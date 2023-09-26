Воскресение Словущее или Корнилье: что нельзя делать 26 сентября

26 сентября православная церковь чтит память священномученика Корнилия Сотника, а также празднует Обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме.

Обновление храма Воскресения Христова — Воскресение Словущее

Храм Воскресения Христова — это место, где находится пещера (гроб), в которую было положено тело распятого Христа. Стены этого обширного храма заключают в себе место распятия Спасителя — гору Голгофу, и место Его погребения — Гроб Господень. Именно там Иисус воскрес из мертвых, а после на этом месте был найден и воздвигнут ко всеобщему поклонению Его Крест.

В I веке римский император Тит напал на Иерусалим и стер город с лица земли. Еще через 60 лет уже другой правитель — Адриан — воздвиг на руинах Иерусалима римскую колонию, а на горе Голгофа — храм Венеры. В храме приносились жертвы языческим богам — так Адриан хотел стереть саму память о Христе.

В начале IV века император Константин Великий отправил свою мать, равноапостольную царицу Елену найти в Иерусалиме место погребения Иисуса. В течение 10 лет языческий разобрали, а на его месте построили и освятили церковь Воскресения Христова — в 335 году.

Праздник по случаю освящения попал в церковный календарь. Второе название, Воскресение Словущего, означает, что праздник слывет Воскресением в честь обновления самого знаменитого христианского храма.

Святой Корнилий Сотник

Святой Корнилий жил в I веке в Кесарии Палестинской и был римским сотником. Язычник по рождению, Корнилий отличался благочестием и, сам того не осознавая, вел жизнь, соответствующую христианской морали и ценностям.

В житии описано, как Корнилию во время молитвы явился Ангел Божий и передал, что его молитвы услышаны и приняты Богом, и повелел послать людей в Иоппию за Симоном, называемым Петром: «Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой».

Корнилий тотчас исполнил просьбу. Когда апостол Петр в сопровождении посланных пришел в дом Корнилия Сотника, то был с большой радостью и почетом принят хозяином и его родственниками. Петр начал проповедь о жизни и деяниях Спасителя, после чего Корнилий уверовал во Христа и крестился вместе с родственниками. Он стал первым из язычников, принявшим Крещение и перешедшим в христианство.

Бывший сотник оставил мирскую жизнь и отправился с апостолом Петром проповедовать Евангелие. Как сказано в житии, Корнилий Сотник «ревностно трудился, проповедуя о Христе». Согласно церковному преданию, Петр рукоположил Корнилия в епископы Кесарии Палестинской и позже направил в город Скепсию бороться с идолопоклонством.

Зайдя в языческий храм, Корнилий стал молиться Богу. И тут началось землетрясение, в результате которого храм разрушился. После данного события князь и все жители города приняли христианство. Этим Корнилий и стал известен во всем мире.

До своего последнего дня святой неустанно заботился о духовном просвещении своих последователей. Он скончался в глубокой старости и был погребен неподалеку от разрушенного им языческого храма.

Корнилье или осенняя Пасха — традиции 26 сентября

В народе имя святого Корнилия ассоциировалось со словом «корень». Поэтому христианский подвижник считался покровителем всех овощей-корнеплодов, а праздник назвали Корнильем. А осенней Пасхой праздник называли, потому что в Воскресение Словущего во всех православных храмах, посвященных этому событию, служили. По церковной традиции, в храмах, посвященных празднику обновления храма Воскресение Христова в Иерусалиме, положено совершать богослужение Пасхальным чином.

26 сентября крестьяне собирали корнеплоды: морковь, брюкву, свеклу, картофель, редьку. Перед уборкой огорода обязательно молились, обращаясь к святому. А кто не успел завершить все огородные работы, рисковал по поверьям лишиться урожая в будущем году.

Из собранных овощей хозяйки готовили разнообразные блюда. В особом почете у крестьян числилась редька: ее резали на салат, парили, варили, сушили. Также соком редьки лечили простудные заболевания как природным антибиотиком.

На Корнилия не гуляли свадьбы и не сватались, так как считали, что брак окажется несчастным. Если девушке не нравился жених, она не выносила ему сладкую тыкву, а кормила блюдом из редьки, чтобы отвадить от себя.

Что нужно делать в праздник 26 сентября в Воскресение Словущее

Освящение храма и Иерусалима символизирует новую жизнь для человека: на праздник следует отпустить злые умыслы, чтобы совершать добрые дела. 26 сентября — хороший день для духовного развития.

www.globallookpress.com / Dmitry Chasovitin

В народе считалось, что Корнилье — прекрасный день для проведения ритуалов и обрядов, чтения заговоров на счастливую дорогу. Для этого 26 сентября надо было подпоясаться белой веревочкой и пойти в храм, отстоять службу. Следовало никому не давая подаяния и ни с кем не разговаривая, вернуться домой. Переступив порог, надо было трижды сплюнуть через левое плечо. Снять с себя веревочку и сказать такие слова заговора: «Тобой, веревочка, пояс обмотал (а), дорогу счастливую заказал (а). Помоги, от врагов меня в пути огради. Аминь». После этого веревочку сбрызгивали святой водой и клали ее в потайное место, где она лежала до нужного времени.

На Руси на Корнилье обязательно готовили что-то из корнеплодов. Считалось, что такие блюда принесут мир в семью. Тот, кто вкусит сегодня репу, станет счастливым, богатым и не будет болеть. В особом почете в этот период находилась редька, которую в народе прозвали королевой овощей. Этот корнеплод, обладающий интересным вкусом, является кладезем полезных веществ и витаминов, необходимых для человеческого организма. Также редька, по сути, является природным антибиотиком. Ее регулярное употребление позволяет активировать практически все обменные процессы в организме.

Что нельзя делать в праздник 26 сентября в Воскресение Словущее

В Воскресение Словущее не следует приступать к уборке, чтобы не избавиться от духов благополучия в доме. Желательно отказаться от праздного просмотра телевизора или развлекательного контента в интернете. Также не стоит затевать скандалы и конфликты, ругаться и совершать грехи, поддаваться мирским соблазнам и искушениям.

Нельзя высказываться или изливать душу человеку, лучше выбрать для откровений другую дату. Также в этот день нельзя переедать, запрещается совершать крупные покупки и делать что-то важное в одиночку — все это может завершиться крахом.

Нельзя 26 сентября гадать с зеркалом — случится большое несчастье.

На Корнилия старались не веселиться, чтобы потом не пришлось плакать.

Приметы 26 сентября