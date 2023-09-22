Аким и Анна: почему 22 сентября нельзя спать при лунном свете
В этот день в старину отмечали праздник осеннего урожая, зачастую народные гулянья длились целыми неделями.
Фото: patriarchia.ru
22 сентября церковь вспоминает святых праведников Иоакима и Анну — родителей Пресвятой Девы Марии.
Иоаким и Анна
В православии Иоакима также называют Богоотцом, так как он является родственником Господа Иисуса Христа во плоти.
Согласно преданию, Иоаким и Анна были благочестивой четой царского рода. Иоаким, сын Варпафира, приходился потомком царя Давида, которому Бог обещал, что от семени его родится Спаситель мира.
Супруги жили в Иерусалиме, а по другой версии — в Назарете Галлилейском. До преклонного возраста Иоаким и Анна не имели детей, что в те времена в Израиле считалось наказанием и несчастьем.
После того, как священник Иерусалимского храма отказался принять у Иоакима жертву во время большого праздника, старец решил не возвращаться домой и ушел в пустыню, где стал усиленно молиться о даровании чада. На 40-й день Господь откликнулся на их молитвы и ниспослал им обоим Ангела. Он возвестил о том, что у Анны и Иоакима вскоре родится дочь, которую благословит весь род человеческий.
Так и случилось. Анна родила дочь Марию, которой суждено было стать Богородицей. В трехлетнем возрасте она была приведена в храм, где воспитывалась до 12 лет.
Иоаким преставился через несколько лет после Введения Богородицы во Храм, в возрасте 80 лет, а Анна — еще через два года, которые она также провела при Храме, в возрасте 70 лет.
Аким и Анна — традиции 22 сентября
На Руси имя святого Иоакима немного упростили до Акима. Второе название праздника — Попразденство Рождества Пресвятой Богородицы — день после рождения Девы Марии.
Кроме того, крестьяне отмечали День осеннего равноденствия и народный праздник Спожиники, называемый также Госпожинки, Оспожинки, Осенины. Это время, когда урожай уже убран, работы в поле завершены, а значит, наступает пора гуляний. Зачастую празднования затягивались на неделю, а то и больше.
С 22 сентября наступало второе бабье лето и длится вплоть до праздника Покров 14 октября.
Традиционно на Акима и Анну принято обновлять огонь в доме и сжигать в нем старую одежду, чтобы предотвратить появление болезней, сглаза, порчи. Детей же нужно выставить на порог и облить водой, после чего они должны просить прощения и кланяться родителям.
Новобрачные в день Акима и Анны вместе выпекали круглые пироги, а остальные просто готовили угощения и приглашали в гости повитух.
Что можно делать 22 сентября
На Акима и Анну принято ходить в гости к молодым супругам, в особенности к тем, у кого пока нет детей.
Хозяйки пекли пироги, которыми угощали всех, кто подходил к дому — считалось, что это привлечет в супружескую жизнь достаток как в деньгах, так и в наследниках. Пироги также ставились на стол для гостей в качестве основного блюда.
После обеда гостям показывали приусадебное и домовое хозяйство — женщины водили пришедших по дому, а мужчины демонстрировали двор, скот и различную упряжь. Гостям полагалось хвалить имущество и давать дельные советы.
Что нельзя делать на Акима и Анну
Строжайше запрещалось брать или давать деньги в долг, а также решать любые другие финансовые вопросы — это принесет несчастье. Не стоит спать в кровати, на которую попадает лунный свет — он заберет красоту и здоровье, поэтому окна обязательно нужно зашторить.
Ни в коем случае 22 сентября нельзя переезжать. На Руси верили, что удача не найдет дорогу из старого дома в новый, и сменившую место жительства семью начнут преследовать беды.
Категорически запрещалась в день Попразденства Рождества Пресвятой Богородицы завидовать. Если это чувство постигнет человека — негативные мысли нужно срочно прогнать.
Приметы 22 сентября
- Большое количество паутины в доме 22 сентября говорит о том, что осень придет погожей, а зима — морозной.
- С лиственниц иголки не осыпались — зима выдастся снежной, но таять снег станет быстро.
- Снег 22 сентября выпал — следующий год бедным на урожай будет.
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