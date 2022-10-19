Фома Хлебник: зачем 19 октября обязательно нужно испечь свежий хлеб

19 октября православная церковь чтит память святого Фомы — одного из 12 апостолов.

Апостол Фома

Фома был простым рыбаком из из галилейского города Панеады. Имя Фома в переводе с еврейского означает «близнец» — и существуют разные его трактовки: возможно, у него был брат-близнец, возможно, это имя было дано в связи с тем, что от рождения у Фомы были сросшимися указательный и средний пальцы (есть предположение, что именно этими пальцами он осязал раны Христа).

Однажды он услышал проповедь Христа и отправился за ним, бросив свой дом и промысел. Фома неотступно следовал за учителем и вошел в состав 12 приближенных учеников.

Апостола Фому прозвали Неверующим по отрывку из Евангелия от Иоанна. По каким-то причинам Фома отсутствовал, когда воскресший Иисус явился ученикам. Поэтому он не поверил рассказам и заявил, что пока сам лично не увидит раны от гвоздей на теле Христа, не уверует в его воскресение. Сильная любовь к учителю и горе от его потери не позволили ему поверить в давно предсказанное.

На восьмой день после Пасхи все апостолы собрались в доме у Фомы. Всем им опять явился Господь и предложил своей рукой убедиться в наличии ран на теле. После этого Фома уверовал, и Иисус сказал ему: «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие».

Картина "Неверие апостола Фомы". © РИА Новости / Юрий Артамонов

Как написал Иоанн Златоуст, «Фома, бывший некогда слабее других апостолов в вере, сделался по благодати Божией мужественнее, ревностнее и неутомимее» всех учеников Христа и обошел с проповедью почти всю землю, рассказывая о своей вере другим народам.

В богословских толкованиях этого сюжета есть версия, согласно которой отсутствие Фомы при первом явлении Христа апостолам — не случайно, в этом присутствует божественный промысел, а неверие Фомы — это человеческая потребность в вере, а не сопротивление ей, так проявилось стремление к истине. Однако существуют и другие трактовки, согласно которым суть веры в том, чтобы принимать невидимое.

Апостол Фома основал христианские церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии. В последней он и закончил свои дни. За проповедь христианской веры и обращение в нее сына и супруги правителя индийского города Мелиапора (Мелипура) апостола бросили в темницу, где он претерпел пытки и отошел к Господу. Мощи Фомы захоронены в Индии, Италии, Венгрии и на Афоне.

Апостол Фома смог он присутствовать и при успении Богородицы. Он прибыл в Иерусалим лишь спустя три дня и горько плакал у гроба Богоматери. А когда другие апостолу убрали камень от гроба, чтобы Фома мог попрощаться с Девой Марией, то все увидели, что тела ее нет — Богородица была взята на небо в телесном своем воплощении.

Фомин день или Фома Хлебник — традиции 19 октября

Крестьяне 19 октября ходили в церковь и ставили свечку апостолу Фоме как покровителю честного достатка и всех трудолюбивых в благодарность за то, что он помог сделать припасы на зиму.

В это время на Руси амбары и погреба активно заполняли запасами на зиму — соленьями, квашенными овощами, хлебом, грибами, вареньями и другими припасами. Считалось, что 19 октября необходимо проявить бережливость, чтобы легко переждать зиму и время до первых урожаев, а апостол Фома, если приложить должные усилия, поможет в этом.

Именно оттуда и появились выражения: «На Фому тащи все в крому», «Фома — большая крома» (иногда так называли и богатого, зажиточного человека), «Фома — ломит закрома, бери все задарма». Если человек пренебрегал приметами и не уделял внимание сохранности урожая, про него говорили: «Велика крома, да пес ли в ней» (то есть сума нищего). Считалось, что такому человеку может грозить нищета и другие несчастья.

Кромой, или чаще кромом, называли в том числе и ларь, большой ящик. Именно от этого слова появились такие как «закрома» и «укромный». Более распространенное значение слова «кром» — внешняя, обычно деревянная, оборонительная ограда.

Также в старину верили, что на Фомин день надо печь каравай и хлеб, отсюда и пошло еще одно название праздника — Фома-хлебник. Горбушку от такого хлеба следовало отдавать больным и слабым здоровьем — считалось, что такое угощение непременно прибавит им сил и излечит от всех хворей.

Что можно делать в Фомин день

В народе Фому считали бережливым и запасливым. В связи с этим 19 октября занимались подсчетом собранного урожая и распределением запасов. Семилетних девочек начинали учить ткацкому делу, впервые подводя их на Фому Хлебника к ткацкому станку.

Собиравшимся жениться сыновьям в этот день показывали закрома, выделяя для них отдельную полку. Это процесс назывался «кромить сусеки». Рожденному в Фомин день ребенку давали горбушку свежего хлеба — это считалось обрядом на здоровье и долголетие.

Сегодня стоит заняться покупками, любые приобретения будут долго служить и радовать владельца.

Что нельзя делать на Фому Хлебника

Ни в коем случае 19 октября нельзя лениться и залеживаться в постели.

Девушкам строго запрещается болтовня — день нужно посвятить домашним ремеслам. Об этом сообщает utro.ru.

Считается, что в Фомин день нищим нельзя отказывать в хлебе. А самим переедать не стоит — такое поведение навлечет на семью бедность и нужду.

Приметы 19 октября