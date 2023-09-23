Петр и Павел Рябинники: зачем 23 сентября класть гроздья ягод между оконными рамами

23 сентября православная церковь вспоминает святителей Петра и Павла, епископов Никейских.

Епископы Никейские Петр и Павел

Удивительно, но о жизни этих почитаемых святых почти не сохранилось сведений.

Известно, что Петр и Павел проповедовали в Никее (современный турецкий город Изник) в VIII или IX веках, возможно, при императоре Льве Исавре. Тот был христианином, но вел активную борьбу против иконопочитания — при нем процветало иконоборчество. Это привело ко многим жертвам среди служителей церкви и прихожан, которые противостояли уничтожению святынь.

Епископ Петр выступал против иконоборцев, за что, скорее всего и был жестоко казнен. После него в епископы Никейские рукоположили Павла, но он продолжил дело предшественника и также вскоре погиб за веру.

Есть предположение, что именно стараниями епископов Никейских сохранилась от уничтожения чудотворная икона Божией Матери Никейская.

Петр и Павел Рябинники — традиции 23 сентября

Епископов Петра и Павла в народе прозвали Рябинниками.

23 сентября крестьяне приступали к сбору рябину. Сохранилась и поговорка: «С Петрова дня летнего ешь землянику, а с осеннего — рябину». Вернее, собирать для каких-то целей ее могли и раньше, но, как правило, именно к этому дню уже случались первые заморозки и ягоды становились сладкими (так растение словно бы отмечало свои именины).

Рябина с древних времен почиталась как особенное растение, обладавшее защитными и целебными свойствами. Рябиновое дерево старались обязательно посадить возле дома, а лучше не одно — чтобы защитить и сам дом, и всех его обитателей. Использовали отвары из рябины для лечения простуды и многих других болезней, пишет utro.ru. Верили, что если человека начала мучить бессонница или у него появились боли в груди, то ему нужно было веточкой рябины очертить магический круг вокруг себя — и обязательно станет легче.

Дерево никогда не обирали полностью — часть ягод обязательно оставляли птицам. Была даже примета, что того, кто соберет все ягоды, ждут несчастья. По той же причине нельзя 23 сентября ломать или рубить рябину, а если случайно все-таки сломали ветку — нужно попросить у дерева прощения.

Ягоды сушили, готовили из них особый квас, варили компот и варенье, делали настойки. Обязательно подвешивали веточку рябины над входной дверью или под потолком — для защиты дома от недобрых людей и нечистой силы. Вешали ее и на чердак под крышу и даже раскладывали между оконных рам.

Рябина символизировала солнце и потому отпугивала всякую нечисть, которая пытается пробраться в дом через темные углы и щели. Традиции соблюдали еще и потому, что по народному поверью после дня осеннего равноденствия солнце отправлялось спать до весны.

Петра и Павла Рябинников просили о помощи в зимний период, чтобы перезимовать без потерь.

Что можно делать 23 сентября на Петра и Павла Рябинников

Традиционно с 23 сентября главной ягодой становилась рябина. Из рябины варили квас, который избавлял от простуды и высокой температуры.

Рябиновый квас тоже был не только популярным напитком, но и лечебным средством, которое помогало от различных воспалений. Это сегодня мы точно знаем, что в рябине содержится много витаминов, минералов и фитонцидов, напитки из нее укрепляют иммунитет, тонизируют, улучшают пищеварение, помогают справиться с мигренью и даже лечат сосуды, а наши предки обходились без всяких научных знаний. Но многие их рецепты и советы прошли проверку временем и получили научное подтверждение.

Собранные ягоды ­— основа для настойки на водке, которую изготавливали и убирали на два месяца для пропитки и усиления вкуса.

Рябина считалась средством, помогающим в борьбе со злыми духами — осенью ей были украшены окна перед наступлением зимы.

Что нельзя делать на Петра и Павла Рябинников

Собрать 2 сентября все ягоды с деревьев — означало притянуть к себе несчастье. В этом случае животные и птицы не могли полакомиться созревшими плодами.

Также 23 сентября нельзя жадничать. Все потому, что в день осеннего равноденствия крестьяне устраивали праздник с гуляньями и накрывали столы. Отказывать гостям в угощении было не принято.

Приметы 23 сентября

По урожаю рябины судили и о погоде, говорили: «Рябина гроздна — зима морозна».