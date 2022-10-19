«Телепузики» возвращаются: в новом сериале раскрыт секрет происхождения героев

Стриминговая платформа Netflix опубликовла трейлер культового детского шоу «Телепузики» о существах с телевизионными антеннами на головах. Новый проект станет перезапуском оригинального сериала, выходившего на телеканале BBC с 1997 по 2001 год.

5-tv.ru рассказывает, чем знамениты «Телепузики», почему телевизионный хит эпохи нулевых вызвал столько критики и что нового покажут в новой версии.

Мир и персонажи «Телепузиков»

Фото: www.globallookpress.com / imago stock& people

Телепузики — это антропоморфные плюшевые существа разных цветов с телевизорами в животах и антеннами на головах. Они беззаботно живут в мире Телепузия, где дни напролет танцуют, поют, играют, поедают розовый пузи-крем и пузи-тосты.

В их доме обитает прожорливый синий пылесос Ну-Ну. Над поляной возвышается Солнце с лицом ребенка, а за кадром находится таинственный Голос, который отдает распоряжения главным героям.

Тинки-Винки — фиолетовый и самый старший по возрасту телепузик с треугольной антенной на голове. Его любимая игрушка — красная лаковая сумочка.

Дипси — салатово-зеленый телепузик с коричневым лицом (в отличие от его белолицых соплеменников) и стержнеобразной антенной. Отличается упрямством и своенравием. Ему нравится носить черно-белый цилиндр.

Ля-Ля — желтый телепузик c антенной в виде спирали. Она любит петь и танцевать, а также играть в большой оранжевый мяч, который носит с собой.

По — красный и самый младший из всех по возрасту телепузик. Ее антенна на голове напоминает бублик или палочку для выдувания мыльных пузырей. Она бывает непослушной и нередко обижается на своих друзей. Ее любимая игрушка — розовый самокат.

И хотя у телепузиков нет ярко выраженного пола, по замыслу создателей, Ля-ля и По — девочки, а Тинки-Винки и Дипси — мальчики.

Что известно о новом проекте про «Телепузиков»

Фото: www.globallookpress.com / Tolga Akmen

Премьера нового сериала Netflix ожидается 14 ноября. Сюжет расскажет о приключениях четырех друзей с антеннами на головах и экранами на животах, которые постепенно познают мир вокруг себя.

Персонажей озвучит звезда «Несгибаемой Кимми Шмидт» Титус Берджесс. Актер также известен по работе в проектах: «Чудотворцы», «Хорошая борьба», «Angry Birds в кино», «Смурфики: Затерянная деревня» и «Семейка Аддамс».

Оригинальный сериал «Телепузики» («Teletubbies») выходил на телеканале BBC с 1997 по 2001 год. За это время вышло 365 эпизодов продолжительностью 25—30 мин.

Шоураннеры Энн Вуд и Энди Дэвенпорт рассказывали, что идея шоу для детей дошкольного возраста была вдохновлена миссией «Аполлон-11» и высадкой Нила Армстронга на Луну. Именно поэтому их персонажи обликом напоминают инопланетян. Также авторы проекта выразили беспокойство по поводу того, как дети реагируют на технологии. Ведь плюшевые пришельцы обитают в ультрасовременных домах.

Съемки проходили на ферме неподалеку от графства Уорвикшир. Дэвенпорт признавался, что поначалу местные жители протестовали из-за строительства декораций и нарушения их повседневного образа жизни, однако впоследствии они стали тайком проникать на площадку, чтобы узнать, что за актеры скрываются за костюмами телепузиков.

Несмотря на необычный формат, франшизу ожидал коммерческий успех. Шоу транслировали в 120 странах на 45 языках. Российские дети впервые увидели «Телепузиков» на телеканале РТР в 2001 году, а также на видеокассетах.

После перерыва вышло продолжение шоу, которое показывали на экранах с 2015 по 2018 год. Новый проект Netflix станет перезапуском сериала, подробности которого пока держатся в тайне.

Известно лишь, что роли телепузиков достанутся Рейчел Бейнарт, Ребекке Хайланд, Нику Чи Пинг Келлингтону, Иеремии Крейдж. Роль ведущей, которая будет появляться на экранах их животиков, исполнит Джулия Пуло.

За продакшн будет отвечать компания WildBrain Teletubbies Productions Inc. Одним из соавторов нового сериала станет автор старой версии Энди Дэвенпорт.

Судя по трейлеру, на этот раз зрители узнают о происхождении телепузиков, поскольку у героев сериала появятся уменьшенные копии. Да-да, наподобие маленького Йоды из «Звездных войн». Маленькие телепузики, или «телепулзунки» (В оригинале — Tiddlytubbies), по-видимому, живут в одном доме с родителями.

Всего показали шестерых детей. Они обладают смешанными чертами взрослых сородичей: синий телепулзунок с темным лицом, как у Дипси, желтый телепулзунок с зигзагообразной антенной, зеленый телепулзунок со спиралевидной антенной, как у Ля-Ли, розовый телепулзунок с антенной, как у Тинки-Винки, а также ярко-голубой и оранжевый телепулзунки. Вместе плюшевые малыши собирают кубики и играют в различные игрушки.

Что касается Солнца, то в видеоролике промелькнуло два ребенка: девочка азиатской внешности и темнокожий мальчик. Вероятно, в роли светила будут выступать и другие дети.

И, конечно, назойливый пылесос Ну-Ну также попал в кадр. Он продолжает следить за порядоком: убирать последствия экспериментов с пузи-кремом с тела телепузиков.

Как и прежде, главные персонажи не изменились: выходят на поляну, чтобы спеть песенку, и ждут ветра, за счет которого, по-видимому, появляется электричество. Ветровик разгоняется — и у героев загораются экраны с телесюжетом.

Учитывая скандальную репутацию шоу, популярность и инклюзивность образов героев, кассовые сборы и внимание зрителей к новым «Телепузикам» Netflix обеспечено.

За что критиковали сериал «Телепузики»

Фото: www.globallookpress.com / Efren Landaos

За краткий период на телевидении «Телепузики» стали феноменом поп-культуры. Изображения с персонажами, канцелярские товары, мягкие игрушки и приставки моментально исчезали с торговых прилавков.

Несмотря на абсолютную любовь маленьких зрителей, большинство родителей критиковало шоу, считавшими его опасным для психики. Их смущал облик персонажей и отсутствие сюжета. Взрослые всерьез опасались, что их дети начнут подражать манере телепузиков лепетать вместо того, чтобы четко произносить слова.

Спорным моментом оказалась гендерная идентичность персонажей. Так, в 1999 году американский пастор Джерри Фалуэлл заявил, что в сериале присутствует ЛГБТ-пропаганда. Он апеллировал к тому, что персонаж Тинки-Винки носил сумочку, был фиолетового цвета, а его антенна формы треугольника. По мнению пастора, фиолетовый цвет и треугольник — символы гей-прайда.

Правда, не все эксперты соглашались с его позицией.

«Тинки-Винки не гей и не натурал. Он просто персонаж из детского сериала», — возразил ему продюсер Itsy-Bitsy Entertainment Кенн Визельман.

Аналогичное беспокойство в 2007 году выразила глава правительственного агентства Польши по защите прав детей Ева Совинска.

«Я заметила, что синий телепузик Тинки-Винки носит женскую сумочку, но не думала, что это мальчик. Я пришла к выводу, что здесь может быть какой-то скрытый гомосексуальный подтекст», — предположила она.

Масла в огонь также добавила просочившаяся в прессу конфиденциальная информация о том, что По играет актриса Пуи Фан Ли, которая исполнила роль лесбиянки в сериале «Метросексуальность».

Интересные факты о «Телепузиках»

В 2009 году бывший продюсер телеканала Children’s BBC Сара Грэм в интервью The Daily Mail призналась, что руководство BBC разрешало своим сотрудникам использовать наркотики для вдохновения. В частности, Грэм и сама употребляла запрещенные вещества вместе с коллегами детской редакции при создании «Телепузиков».

«Когда я только устроилась на BBC, практически в первую ночь коллеги позвали меня в бар в Сохо и там предложили пойти в туалет, чтобы понюхать кокаин», — вспоминала она.

В 2014 году стала известна судьба ребенка, сыгравшего Солнце в мире телепузиков. Ей оказалась уроженка Кентербери Энджи Смит (сегодня ей — 26 лет). О том, что в детстве она играла в мультсериале, она призналась своим однокурсникам во время игры в бутылочку, когда надо было рассказать о себе секрет. Тогда ее родителям заплатили 250 долларов, а малышке подарили коробку игрушек.

«Все говорят, что между моей внешностью и тем, как я выглядела в детстве, есть определенное сходство. Мне кажется, что у меня до сих пор детское лицо. Я несильно изменилась. И я точно так же заразительно смеюсь», — написала она в своем Facebook.

В 2022 году телепузики снова напомнили о себе зрителям, когда переодетые в плюшевых существ артисты пришли на прослушивание британского аналога шоу «Голос» (Britain's Got Talent), побив все рейтинги.