Православные верующие 17 сентября молятся иконе под названием «Неопалимая купина».

Икона Божией Матери «Неопалимая купина»

Неопалимая купина — необычный иконографический образ, известный с ранних веков христианства. Он символически отражает ветхозаветное событие, описанное в книге Исход, согласно которому пророк Моисей подошел к терновому кусту, чтобы посмотреть, «отчего тот горит огнем, но не сгорает».

В таком образе святому явился Бог. Всевышний рассказал Моисею о его истинной миссии и велел вывести народ Израиля из Египта в Землю обетованную.

Эта история произошла на Синайском полуострове у подножия горы Синай — на том месте по сей день находится камень, где и предстало пророку чудесное явление. Тысячи верующих ежегодно совершают паломничество к святому месту. Впоследствии на месте купины воздвигли православный мужской монастырь Святой Екатерины и часовню Неопалимой купины. Престол в ней располагается над корнями купины, которая считается той самой, посредством которой говорил с Моисеем Господь. Растущий ныне рядом с часовней куст — это ее продолжение.

Изначально на иконе изображался непосредственно горящий куст, внутри которого находится Богородица и перед ним стоящий на коленях Моисей. Со временем образ стал более схематичным и символичным — вместо куста появилась восьмиугольная звезда, в центре которой — Богоматерь и Младенец. Звезда складывается из двух четырехугольников. По углам иконы размещаются ветхозаветные сюжеты: Моисей перед купиной, сон Иакова, врата Иезекииля (символ непорочного зачатия и чудесное рождение Христа) и древо Иессево (аллегорическое изображение родословной Иисуса Христа). В лучах звезды можно увидеть ангелов, служащих Богоматери.

Икона Божией Матери «Неопалимая купина». Фото: www.globallookpress.com / Vadim Nekrasov

До сих ученые не смогли выяснить, кем и когда был написан образ Неопалимой Купины, известно лишь, что его истоки уходят корнями в I век. На иконе оба четырехугольника получают дополнительную смысловую нагрузку благодаря цвету. Ромб, в который помещен образ Божией Матери, изображен зеленым цветом, как символ самой купины (тернового куста), а красный ромб символизирует пламя. Этот образ несет в себе следующий смысл: Дева Мария носила во чреве Бога, огонь палящий, но не опаливший человеческое естество. Через Богородицу в мир пришло Спасение — Иисус Христос.

Кроме того, в православной традиции горящая, но не сгорающая купина символизирует исихазм — особую христианскую духовную практику, основа которой — строгий аскетизм, цель которого духовное очищение, ведущее к богосозерцанию.

В углах иконы — четыре символа, упоминаемые в Откровении Иоанна Богослова: человек, лев, телец и орел. А вокруг Богородицы расположились архангелы Михаил, Рафаил, Уриил, Селафиил, Варахиил и Гавриил.

На Руси икона «Неопалимая купина» известная с XV века. Одна из древних икон находится в Благовещенском соборе Московского Кремля.

Традиции и обычаи 17 сентября

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В народной традиции икона «Неопалимая купина» почти утратила глубокий смысл и стала почитаться как защитница от пожаров — одного из самых страшных бедствий, особенно в те времена, когда почти все постройки на Руси были деревянными. Считалось, что именно 17 сентября молитвы о защите от пожара будут услышаны.

Верили, что икона «Неопалимая купина» особенно помогает при лечении ожогов, охраняет домашний очаг (поэтому образ имелся почти в каждом доме) и покровительствует людям тех профессий, чья задача — спасать людей. Также люди верили, что «Неопалимая купина» сможет защитить скотину от болезней, а хлева — от возгорания. У Богородицы просили, чтобы подобные несчастья обходили жилища стороной.

Крестьяне верили, что «матушка Неопалимая купина» не только защищает от огня, но и, как и пророк Илия, может насылать гром и молнии, камни и огонь с неба. Оттого и ее прозвали Громницей.

С 17 сентября крестьяне начинали собирать урожай лука. Поэтому нередко 17 сентября называли Луковым днем. Лук обязательно добавляли в пищу, а также развешивали по стенам как обереги.

Что нельзя делать 17 сентября

Нежелательно разводить костры. В противном случае избежать пожаров не получится.

17 сентября не стоит одалживать что-то у других — будь то деньги или продукты питания. Наши предки верили, что ослушавшегося ждет несчастье.

Ни в коем случае нельзя хвастаться своим материальным положением, иначе в дом придет бедность.

Приметы 17 сентября