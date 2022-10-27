Иларионов день: почему 3 ноября нельзя далеко уезжать от дома

В этот день на Руси старались не покидать дом без особой нужды, опасаясь происшествий на дорогах.

На Руси 3 ноября (21 октября по старому стилю) чтили память трех святых — Илариона Великого, Илариона Псковоезерского и Илариона Меглинского

Иларион Великий

Иларион Великий жил в III–IV веках в Палестине. В юношестве его отправили в Александрию для изучения наук. На родину он вернулся уже христианином. Будущий святой раздал все свое имущество нищим и родственникам. Сам он поселился в пустыне близ города Маиума, где молился, постился и занимался тяжелым трудом.

На всю Палестину Иларион Великий прославился, когда на него напали разбойники. Он смог убедить их отказаться от преступной жизни с помощью силы слова. После этого святой подвижник отправился в паломничество. Скончался он на острове Кипр, заранее предсказав свою смерть.

Иларион Псковоезерский или Гдовский

Иларион Псковоезерский известен как основатель Трехсвятительского Елеазарова монастыря. Также он основал Озерский Покровский монастырь на берегу реки Желчи, став его первым настоятелем.

Пре­по­доб­ный Ила­ри­он был од­ним из мо­лит­вен­ни­ков-пу­стын­но­жи­те­лей. В XV ве­ке он поселился в ските Псков­ско­го края — в глу­хой пу­сты­ни, сре­ди ле­са, бо­лот и мхов близ Чуд­ско­го озе­ра на пу­стын­ном ост­ро­ве ре­ки Жел­ча.

Святой пи­тал­ся тра­ва­ми и ко­ре­нья­ми и неустанно молился. В 1460-м он ос­но­вал на бе­ре­гу ре­ки Озер­ский По­кров­ский мо­на­стырь. Из-за близости границы с Ли­вон­ским ор­де­ном ино­ки по­сто­ян­но пре­тер­пе­ва­ли на­па­де­ния.

При сво­ей жиз­ни Ила­ри­он нес по­двиг столп­ни­че­ства — мо­лил­ся в дуп­ле де­ре­ва. До сих пор эта сос­на со­хра­ня­ет­ся в ча­совне неда­ле­ко от са­мой По­кров­ской церк­ви. Со­хра­ни­лось пре­да­ние, что святой получил в дар бла­го­да­ть узна­вать заранее, кто с чем к нему при­шел и кто ка­кой стра­стью одер­жим.

Пре­ста­вил­ся пре­по­доб­ный Ила­ри­он в 1476 го­ду и был по­гре­бен у се­вер­ных две­рей ико­но­ста­са в хра­ме По­кро­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы ос­но­ван­но­го им мо­на­сты­ря.

Иларион Меглинский

Святитель Иларион родился в XII веке болгарском городе Орхиде и воспитывался в традициях православия. Илариону хорошо давалась учеба.

Достигнув совершеннолетия, юноша ушел в монастырь. Свое служение Богу в монастыре Иларион проводил в смирении и кротости, послушании своему духовному наставнику и вскоре за добродетельную и строгую жизнь был избран настоятелем.

Святитель пользовался всеобщей любовью и уважением, каждый стремился получить у него духовный совет и молитвенную помощь.

В 1134-м он был рукоположен в сан епископа Меглинского. Прославился Иларион тем, что активно боролся с распространившейся в то время в Болгарии богомильской ересью. После проповедей святителя Илариона Меглинского многие еретики оставили лжеучение и вернулись в лоно церкви.

Пре­ста­вил­ся свя­ти­тель в 1164 го­ду.

Иларионов день — традиции 3 ноября

В народе 3 ноября называли Иларионовым днем. С этого праздника начинала заметать снежная пороша, и, хотя ночи были уже морозными и снежными, солнце днем все равно прогревало землю, поэтому становилось довольно грязно. В связи с этим возникла присказка, что первая пороша — не путь. И отправляться в дальнюю дорогу не рекомендовалось, а то случится несчастье.

Главной традицией, которая соблюдалась 3 ноября, было занятие рукоделием. Все женщины обязательно вязали, шили и вышивали. Более взрослые и опытные передавали секреты мастерства юным девушкам, своим дочерям и внучкам. Вечером девушки собирались на посиделки, где общались, рукодельничали, обсуждали свое будущее, пели песни.

Что можно делать 3 ноября

На Руси считали, что в Иларионов день стоит заняться домашними делами. Если вы давно откладывали доделать уже начатую вышивку, самое время усесться за пяльцы.

Что нельзя делать в Иларионов день

Крестьяне старались не покидать жилище из-за неблагоприятных погодных условий. Считалось, что в этот день ведьмы разбрасывают на дорогах различные предметы, которые могут навлечь на поднявшего их человека порчу. Поэтому лучше не подбирать никаких находок.

Нельзя отправляться на охоту — можно не вернуться из леса или просто навлечь на себя скорое несчастье.

Не рекомендуется лениться и проводить этот день в безделье.

Приметы на 3 ноября