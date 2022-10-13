Махачев vs Оливейра: кто одержит верх в главном поединке UFC 2022 года

Каждый из бойцов обладает определенными преимуществами над соперником. Они оба давно не проигрывали и обязательно удивят поклонников спорта во время боя года в UFC.

Во второй половине октября поклонников смешанных единоборств ждет «жара». В октагоне сойдутся два невероятно мощных соперника: Ислам Махачев и Чарльз Оливейра. Впервые в истории промоушена планируется титульник с бойцами, которые имеют десять и более побед подряд в UFC.

Кого специалисты считают фаворитом боя года за титул чемпиона в легком весе? Когда он состоится? Отвечаем на эти вопросы в материале 5-tv.ru.

Ислам Махачев — мастер борьбы в стиле Хабиба

Российский боец — выходец из Дагестана. У Ислама Махачева за плечами отличная школа боевого самбо: в 2016-м он даже стал чемпионом России и мира по этому виду единоборств.

За свою карьеру спортсмен провел 23 официальных поединка, в 22 из них одержал победу, в одном потерпел досадное поражение техническим нокаутом.

Сейчас Махачеву 30 лет, он находится на пике своей формы и вполне способен показать зрелищный и результативный бой. Добавляет интереса к событию и его статистика: Ислам выиграл десять последних поединков подряд.

Чарльз Оливейра — знаток бразильского джиу-джитсу

Бразильский боец к своим 32 годам успел провести почти вдвое больше официальных боев. Однако не все они закончились для него удачно. Чарльз Оливейра выиграл 33 поединка в карьере и восемь раз проиграл. Тем не менее он находится на третьем месте в рейтинге бойцов UFC независимо от весовой категории и возглавляет список атлетов в легком весе.

Победная серия Оливейры в настоящее время составляет 11 поединков подряд. При этом последние соперники отличались по стилю ведения боя от Махачева.

Когда состоится бой Махачева против Оливейры

Бой года за вакантный чемпионский титул в легком весе UFC пройдет 22 октября в Абу-Даби.

Место для Ислама Махачева знакомое, ведь именно там он победил Дэна Хукера в 2021-м. Время начала грандиозного события пока не сообщается, но ориентировочно это произойдет в 20:00 по московскому времени.

Посмотреть самый ожидаемый бой смогут и российские зрители на канале «Матч! Боец» и через приложение UFC Fight Pass.

Кто победит в бою Махачев — Оливейра

Большинство аналитиков считают фаворитом поединка Ислама Махачева. Его ключевыми преимуществами называют выдающиеся способности к борьбе и грэпплингу.

Чарльз Оливейра еще не встречал такого сбалансированного соперника, который может и удерживать, и финишировать. Также стоит учитывать и меньшее число боев в списке Махачева. Он свеж, силен и полон энергии. По мнению бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, российский боец сейчас на пике своих возможностей:

«Исламу 30 лет, через неделю после боя ему будет 31 год. Это самое хорошее время для любого спортсмена, любого атлета. Это время, когда ты должен соединяться ментально и физически… Я считаю, что по всем навыкам Ислам лучше. Конечно, есть определенные опасные моменты, над которыми мы работаем, где нужно опасаться, где нужно быть осторожным. А так, в общем, Ислам должен пройти его катком», — высказался он.

На стороне россиянина и опыт Хабиба. Он прикладывает много усилий для подготовки товарища. Нурмагомедов — отличный стратег, что точно пригодится Махачеву.

Раньше Ислам не выступал против топовых соперников. Для него Чарльз Оливейра — это самый опасный оппонент за всю карьеру в UFC. На стороне бразильца большой опыт боев с самыми разными спортсменами. Он хорошо работает в стойке, обладает сильным ударом, любит завершать дело разнообразными болевыми и удушающими приемами. Поэтому легкой прогулкой встречу с таким соперником точно не назовешь.