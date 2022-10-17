Дешево и сердито: как правильно выбрать секатор для дачи

Какой инструмент подойдет для большинства работ в саду и как соотнести цену и качество — есть несколько вариантов для покупки.

Подрезать стебли, цветы, сформировать лозу и крону — все это невозможно сделать без секатора. Но некачественный или не подходящий инструмент может травмировать кустарник или дерево. В лучшем случае богатого урожая не видать. В худшем — растение просто погибнет. Как выбрать хороший секатор? На этот вопрос ответила «Самая полезная программа».

Что такое секатор и зачем он нужен

«Секатор — это главный инструмент садоводов. Если у вас секатор, а еще если он удобный, если он любимый, вы никогда не нанесете дереву какой-то сильный ущерб», — рассказал садовод Андрей Туманов.

Секатор — инструмент простой, но типы механизма у него может быть разными. Самые недорогие — пружинный и рычажный. Также недавно на прилавках появились инструменты с храповым механизмом. Производители обещают: таким секатором без особых усилий можно срезать даже толстые ветки. Однако авторы программы выяснили, что этот инструмент не такой уж эффективный.

Секатор с «поворотной ручкой»

«Не похоже это на какую-то защиту от, скажем так, неправильных действий. Скорее всего, это просто недостаток конструкции», — отметил эксперт.

По его словам, нет смысла брать секаторы с так называемой поворотной ручкой. Ведь стоит он дорого, а пригодится может только тем, что ухаживает за фермой или большим садом. Для работы на обычном участке подойдет классический секатор.

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Краш-тест секаторов. Какой лучше: дешевый или дорогой

Авторы программы выбрали сразу четыре образца с разной конструкцией лезвий: два обводных и два контактных. Подешевле и подороже.

«Всегда, когда вы выбираете инструмент, все-таки его нужно вынуть из упаковки и попробовать, как он лежит в руке. Вам сама рука подскажет — вот этот инструмент или нет», — посоветовал Туманов.

Обводной секатор работает, как ножницы: двигаются и врезаются в древесину сразу оба лезвия. За счет этого срез получается аккуратным.

А вот контактный напоминает нож, у него только одно лезвие. Вторая пластинка служит площадкой.

«Послушайте, я не нахожу большого отличия между дешевыми и дорогими секаторами. В принципе, вот на мелких ветках один к одному. Здесь примерно срезы тоже одинаковые», — объяснил садовод.

Для того чтобы проверить инструменты для дачи, было решено усложнить задачу: взяли несколько веток разной толщины от 16 до 22 миллиметров и сделали на каждой по пять срезов.

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Дешевый обводной секатор справился со всеми ветками за 53 секунды. Работать контактными инструментами, что дорогим, что дешевым, оказалось труднее. Поэтому и времени на выполнение задачи ушло больше почти на полминуты.

Дорогой обводной секатор это испытание вовсе провалил. Несмотря на все усилия, он не смог разрезать даже ветку диаметром 20 миллиметров. Выходит, быстрее всего работать на даче получается дешевым обводным секатором.

После этого было решено выяснить максимальный диаметр веток, который инструменты смогут перекусить.

В испытании с веткой толщиной 24 миллиметра хуже всех себя показал контактный секатор за 700 рублей. Дорогой помощник с задачей справился. Но 24 миллиметра оказались его максимумом. А вот обводной инструмент за 700 рублей смог разрезать ветку толщиной 26 миллиметров.

«Мы выяснили, что не всегда цена определяет качество. Не всегда красота определяет качество. Не всегда такой мощный вид и тяжесть тоже определяют работоспособность. Так что, наверное, не стоит гоняться за какими-то новинками и обещаниями. Берите, покупайте обычный рабочий недорогой секатор, и все у вас будет хорошо отрезано», — посоветовал Туманов.

Авторы программы решили устроить инструментам еще одно испытание с гвоздями. Дорогой контактный секатор провалил испытания. Не осилил ни одного гвоздя, а на лезвие тут же появились зазубрины.

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Лидер испытаний — дешевый обводной инструмент. Перекусил четыре гвоздя. Но рекорд поставил недорогой контактный секатор. Он смог разрезать шесть гвоздей до того, как на лезвии появились повреждения.

«Мы можем сделать вывод, что здесь достаточно такая крепкая, хорошая сталь. Она практически у нас еще не затупилась», — подытожил садовод.

Краш-тест показал, что при покупке секатора нет смысла переплачивать. Самый дешевый обходной инструмент оказался лучше дорогих.

Как ухаживать за секатором

Чтобы секатор служил долго, за ним нужно правильно ухаживать, чистить после каждого использования, а после дачного сезона смазывать маслом и хранить только в сухом помещении с хорошей вентиляцией.

Еще один вариант: вовсе не убирать инструмент на зиму. Мало кто знает, но он может стать незаменимым не только в саду, но и на кухне. Им можно легко и быстро разделать рыбу и птицу.