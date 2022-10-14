«Деспот и сумасшедший»: почему Байден непременно ввергнет США в страшный кризис

На фоне рекордной инфляции США решение Джо Байдена баллотироваться на второй президентский срок вызывает беспокойство и скептицизм американцев.

После импичмента скандального экс-президента США Дональда Трампа приход к власти Джо Байдена в начале 2021 года был встречен американцами с надеждой. Новый лидер страны пообещал восстановить экономику, выиграть торговую войну с Китаем и наладить с Россией «стабильные и предсказуемые отношения».

Вопреки ожиданиям в период правления Байдена, за полтора года, ситуация в мире стала еще более напряженной, а его решения не раз подвергались критике. С обострением украинского конфликта американский лидер не раз упоминал о вероятности ядерной войны и подливал масло в огонь заявлениями о увеличении поставок оружия, что заставило даже сторонников сомневаться в его адекватности.

«Он поставил США под угрозу столкновения с величайшей ядерной державой. Джо Байден — сумасшедший. Он опасен, как и люди, которые на него работают», — заявил телеведущий Fox News Такер Карлсон.

Являясь самым старым президентом США за всю историю, Джозеф Байден редко демонстрирует мудрость и часто выглядит растерянным на официальных встречах. Из-за деменции 79-летний президент пользуется карточками и иногда кажется испуганным, будто не узнает никого из своего окружения. Он часто оступается, а его лицо искажается в странных гримасах, что становится объектом издевательств его оппонентов и дает основания заподозрить у него тяжелые заболевания.

«Это национальная трагедия, что президентом Соединенных Штатов является хрупкий, дряхлый, невменяемый старик», — прокомментировал его диагноз врач К. Дж. Бейкер в статье для журнала American Thinker.

Аналогично сомнение выразил американские предприниматель и основатель Space X Илон Маск.

«Может быть, отставание от среднего возраста на одно поколение — это нормально, но на два? Когда у вас уже есть правнуки, я не знаю, насколько легко идти в ногу с остальными? Возможно ли это вообще?», — поделился он в интервью Financial Times.

В то же время критика и ухудшение здоровья не смущают Байдена, который пообещал гражданам баллотироваться на второй срок в 2024 году.

«Я собираюсь сделать это еще раз… Я намерен», — подтвердил недавно свои цели политик.

Насколько осуществимы планы Байдена, учитывая его почтенный возраст? Сможет ли он снова выиграть президентскую гонку? Действительно ли готов управлять страной в один из самых напряженных периодов взаимоотношений между США и Россией? Сошел ли американский лидер с ума или его заявления — просто хитрая провокация?

Узнать это можно с помощью физиогномики — техники чтения информации по внешности человека (не является гаданием). Этот метод появился еще в древнем Китае и служил для определения врожденного характера человека с целью прогнозирования его судьбы.

Физиогномист Елена Мифф эксклюзивно для 5-tv.ru составила портрет личности президента США Джо Байдена, а также объяснила связь между чертами его лица и его публичным поведением.

Высокая граница роста волос и впадины на лбу Байдена

Психическое состояние американского лидера тревожит не только 59% американцев, но и 39% его единомышленников из Демократической партии, согласно опросу I& I/TIPP. Причем среди республиканцев этот показатель еще выше — 82%.

И действительно, Байден не стесняется называть своих коллег «военными преступниками», в то время как сам «призывал бомбить Белград» в 1999 году — до сих пор сербы не могут простить ему агрессию НАТО против Югославии.

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www.globallookpress.com / Chris Kleponis

«Я предлагал, чтобы мы бомбили Белград. Я предлагал послать американских пилотов и взорвать все мосты через Дунай. Я предлагал уничтожить его (президента СРЮ Слободана Милошевича) поставки нефти. Я предлагал очень конкретные действия», — решительно заявлял 57-летний Байден на слушаниях комитета сената США по международным делам.

Байден всегда был ярым сторонником расширения НАТО на восток. Будучи амбициозным политиком, он показал, что для него цели оправдывают средства. Ведь если бы это было не так, то вряд ли он бы поддержал решение нанести удар кассетными и фугасными авиационными бомбами по стране, а нашел бы способ договориться мирным путем. Тогда за 78 дней бомбардировок Югославии погибло около 3,5 тысячи человек, включая 89 детей.

«Во внешности Байдена есть интересная генетическая особенность — впадины на лбу с одной стороны. Этот признак встречается у людей фанатичных и одержимых по психотипу, например, как Гитлер. Только он не столько мстительный, сколько склонный к блефу, как настоящий американец. Он умеет запутывать людей, смешивать карты», — прокомментировала его черты лица эксперт.

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По оценке физиогномиста Мифф, в безумии американского лидера нет сомнений и дело не в старости — он всегда был таким. Просто проявления стали ярче заметны с возрастом. Именно этот роковой признак может помешать ему включиться в президентскую гонку в 2024 году.

«Лобные впадины также говорят, что умирать он будет тяжело. У него уже ярко проявляются признаки сумасшествия на лице, а дальше состояние будет прогрессировать. Думаю, последние дни будет доживать в больнице, а не дома. Сложно придется его родственникам», — добавила она.

Длинный нос и грушевидные щеки Байдена

Как ни удивительно, но в жизни Байден — примерный семьянин и отец. В молодости он пользовался успехом у женщин, однако сам по себе не склонен к разгульной жизни.

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«У него твердый раздвоенный подбородок, что, с одной стороны, говорит о его умении настаивать на своем, с другой — о его востребованности у женщин. В молодости, думаю, у него было немало поклонниц, но сам президент — не „гуляка“. Ему важно, чтобы им восхищались, поэтому он целенаправленно реализовывал себя в политике», — проанализировала его внешность эксперт.

В то же время ему нравится подчинять, поэтому в личных отношениях и на работе он не стеснялся грубых проявлений чувств.

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«Джо Байден умеет прятать свои деспотичные проявления за американской улыбкой, но его выдают длинный прямой нос и грушевидные щеки. Причем его наклонности могут проявляться как на работе, так и в интимной сфере. В то же время его большой лоб и высокая граница роста волос говорят об уме, поэтому высокого положения он достиг благодаря своим способностям», — прокомментировала Мифф внешность политика.

В то же время нельзя сказать, что в политической карьере ему всегда сопутствовала удача. Даже наличие выдающихся способностей и готовность идти по головам, не позволили ему стать президентом в 1987 году и в 2016 году.

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«Байден — прирожденный политик, хотя он также мог бы сделать блистательную карьеру спортсмена. Он исполнительный, и все дела доводит до конца. Склонен принимать радикальные решения и делать резкие заявления. Договориться с ним очень сложно. Еще он является редким обладателем „радужных морщинок“ вокруг глаз, которые можно заметить, когда он улыбается. Этот признак выдает его хитрость и прозорливость», — отметила Мифф.

Примерный отец — дома, деспот — на работе

Именно трудолюбие и упорство позволили Джо Байдену достигнуть карьерных высот. И хотя он происходит из состоятельной семьи, ему рано пришлось столкнуться с трудностями.

Президент Джо Байден, первая леди доктор Джилл Байден и члены семьи Байден наблюдают за фейерверком с балкона Трумэна Белого дома в Вашингтоне. www.globallookpress.com / CNP AdMedia

В детстве он страдал от сильного заикания, из-за чего даже получил прозвище Дэш (dash в переводе с английского означает тире), сравнивая его манеру говорить с азбукой Морзе. Тогда Джо поставил цель — во что бы то ни стало избавиться от дефекта. Занятия спортом также помогли ему побороть неуверенность. Скоро он смог добиться признания в коллективе благодаря успехам игры в футбол за школьную команду.

C наступлением финансового кризиса в 1950-е годы у его отца начались проблемы, а сам Джо вынужден был долго искать работу, чтобы поддержать семью. Даже на свидание со своей первой женой Нелией ему однажды не хватило денег, чтобы оплатить счет в ресторане. Тогда находчивая девушка передала ему под столом 20 долларов.

Во время встречи с будущей тещей, в ответ на то, чем он собирается зарабатывать на жизнь, Байден ответил, что станет президентом, поэтому все волнения напрасны. И хотя родители так и не одобрили их брак, семейная жизнь Байденов складывалась удачно. В их союзе родилось трое детей — сыновья Бо и Хантер и дочка Наоми.

«Единственное, что есть хорошего в этом мире, — это дети», — откровенничал Байден.

Однако в 1972 году счастье Байдена омрачила нежданная трагедия — его любимая жена с годовалой дочерью погибли в автокатастрофе.

«У первой жены Нелии был роковой признак на лице — отсутствие носогубных желобов. Это всегда говорит о том, что у человека будет какая-то насильственная или тяжелая смерть. Таких людей часто преследуют фатальные ситуации, в ее случае — авария. Она — миловидная и открытая женщина, но не долгожитель. Думаю, у нее была кармическая связь с мужем, так как у них лица похожи. Если бы она была жива, то он был бы более счастливым, чем со второй женой, но, правда, не смог бы добиться таких высот в политике», — заключила физиогномист.

Спустя три года после смерти жены и дочери Джо Байден познакомился с учительницей английского языка Джилл Трейси Джейкобс на свидании вслепую. Спустя два года после этого они поженились.

«Джилл помогла мне понять, что моя семья снова может быть целой», — признавался он в своих мемуарах.

Новая избранница политика была младше его на 9 лет, однако между ними сразу установилось взаимопонимание. Скоро у пары родилась дочь Эшли.

«Его вторая жена Джилл — мужчина в юбке, которая и сама могла бы стать президентом. Без нее у Байдена не получилось бы стать главой государства, хотя он много трудился и всегда шел к своей цели. Он ее во многом слушается», — прокомментировала их отношения Мифф.

Правда, за свою долгую жизнь Байдену пришлось пережить новые несчастья. В 1988 году у него диагностировали аневризму сосудов — ему дважды пришлось перенести операцию на головном мозге. В 2015 году новый удар коснулся его старшего сына Бо, который скончался от рака мозга в 46 лет.

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По-видимому, гибель первой жены и двоих детей наложила сильный отпечаток на личность правителя США. Возможно поэтому, считает Мифф, он снисходительно относится к скандальному поведению своего сына Хантера.

Хантер Байден. Zuma / ТАСС

«Его сын Хантер Байден собрал в себе самые худшие качества. На лице много пороков. Сильно деформированная лобно-височная зона говорит о зависимостях — это может быть алкоголь, наркотики и сексуальная развращенность. Огромный рот с кривыми зубами „заборчиком“ свидетельствует о похоти и умении создавать проблемы. От отца унаследовал деспотизм. На семью Байден-младший не ориентирован, хотя женщинам он нравится. Это мужчина-праздник, который умеет веселиться», — аргументировала эксперт.

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Очень часто имя Байдена-младшего всплывает в новостях в связи с Украиной. Там он входил в правление холдинга Burisma, которое подозревается в коррупционных схемах. Кроме того, российской стороной были опубликованы документы, указывающие на то, что Хантер Байден лоббировал интересы компании Metabiota, которая финансировала программы США по созданию биологического оружия в украинских лабораториях. Эти данные произвели резонанс не только в США, но и во всем мире.

«Выступающая вена на лбу указывает на сумасшествие, садистические наклонности и фатальный конец жизни. Успех своего отца он никогда не сможет повторить, хотя тот ему, думаю, многое прощает. Свою жизнь Хантер Байден может закончить очень плохо. Скорее всего, его будут как-то сильно осуждать за его поступки — и он как-то некрасиво войдет в историю», — спрогнозировала физиогномист Мифф.

Образ жизни наследника Байдена не был загадкой, однако новые подробности о его связях с несовершеннолетними девушками и употреблении запрещенных веществ нанесли дополнительный урон репутации его отца.

И хотя возмутительный инцидент был замят, вопрос о том, достоин ли Джо Байден вновь стать руководителем страны в новых выборах — остается открытым.