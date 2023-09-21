Рождество Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать 21 сентября

21 сентября православные верующие отмечают великий праздник — Рождество Пресвятой Богородицы.

Рождество Пресвятой Богородицы Девы Марии

Рождество Богородицы — это один из самых значимых праздников в православном церковном календаре, относящийся к двунадесятым (12 важнейших праздников после Пасхи).

Чудесное событие произошло в семье Иоакима и Анны. Согласно древним источникам, рождество Богородицы было предсказано задолго до ее появления на свет. Пророчества об этом можно найти в текстах «Лестницы Иакова», Пророчества Иезекииля, в Книге притчей Соломоновых. Однако в Новом Завете почти ничего нет о родителях Девы Марии и собственно рождестве. Основные сведения же взяты из апокрифического Протоевангелия Иакова, датируемого II веком.

Иоаким и Анна долго время — более 20 лет — не имели детей. В те давние времена супруги, обделенные потомством, считались наказанными Богом. Из-за этого Иоакиму даже отказали в праве принести жертву Богу на большой праздник. После такого унижения Иоаким удалился в пустыню, а Анна осталась дома. Оба супруга молились о даровании им ребенка. И им одновременно явился Ангел с благой вестью. Супруги поспешили навстречу друг другу и встретились у Золотых ворот Иерусалима. Этот сюжет запечатлен в иконографии под названием «Зачатие праведной Анной Девы Марии». Кстати, согласно православной традиции, зачатие Богородицы было естественным. Но сама Дева — безгрешна.

Поскольку ребенок был дарован Богом после стольких лет, пожилые родители дали обет посвятить дочь Господу. Согласно традиции, на третий год Марию ввели в Иерусалимский храм, где началось ее воспитание. В храме Марию встретил первосвященник Захария, будущий отец Иоанна Крестителя. Там Мария прожила до 12 (по другим источникам — до 14 лет), обучаясь всему, что было положено знать и уметь благочестивой девушке. Здесь по достижении определенного возраста состоялся смотр женихов, на котором благодаря знамению — расцветшему посоху — Марии в мужья избрали вдовца Иосифа Обручника.

Патриаршее служение в канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы в Храме Христа Спасителя. patriarchia.ru

Праздник Рождества Богородицы отмечается ровно спустя девять месяцев после праздника Зачатия Девы Марии. Как и другие богородичные праздник, он установился сравнительно поздно — в конце VI или начале VII века. Это связано с тем, что в раннем христианстве культу Богородицы отводилось сравнительно мало значения. Например, в месяцесловах V века Богородичные праздники не упоминаются. А песнопения, которые исполняются во время службы в честь праздника, относятся к V–VII векам.

Где родилась Дева Мария

И в православной, и в католической традиции есть указание на то, где именно родилась Богородица. Дом Иоакима и Анны находился в Иерусалиме, на территории нынешнего Мусульманского квартала в Старом городе, недалеко от Львиных ворот. Одного православные и католики называют разные места — друг от друга они отстоят всего на 70 метров.

На месте, которое почитается домом супругов в православной традиции, сегодня находится монастырь Святой Анны. В нем есть церковь Рождества Богородицы, а под церковью — пещера, которая, возможно, была частью дома Иоакима и Анны. На месте, указываемом католической традицией, располагается базилика Святой Анны. А в ее крипте (нижняя церковь, подземные сводчатые помещения) тоже есть древние помещения.

На иконе, посвященной сюжету рождества Девы Марии, как правило, изображается лежащая на ложе Анна, новорожденная Мария, служанки, подающие питье Анне, а в одной из частей иконы помещается изображение Иоакима и Анны, держащих Марию на руках. К этой иконе обращаются с молитвами о возвращении заблудших душ на путь истинный и вернуть человеку веру. Молятся ей бездетные пары и те, в чью семью пришел разлад.

Народный праздник Осенины — традиции 21 сентября

На Руси в народном календаре празднику Рождества Богородицы соответствовали так называемые Осенины или Праздник урожая. Также 21 сентября называли Малой Пречистой или второй встречей осени: «Всякому лету аминь (конец)».

В разных областях существовали свои приметы и традиции. Например, в Ярославской и Вологодской 21 сентября собирали лук, потому праздник называли Днем луковой слезинки или Луковым днем. А в Пензенской и Саратовской убирали пчел — отсюда название Пасекин день.

Как правило, Осенины считались женским праздником. Встречали его у воды ранним утром. Женщины пекли овсяный хлеб и варили кисель, чтобы встретить матушку Осенины. Самая старшая женщина деревни держала подношения, остальные пели песни. Потом хлеб делили, и каждой присутствующей доставался кусочек, который скармливали скоту.

В других местах на Осенины принято обновлять в избе огонь: гасят старый и зажигают новый с помощью кремня. С этого дня можно сидеть по вечерам дома с огнем — такие собрания назывались засидки.

Во многих областях вплоть до XX века 21 сентября посещали новобрачных — ходили смотреть, как они устроили быт, и давать наставления. Молодая хозяйка обязательно устраивала застолье, а хозяин проводил по двору и дому.

Что можно делать 21 сентября

В Рождество Пресвятой Богородицы с особым вниманием относятся к матерям семейства — оказывают им всяческие почести и помогают в делах насущных. Те в свою очередь дают молодым наставления, особенно недавно вышедшим замуж дочерям. Семья собирается за большим столом.

Супруги, которые женаты уже длительное время, на Рождество Богородицы могут на несколько дней отправить детей к бабушкам и дедушкам. Это поможет установить более крепкие и тесные связи в большой семье.

Замужним женщинам непременно надо умыться проточной водой до рассвета — по приметам красота останется с ней на весь следующий год.

Крайне желательно на Рождество Богородицы подать щедрую милостыню просящим у храма или перечислить деньги на благотворительность. Если этого по какой-либо причине сделать не удавалось, то считалось большой бедой — женщина рисковала остаться бесплодной, а из дома могли уйти благополучие и достаток.

Что нельзя делать 21 сентября

На Рождество Богородицы запрещается ссориться и браниться с близкими родственниками. Также запрещено отказывать кому-либо в помощи — рискуете сами остаться без поддержки в будущем.

Также 21 сентября не рекомендуется выполнять любую тяжелую работу по дому: убирать, мыть полы, жечь мусор, собирать листья во дворе и другое.

Женщинам 21 сентября категорически не рекомендуется брать в руки нож или ножницы. Запрет распространяется и на иголки — прекрасной половине человечества нельзя заниматься каким-либо рукоделием — шить или вышивать.

Приметы 21 сентября