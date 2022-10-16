Денис Позимний: как 16 октября не подцепить осеннюю лихорадку

Православный мир 16 октября чтит благие дела и мученический подвиг святого Дионисия Ареопагита, епископа Афинского.

Святой Дионисий Ареопагит

Дионисий жил в I веке в Афинах. Он получил воспитание и классическое эллинское образование. С целью совершенствования своих знаний Дионисий отправился в египетский город Илиополь (Гелиополь) для изучения астрономии. Вместе с другом Аполлофоном он стал свидетелем солнечного затмения в момент распятия Иисуса Христа.

По возвращении домой он был избран в Верховный афинский суд (Ареопаг) и получил прозвище Ареопагит. Тогда же в суд пригласили апостола Павла для разъяснения нового учения. Дионисий присутствовал во время проповеди и уверовал во Христа.

Приняв крещение от апостола Павла, Дионисий стал его учеником и последователем. В течение трех лет он сопровождал апостола, после чего был рукоположен в сан епископа Афинского.

При императоре Нероне начались гонения на христиан и возрождение язычества. Апостолов Павла и Петра схватили в Риме и казнили. После этого святой Дионисий принял на себя обязанность продолжить его дело. Вместе со священнослужителями Рустиком и Елевферием он отправился проповедовать в европейские страны: Италию, Испанию, Германию, Францию (Галлию).

В Лютеции Галлийской (современный Париж), во время преследования христиан языческими властями, все три исповедника были схвачены и брошены в тюрьму, где их подвергли пыткам. После отказа отречься от христианской веры их казнили.

Денис Позимний или Денисов день — традиции и обычаи 16 октября

В народе имя святого немного переиначили. В старину на Дениса Позимнего крестьяне особо остерегались дурного глаза, поэтому, выходя из дома, всегда защищали себя оберегами и амулетами. Против сглаза, порчи и любого наговора использовали лук, чеснок, редьку и соль. Сохранилась поговорка: «Денис — лихого глаза берегись», — говорили люди.

Считалось, что в этот период по земле бродят злые духи, которые вызывают болезни. Русские люди верили, что осенняя лихорадка может проникнуть в человека множеством способом — забраться под одежду, залететь соринкой в глаз. Отличным средством от нее считали осиновую кору, которую полагалось всегда носить с собой.

Если настигла болезнь, то лечить ее рекомендуют с помощью лука и соли — запах отпугивал различные нечистые силы и помогал выздороветь. Чтобы избежать порчи, ходили баню и брали оттуда воду.

Что нельзя делать 16 октября

Наши предки отказывали на Дениса Позимнего незваным гостям, так как считалось, что они принесут в дом неурядицы и даже беды.

16 октября считалось опасным открывать окна — через них в дом может проникнуть нечистая сила, сообщает utro.ru. Чтобы защититься от нечисти, в день Дениса Позимнего на Руси люди раскладывали на подоконниках лук или чеснок. Тем, кто давно не ходил в храм и не молился, 16 октября лучше вообще не выходить из дома, зашторить окна и закрыть двери.

Считается, что 16 октября лучше не глядеться в зеркало, именно по этой причине не стоит наносить макияж, ходить в магазины одежды, салоны красоты и вообще избегать ситуаций, при которых можно увидеть свое отражение.

Тем, кто стремится отрастить волосы, стричься не рекомендуется — они будут медленно отрастать. Лучше всего во всем проявлять рассудительность и не лезть на рожон.

В этот день любимым нельзя говорить слово «нет» — его употребление может привести к ссоре, помириться после которой будет крайне сложно. Есть вероятность даже разрыва отношений.

Что можно делать на Дениса Позимнего

Внимательно отнеситесь к каждому своему действию, ведь как вы отнесетесь к миру, таков будет и зеркальный ответ.

Помогайте окружающим, говорите теплые слова близким, несите в своем сердце добро, и все непременно вернется сторицей.

Народные приметы 16 октября