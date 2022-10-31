Столь популярному по всему миру празднику Хэллоуин уже не одно столетие.

Какой истинный смысл пугающих костюмов, откуда пошла традиция выпрашивать конфеты и зачем на самом деле в средние века вырезали тыквы, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала блогер Виктория Балобанова.

Хэллоуин или Сайман

История праздника связана с традициями поминовения мертвых, которые в ночь с 31 октября по 1 ноября могут вернуться в мир живых, чтобы посмотреть, как живут потомки и направить нерадивых родственников на истинный путь.

Одними из первых покойных стали почитать древние египтяне. Они готовились к уходу из жизни почти с самого рождения. В Древнем Египте существовал специальный день, когда, по поверьям, духи могли прийти на землю и узнать, как живут их потомки. Возвращаясь к родным, предки вели себя прилично, но и требовали уважения со стороны здравствующих. Чтобы задобрить умерших, живые оставляли им специальные угощения и подарки.

В основу современного Хэллоуина легли традиции кельтов, населявших Британские острова. Их праздник мертвых — Самайн — выпадал как раз на последнюю ночь октября. Это время отмечали с особым размахом: разжигали огромные костры, устраивали гуляния и совершали жертвоприношения в честь божества — покровителя осенней жатвы. По легенде, в этот праздник миры живых и мертвых лишались границы, поэтому кельты гостеприимно встречали своих предков и, как и древние египтяне, оставляли для них угощения.

После прихода христианства некоторые языческие традиции все-таки сохранились в культуре, хотя и несколько видоизменились. Трансформация коснулась и кельтского Самайна. Древний кровавый праздник превратился в веселый Хэллоуин, который стал отмечаться в канун Дня всех святых, что приходится на 1 ноября. Согласно представлениям жителей Британии, в эту ночь по земле бродит нечистая сила. Чтобы откупиться от нее, нужно выставить на окно сладости, которые избавят хозяев от напастей, приготовленных злыми духами.

Спустя еще некоторое время празднование приобрело новые черты. Дети и молодые люди стали надевать костюмы пострашнее и бродить под окнами, выпрашивая конфеты и пугая негостеприимных соседей.

Долгое время Хэллоуин оставался местным британским праздником. В США и Канаде поначалу осуждали языческие веселья и Хэллоуин не отмечали. Но в XIX веке ситуация изменилась, когда началась массовая эмиграция ирландцев и шотландцев в США. Увидев, как новые жители веселятся на Хэллоуин, местные решили присоединиться к празднику. Впоследствии он стал частью американской культуры.

Благодаря кинематографу, традиция получила еще большее распространение. Теперь практически в каждой стране есть любители Хэллоуина. Но жители других государств не забывают и о собственных праздниках, посвященных поминовению умерших.

Как отмечают Хэллоуин 2022

В Хэллоуин принято украшать дом символами потустороннего мира. Дети и подростки обычно мастерят гирлянды из оранжевой и черной бумаги, вырезают страшные гримасы на овощах, плетут паутины из ниток. Для декораций интерьера также используются предметы в виде олицетворяющих нечисть существ (летучих мышей, пауков, лягушек), а также ставятся пугала и скелеты.

На праздник также принято устраивать встречи с друзьями и перевоплощаться в мистических существ. В этот день популярны образы ведьм и скелетов, вампиров и зомби, а также привидений. Массовая культура внесла в маскарад свои коррективы. Молодые люди стали наряжаться в героев популярных фильмов, мультфильмов и сериалов, особенно жанра хоррор.

Еще одна из традиций Хэллоуина — игра «Кошелек или жизнь», в другой интерпретации она звучит как «Сладость или гадость». 31 октября наряженные дети и взрослые посещают соседские дома и просят угостить их. Если не дать гостю хотя бы несколько конфет, можно нарваться на неприятности. В Европе даже те, кто не отмечает Хэллоуин, стараются приобрести сладости, чтобы соблюсти традицию и не обидеть малышей в праздничных костюмах.

Почему тыква — символ Хэллоуина

Главным символом Хэллоуина считается тыква. В плоде прорезаются глаза и рот, а внутрь овоща ставится свеча. Такой светильник, по легенде, носит неприкаянный дух пройдохи Джека-с-Фонарем, который после смерти не смог обрести покой.

Этот персонаж ирландского фольклора чем-то похож на Вакулу из повести «Вечера на хуторе близ Диканьки», написанной Николаем Гоголем. Только добиться Джек хотел того, чтобы после смерти не попасть в ад.

По легенде, молодой плут и любитель выпить пригласил самого дьявола опрокинуть с ним пару кружек пива, и тот пришел на встречу. Когда наступило время расплачиваться, Джек попросил обернуться властителя преисподней монеткой. Тот перевоплотился, и молодой ирландец быстро положил его в карман, в котором лежал серебряный крестик. Свое привычное обличье дьявол принять не смог и взмолил отпустить его, пообещав не строить Джеку козни. Радостный хитрец отпустил своего пленника.

Через год дьявол решил отомстить обидчику, но Джек снова обманул его. Он заставил повелителя тьмы забраться на дерево, а сам нацарапал крест на стволе. Дьявол снова оказался в западне. Тогда властитель преисподней поклялся не брать душу Джека в ад. После этого ирландец жил еще десять лет.

Когда он скончался, дьявол выполнил свое обещание, но в раю его договоренности с владыкой преисподней не оценили, поэтому врата перед душой не открыли. Так, Джек стал бродить по земле среди живых. Чтобы освещать свой путь, заблудшая душа поместила небольшой тлеющий уголек в тыкву. Так и появились светильники Джека, олицетворяющие грань между миром живых и мертвых.

Существует и другая версия, согласно которой светильники из плодов стали делать, чтобы отгонять злых духов. Стоит отметить, что тыкву начали использовать для этих целей только в XIX веке, а раньше их изготавливали из более дешевых продуктов — брюквы и репы.

Традиции и запреты на Хэллоуин

Считается, что в ночь Хэллоуина духи умерших не всегда приходят с добрыми намерениями, поэтому вокруг праздника сложились особые суеверия. Чтобы обезопасить себя, стоит соблюдать в самую мистическую ночь года несколько важных правил: