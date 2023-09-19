Михайлово чудо 19 сентября

Православные верующие 19 сентября вспоминают Михайлово чудо, праздник названный в честь Архангела Михаила — одного из высших ангелов.

Архангел Михаил

Архангел Михаил — главный архангел, предводитель небесного воинства. Одним из самых почитаемых Архангелов в православии. Его имя переводится с древнееврейского языка как «Кто как Бог?» в значении «Никто не равен Богу».

Сло­во «ан­гел» на гре­че­ском язы­ке зна­чит «вест­ник». При­став­ка «ар­хи» ука­зы­ва­ет бо­лее воз­вы­шен­ное слу­же­ние срав­ни­тель­но с дру­ги­ми Ан­ге­ла­ми.

Михаил несколько раз упоминается в Библии. Причем он единственный, кто назван по имени, а также, кто упоминается в пророчестве о Страшном Суде — там он называется князем великим, стоящим за сынов народа.

Так, он явил­ся Иису­су На­ви­ну в по­мощ­ь при за­во­е­ва­нии из­ра­иль­тя­на­ми Обе­то­ван­ной зем­ли. Он явил­ся про­ро­ку Да­ни­и­лу в дни па­де­ния Ва­ви­лон­ско­го цар­ства и на­ча­ла со­зи­да­ния Мес­си­ан­ско­го цар­ства. Да­ни­и­лу бы­ло пред­ска­за­но о по­мо­щи на­ро­ду Бо­жию со сто­ро­ны Ар­хан­ге­ла Ми­ха­и­ла в пе­ри­од пред­сто­я­щих пре­сле­до­ва­ний при Ан­ти­хри­сте. В кни­ге От­кро­ве­ния Ар­хан­гел Ми­ха­ил вы­сту­па­ет как глав­ный вождь в войне про­тив дра­ко­на-диа­во­ла и про­чих взбун­то­вав­ших­ся ан­ге­лов. Также он перенес пророка Аввакума в Вавилон. И Михаил же запретил дьяволу отдать тело святого Моисея для уподобления Богу. Михаил уничтожил 185 тысяч воинов ассирийского царя Синаххериба, бросившего вызов Богу. Также он явился провидцу Валааму и потребовал не проклинать израильтян, а трижды благословить их.

На иконах Михаил изображается в виде крылатого юноши или молодого мужчины в доспехах и мечом или копьем, с помощью которого он низвергает дьявола.

В православной традиции Архангела Михаила дважды в год:

19 сентября — Воспоминание чуда в Хо́нех

— Воспоминание чуда в Хо́нех 21 ноября — Собор Архангела Михаила

Почему Архангела Михаила называют Архистратиг

В православии Архангела Михаила называют Архистратигом, что означает «глава святого воинства Ангелов и Архангелов».

В небесной иерархии пресвятой Архистратиг Михаил стоит над всеми Ангелами. Он самый верный служитель Господа, свергнувший Денницу и других падших ангелов.

Согласно преданию, когда Бог сотворил ангелов и установил между ними порядок, самый близкий к Господу, глава всех ангелов взбунтовался против Бога, возгордившись своим положением. И именно Михаил поверг его с небес. Поверженный же стал дьяволом.

В связи с этими сюжетами в христианской традиции Михаила приписывается победа над Сатаной и роль судьи на Страшном Суде. Он будет взвешивать на весах души умерших (отсюда, кстати, пошла традиция считать Михаила покровитель мертвых).

Михайлово чудо 19 сентября

19 сентября православные вспоминают Михайлово чудо. Второе название этого события — чудо в Хо́нех или Коллосах.

В IV веке во Фри­гии (Малая Азия) близ го­ро­да Иера­по­ля, в мест­но­сти, на­зы­ва­е­мой Хе­ро­то­па, на­хо­дил­ся храм во имя Ар­хи­стра­ти­га Ми­ха­и­ла. Недалеко от хра­ма проис­те­кал це­леб­ный ис­точ­ник. Местный житель возвел церковь в благодарность Бо­гу и свя­то­му Ар­хи­стра­ти­гу Ми­ха­и­лу за ис­це­ле­ние его немой до­че­ри.

Ар­хи­стра­тиг Ми­ха­ил явился мужчине во сне и от­крыл ему, что его дочь по­лу­чит дар ре­чи, ис­пив во­ды из ис­точ­ни­ка. Де­вочка выпила воду и дей­стви­тель­но на­ча­ла го­во­рить. По­сле это­го чу­да вся семья приняла кре­щение.

Слава о чуде Архангела Михаила распространилась по округе. К ис­точ­ни­ку ста­ли при­хо­дить за ис­це­ле­ни­ем не толь­ко хри­сти­ане, но и языч­ни­ки. Мно­гие от­ре­ка­лись от идо­лов и об­ра­ща­лись в христианство.

В хра­ме свя­то­го Ар­хи­стра­ти­га Ми­ха­и­ла 60 лет служил по­но­мар­ем бла­го­че­сти­вый Ар­хипп. Язычники затаили на него злобу и решили уни­что­жить церковь и заодно по­гу­бить Ар­хип­па. Они со­еди­ни­ли в од­но рус­ло две гор­ные ре­ки и на­пра­ви­ли мощный поток на храм. Завидев приближающееся бедствие, пономарь стал мо­лить­ся Архангелу Ми­ха­и­лу. Тот явил­ся перед храмом, уда­рил жез­лом, от­крыл в го­ре ши­ро­кую рас­се­ли­ну и по­ве­лел бурлящим водам устре­мить­ся в нее.

Уви­дев та­кое чу­до, языч­ни­ки в стра­хе бе­жа­ли, а свя­той Ар­хипп и со­брав­ши­е­ся хри­сти­ане про­сла­ви­ли Бо­га и бла­го­да­ри­ли Ар­хи­стра­ти­га Ми­ха­и­ла за по­мощь. Ме­сто же, где со­вер­ши­лось чу­до, по­лу­чи­ло на­зва­ние Хо­ны, что зна­чит «от­вер­стие», «рас­се­ли­на».

О чем молятся Архангелу Михаилу

К Архангелу Михаилу принято обращаться с молитвами об исцелении от всяческих недугов. Это связано с почитанием Архангела как победителя злых духов, которых считали источником болезней. Именем святого Михаила нередко называли целебные источники.

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Архангела Михаила просят о о защите от темных сил, злых людей и укреплении духовной силы. Он также считается покровителем кораблей и полков, поэтому ему молятся о защите во время длительного путешествия.

В России и мире насчитываются сотни храмов в честь Михаила. Ему посвящены многие литературные и живописные произведения, а также фильмы и сериалы. Город Архангельск назван в его честь, а изображение Михаила есть на гербах Киева и Брюсселя. Скульптура Архангела Михаила венчает Александрийский столп в Санкт-Петербурге.

Что нельзя делать 19 сентября

В день памяти Архангела Михаила запрещено работать. В народе говорили, что если нарушить этот запрет, потом поплатишься. Даже сохранилась поговорка: «На Михайлу работать нельзя — Бог накажет». Особый запрет касается режущих предметов — не стоит в Михайлов день резать, рубить, колоть.

Поскольку Архангел Михаил не терпит ереси и зла, 19 сентября категорически нельзя ругаться, скандалить, обманывать, сквернословить.

На Руси считалось, что с Михайлова чуда начинаются осенние заморозки. Отсюда еще одно название — Михайловский заморозки. Проводили 19 сентября осеннюю братчину — общий пир, который устраивали вскладчину всем селением. На таких праздниках не только отдыхали, но и решали вопросы, важные для всей общины, не забывали и о делах семейных. Все вместе селяне ставили в церкви большую свечу и служили молебен.

Что можно делать 19 сентября

Желательно обратиться к Архангелу Михаилу с молитвами об исцелении от всяческих недугов — физических и душевных. Хорошо бы примириться с теми, на кого долго держится обида.

Существует традиция девушкам печь пирог большой компанией и прятать в нем кольцо. Кому попадется кусок праздничного пирога с кольцом, того ожидает скорое замужество.

Народные приметы в Михайлово чудо

В Михайлов день обращали внимание на погоду. Начинались первые морозы. «Михаил заморозком прихватил», — говорили люди.