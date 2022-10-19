26 октября (13 октября по старому стилю) православные празднуют день Иверской иконы Пресвятой Богородицы.

Иверская икона Божией Матери или Вратарница

Иверской икона Богородицы называется в честь одноименного монастыря на Святой горе Афон, в котором неотлучно пребывает с начала XI века. Этот образ Божией Матери также называют «Вратарницей» или «Портаитиссою» — по месту ее пребывания над монастырскими воротами Иверского монастыря (в древности грузинское царство называлось Иверией).

Одну из наиболее известных и почитаемых в православном мире икон Божией Матери по преданию написал святой апостол и евангелист Лука по благословлению самой Пресвятой Богородицы еще во дни ее земной жизни.

В IX веке святой образ находился у одной благочестивой вдовы, жившей близ города Никеи. При императоре Феофиле иконоборцы, уничтожавшие святые иконы, ворвались в дом христианки, чтобы найти и уничтожить запрещенные святыни. Когда один из воинов копьем ударил в икону, из пораженного места, где был изображен лик Богородицы, тотчас потекла кровь.

Со слезами помолившись Владычице, женщина пошла к морю и опустила икону в воду. Образ, вертикально стоя, двинулся по волнам. Об иконе с пронзенным ликом, пущенной по морю, узнали на Афоне: единственный сын вдовы принял монашество на Святой горе и подвизался рядом с тем местом, где когда-то причалил корабль, везший на Кипр Саму Богородицу, и где впоследствии, в Х веке, грузинский вельможа Иоанн и византийский полководец Торникий основали Иверскую обитель.

Древнейший на Руси список Иверской иконы Божией Матери. patriarchia.ru

Однажды монахи Иверского монастыря увидели над волнами огненный столп до неба — он поднимался над образом Богоматери, стоящим на воде. Иноки хотели взять икону, но чем ближе подплывала лодка, тем дальше в море уходил образ. Следующей ночью Пресвятая Богородица явилась во сне старцу Гавриилу и сказала: «Передай настоятелю и братии, что Я хочу дать им Мою икону в покров и помощь, потом войди в море и с верой иди по волнам — тогда все узнают Мою любовь и благоволение к вашей обители».

Наутро старец безбоязненно прошел по воде и смог взять в руки чудотворную икону. На берегу его встретили с молебном. Святыню поместили в часовне на берегу и трое суток совершали пред ней молитвы. На том месте, где стояла Иверская икона, открылся источник чистой сладкой воды.

Затем образ перенесли в соборный храм, но почему-то утром икону обнаружили над монастырскими воротами. Ее отнесли на прежнее место, но она вновь оказалась над вратами. Так повторялось несколько раз. Наконец Божия Матерь вновь явилась старцу Гавриилу и сказала: «Передай братии: Я не хочу, чтобы Меня охраняли, но Сама буду вашей Хранительницей в этой жизни и в будущей». Иноки построили надвратную церковь, в которой чудотворная Иверская икона пребывает и поныне. Согласно афонскому преданию, образ Богородицы покинет Святую гору, незадолго до Второго пришествия.

В истории Иверской обители известно много случаев благодатной помощи Божией Матери: чудесного восполнения запасов пшеницы, вина и елея, исцеления больных, избавления монастыря от варваров. Так, однажды персы осадили монастырь с моря. Иноки взывали к Божией Матери о помощи. Внезапно поднялась страшная буря, и неприятельские корабли затонули, в живых остался один лишь военачальник Амира. Пораженный чудом гнева Божия, он раскаялся, просил молиться о прощении его грехов и пожертвовал много золота и серебра на постройку монастырских стен.

Как Иверская икона появилась на Руси и в каком она храме

Праздничное богослужение в Иверской часовне на Красной площади. patriarchia.ru

В Москве Иверская икона Богородицы появилась в 1648 году. Сделать список с чудотворного образа было благословлено священнику Иамвлиху Романову. Перед этим вся братия Иверского монастыря — 365 монахов — сотворили великое молебное пение с вечера и до рассвета и освятила воду со святыми мощами. Икону Божией Матери облили святой водой и вновь облили уже новую доску, приготовленную для написания иконы, сделанную из кипарисного дерева. Смешав святую воду и частицы мощей с красками, иконописец создал икону.

Благополучно доставить в Россию точный список помогла сама Богородица — по преданию, у афонских иноков, которые везли икону в Москву, не хватило денег на переправу через Дунай, и тут Матерь Божия явилась богатому греку Мануилу Константиеву и велела заплатить перевозчикам-мусульманам за монахов.

Торжественная процессия во главе с царем Алексеем Михайловичем и патриархом Иосифом 26 октября по новому стилю 1648 года вышла навстречу образу Богоматери к Воскресенским воротам Китай-города. В память принесения Иверской иконы в Москву в этот день было установлено ежегодное празднование.

На протяжении трех с половиной столетий с 1654-го список Иверской иконы пребывал в Новодевичьем монастыре, а после его закрытия —хранился в фондах Государственного Исторического музея. Иверская икона Богородицы была возвращена в монастырь лишь 6 мая 2012-го. Затем святыню перенесли в Успенский собор, где он пребывает по сей день.

В 1656-м с Афона доставили второй список Иверской иконы — для Валдайского Иверского монастыря.

Третий список Иверской иконы Божией Матери сделали уже в Москве с первого афонского образа. Его поместили в Иверской часовне в 1669-м в Москве у Воскресенских ворот Китай-города. В 1929-м часовню уничтожили, икону передали в храм Воскресения Христова в Сокольниках, где она пребывает и поныне. Патриарх Алексий II в ноябре 1994-го освятил закладку Иверской часовни и Воскресенских ворот на прежнем месте, и меньше чем через год они были восстановлены. Новый список чудотворной Иверской иконы, написанный с благословения Иверского игумена, прибыл в Москву с Афона в 25 октября 1995-го. Так «Вратарница» вернулась на главные ворота.

Только однажды святыня покинула столицу — в сентябре 1812 года вместе с Владимирской иконой ее вывезли во Владимир, спасая от французов.

Смысл и значение Иверской иконы

Великое освящение Успенского собора Свенского монастыря и дарование Иверской иконы. patriarchia.ru

Иконография древней Иверской иконы представляет собой особый вариант «Одигитрии» — одного из наиболее распространенных типов изображения Богоматери с младенцем Иисусом.

На иконе Пресвятая Богородица представлена в поясном изображении. Левой рукой она держит Богомладенца — правая рука в молении протянута к Спасителю, одновременно указывая на Него. Положение рук Богоматери, повторяющиеся параллельно полукруглые складки Ее мафория, зрительно создают некое вместилище — подобие трона для Христа, что соответствует византийским богословским и поэтическим представлениям об образе Богоматери.

На правой щеке Божией Матери видна рана, из которой сочится кровь. Это главное отличие, по которому всегда можно узнать Иверскую икону.

Голова Спасителя приподнята, и лицо немного повернуто к Богоматери, склонившей к Нему голову. Правая рука младенца Иисуса вытянута вперед к руке Богоматери с благословляющим двуперстно жестом. В левой он держит свиток, вертикально опирающийся на колено.

Икона в начале XVI века была украшена чеканным окладом из серебра с позолотой, сделанным грузинскими мастерами, о чем свидетельствует запись на языке изготовителя. Оклад оставляет открытыми только лики Богоматери и Младенца.

В чем помогает Иверская икона — о чем молятся Божией Матери

Патриаршее служение в праздник Иверской иконы Божией Матери в Новодевичьем монастыре Москвы. patriarchia.ru

Иверская икона Божией Матери — прямое свидетельство тому, что Богоматерь взяла под свое заступничество весь человеческий род. Она стала щитом для всех, кто день и ночь молиться на Святой горе за всех людей.

Иверская икона проявляет самые разные действия Богородицы в земных пределах — Заступницы и Хранительницы, Целительницы и Защитницы от всех напастей, исходящих и от стихий, и от человеческих пороков.

Она помогает людям, которые раскаялись в своих грехах. Иверская икона помогает найти в себе силы и правильный путь к светлому будущему. Ей также молятся об избавлении от разных недугов и об утешении в бедах, от пожара, об умножении плодородия земли и хорошем урожае, об избавлении от скорби и печали, об исцелении недугов телесных и душевных, а также при разных при тяжелых обстоятельствах.

Икону стоит держать в доме возле входа, поскольку второе название этого образа — «Вратарница» и тем самым получить прекрасную защиту от различных неприятностей.

Что можно делать 26 октября

В день Иверской иконы Богоматери нужно сходить в церковь и помолиться перед святым образом.

В народе 26 октября принято наводить порядок в бане: менять сгнившие доски и лавки, чистить печь и все емкости для воды. Поэтому день прозвали Банником. По суевериям, в бане обитает дух, которого называли банником, жихаркой, анчуткой. Это существо, согласно поверьям, очень любит париться и моется в четвертый или третий пар — то есть после двух или трех смен побывавших в бане людей.

Поэтому баннику оставляли чистое помещение, горячую воду и веник.

Что нельзя делать 26 октября

Запрещено сквернословить, ругаться, обижаться, пребывать в унынии и заниматься тяжелой работой по дому. Дела следовало отложить и помолиться перед чудотворной иконой о спасении своей души и своих родственниках.

Народные приметы