Как потерявший двух наследников Самуил Маршак стал другом всех детей СССР

Самуил Маршак вошел в историю русской словесности как детский писатель, однако это не единственная его заслуга.

Имя Самуила Яковлевича Маршака знакомо каждому еще с дошкольного возраста. Именно его стихотворения стали для большинства детей путеводной звездой в мир большой литературы, а экранизации и мультфильмы по его произведениям и вовсе остаются нетленной классикой.

Его перу принадлежат знаменитые «Двенадцать месяцев», «Кошкин дом», «Вот какой рассеянный», «Дом, который построил Джек», «Курочка Ряба и десять утят», «Теремок», «Сказка о глупом мышонке» и много других работ. Трудно переоценить его наследие, которое спустя долгие годы продолжает отзываться в сердцах читателей и воспитывать целые поколения.

В 135-летнюю годовщину со дня рождения 5-tv.ru вспоминает о самых волнительных моментах биографии Самуила Маршака и его творческой деятельности.

Хулиган и вундеркинд Маршак

Самуил Маршак появился на свет 3 ноября 1887 году в тогда еще Российской империи. Он вырос в еврейской семье в Воронеже. Звучная фамилия перешла ему от его известного предка, раввина и толкователя Талмуда Аарона Шмуэля Кайдановера — именно так она и переводится с иврита «Наш учитель рабби Аарон Шмуэль Кайдановер».

Отец Маршака работал техником на мыловаренном заводе, а мать была домохозяйкой. Семья часто переезжала, поэтому мальчик успел побывать в Витебске, Покрове, Бахмуте, Майдане и, наконец, Острогожске, где и прошли его детство и школьные годы. Сочинять стихи и писать рассказы он начал очень рано.

В гимназии его литературные опыты поощрял учитель, называвший маленького Самуила вундеркиндом. Дома также царила творческая атмосфера: в семейном кругу Маршаки рассказывали за чаем придуманные ими удивительные сказки.

«Сочинять стихи я начал еще до того, как научился писать», — говорил поэт.

По словам близких, в подростковом возрасте у Самуила был горячий нрав. Он не мог усидеть на месте и часто проказничал, дрался и даже убегал из дома, однако энергия, словоохотливость и воображение находили выход в литературе.

Влиятельные покровители Маршака

Во время каникул в северной столице 15-летний гимназист познакомился с популярным критиком Владимиром Стасовым. Эта встреча стала судьбоносной. Прочитав поэтическую тетрадь Маршака, признанный литератор принял горячее участие в продвижении талантливого протеже. Благодаря ему юношу перевели в одну из престижных гимназий в Петербурге. Там же он получил место корреспондента во «Всеобщей газете» и «Синем журнале».

Стихами, которые Маршак зачитывал на поэтических вечерах, восхищались Анна Ахматова и Александр Блок.

Самуил Маршак и Максим Горький, 1936г. © РИА Новости

В 1904-м ему посчастливилось познакомиться с Максимом Горьким, который проникся большим уважением к молодому дарованию и, едва услышав у Маршака подозрительный кашель (у него обнаружили туберкулез), пригласил к себе на дачу в Ялту. В гостях бок о бок с популярным писателем он пробыл почти два года.

Заядлый путешественник и полиглот Маршак

Второй страстью Маршака были иностранные языки. Свой первый стихотворный перевод Самуил Яковлевич сделал еще в младших классах гимназии — это была ода Горация «В ком спасение». Сегодня его переводы считаются эталоном качества.

Он знал латынь, древнегреческий, древнееврейский, свободно владел многими европейскими языками, включая английский, немецкий, чешский, латышский, литовский и труднейший финский языки.

© РИА Новости / Яков Рюмкин

Наибольшую известность ему принесли именно англоязычные переводы, благодаря которым советские читатели открыли для себя произведения Шекспира, Вордсворта, Стивенсона, Китса, Киплинга, Блейка и других. Великобритания буквально покорила Маршака своим национальным фольклором. За свою переводческую деятельность баллад и сказок Маршак даже получит звание почетного гражданина Шотландии. Тогда же он написал собственные стихи «На родине Бернса» и «В лондонском парке».

Романтика профессии подталкивала Самуила к кочевой жизни. К тому же, ему удалось скопить приличный гонорар за публикации в популярных изданиях. В 1911-м вместе с группой товарищей он в качестве корреспондента отправился в путешествие по Ближнему Востоку с остановками в Турции, Греции, Сирии, Палестине. Вернувшись из поездки, он написал цикл стихотворений «Палестина».

Какое-то время Маршак будет в длительной командировке в Великобритании и Финляндии.

Однолюб и заботливый отец Маршак

Свою будущую жену и музу Софию Мильвидскую писатель повстречал во время поездки в Иерусалим в 1912-м. Тогда 24-летний корреспондент вместе с другом-поэтом Яковом Годиным собрались в пароходной каюте, где в кругу гостей декламировали свои стихи. Молодому Маршаку удалось покорить сердце прекрасной незнакомки. Несмотря на попытки его товарища «отбить» девушку, София решительно отвергла его ухаживания. Всю дорогу влюбленные не разлучались и то и дело разговаривали.

По прибытии в Петербург между ними завязалась длительная переписка. Тогда Маршак круглосуточно проводил время в редакции, а его избранница доучивалась на химическом факультете на женских курсах. Однако чувства оказались сильнее. Они поженились в том же году и отправились вместе в Великобританию. Там Маршак два года учился на филологическом факультете Лондонского университета и продуктивно занимался литературной деятельностью.

В 1914-м у супругов родилась дочь Натанаэль, однако счастье было недолгим. Годовалая девочка случайно опрокинула на себя самовар с кипящей водой и скончалась от ожогов.

Через два года после трагедии на свет появился сын Иммануэль, а в 1925 — Яков. Неудивительно, что муж с женой буквально тряслись над детьми. Когда маленький Иммануэль заболел, отец за одну ночь написал «Сказку о глупом мышонке», чтобы заработать денег на лечение в Евпатории.

В 1946-м его ждало новый удар: от туберкулеза умер его 21-летний сын Яков.

Из потомков в живых останется только старший сын, который прожил полноценную жизнь, стал успешным физиком, разработавшим методику аэрофотосъемки. Параллельно мужчина по примеру отца занимался переводами.

Патриот и защитник детей Маршак

Жизнь Маршака заграницей складывалась вполне благополучно. Когда разразилась Первая мировая война, писатель, не думая, вернулся с семьей на родину. По призыву он явился в военную часть, но из-за плохого зрения не прошел отбор в армию. Однако это не заставило его изменить планы. На фронт он поехал уже в качестве артиста и вдохновенно декламировал стихи перед солдатами. Кроме того, он помогал организовать помощь пострадавшим детям и беженцам.

© РИА Новости / Михаил Трахман

Позднее, уже во время Великой Отечественной войны, он не был мобилизован по причине здоровья, но писатель продолжал всячески оказывать поддержку фронтовикам и помогать сиротам. Он напишет ряд сатирических фельетонов, а также примет участие в создании антифашистских плакатов вместе с известным коллективом художников-графиков «Кукрыниксами». Маршак по мере сил помогал собирать деньги в Фонд обороны.

За вклад в литературу писатель удостоился нескольких ряда Сталинских и Ленинских премий и наград, в том числе Ордена Ленина и Ордена Трудового Красного знамени.

Любимец Сталина и защитник опальных литераторов Маршак

Несмотря на то, что поначалу Самуил Маршак не поддерживал большевиков и даже в своих первых произведениях критиковал их, чудесным образом ему удалось не только избежать репрессий, но и помогать своим опальным коллегам.

Обласканный Сталиным лауреат премий Самуил Маршак вместе с Чуковским, Твардовском, Шостаковичем, Паустовским написал открытое письмо в защиту Бродского, обвиненного в тунеядстве. Не колеблясь, поэт отстаивал его перед директором Гослита Косолаповым, называя последнего трусом.

Маршак не боялся обращаться к высоким лицам НКВД, чтобы высказаться в защиту произведений Ахматовой и Цветаевой. Благодаря его протекции в газете «Новый мир» вышла повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

За свои литературные заслуги и преданность родине он был избран депутатом Московского городского Совета депутатов трудящихся, пребывая на этой должности с 1939-го по 1947-й.

Кстати, существует легенда, согласно которой Сталину дали на подпись расстрельный список, в котором значилась фамилия Маршака. Вождь удивленно заявил: «Зачем стрелять? Хороший детский писатель». После чего собственноручно вычеркнул фамилию и вписал ее в перечень лауреатов Сталинских премий.

Литературный путь Маршака

Первый вышедший в свет сборник Маршака был совершенно не детским — «Сиониды» состоял из стихов на еврейскую тематику. Уже в начале карьеры он активно помогал еврейским благотворительным организациям, в том числе детям.

Бурное время революций, еврейских погромов, репрессий и двух мировых войн заставило Маршака приспосабливаться к быстро меняющимся условиям времени. Свои сатирические стихи и эпиграммы он подписывал различными псевдонимами, например, доктор Фрикен, Уэллер и С. Кучумов.

Безопасной почвой для самовыражения стали стихи для детей. Его неповторимый стиль, сочетающий простоту, доброту и мудрость, быстро обрел популярность среди маленьких читателей.

Первые детские сборники Маршака были изданы в 1922-м, а спустя год в печать вышел первый номер журнала для детей «Воробей». Самым популярным произведением Самуила Маршака до сих пор считается знаменитое стихотворение «Вот какой Рассеянный», которое переиздавалось более 11 раз.

Кстати, считается, что прототипом героя в стихотворении «Вот какой рассеянный» стал известный физик-химик, профессор МГУ Иван Каблуков. Он периодически выдавал фразы «знако лицомое», «домер нома» и мог подписаться «Каблук Иванов». Не исключено, что в его образ Маршак также добавил собственные черты, поскольку отличался рассеянностью.

www.globallookpress.com / Genrietta Peryan

Творчество Маршака благодаря поучительному подтексту очень любили педагоги. Так, например, в поэме «Мистер Твистер» разоблачается расизм. Идея написать этот памфлет пришла поэту, когда ему рассказали, как некий американский турист отказался селиться в гостиницу, потому что в ней проживал темнокожий посетитель.

Вообще Маршак нередко интегрировал биографические моменты в свое творчество. Например, мотив огненного пламени, описанный в сказке «Кошкин дом».

«Первое воспоминание детства — пожар во дворе. Раннее утро, мать торопливо одевает меня. Занавески на окнах краснеют от полыхающего зарева. Должно быть, это впечатление первых лет моей жизни и было причиной того, что в моих сказках для детей так много места уделено огню», — объяснял Маршак.

Львиную долю его рабочего времени занимали переводы, а также публицистические статьи и менее известные широкому зрителю пьесы. Произведения Самуила Яковлевича настолько пользовались популярностью, что их неоднократно экранизировали. Среди них наиболее известные — «Почта», «Теремок», «Про козла», «Сказка о глупом мышонке», «Кошкин дом», «Гришкины книжки», «Где обедал воробей?» и, конечно, «Двенадцать месяцев».

Последнюю сказку, к слову, хотел экранизировать Уолт Дисней. Глава компании даже вел переговоры с Маршаком, однако писателю пришлось отклонить столь заманчивое предложение, поскольку сотрудники соответствующих органов «не рекомендовали» ему сотрудничать с американцами.

В 1960 году публикуется автобиография писателя «В начале жизни». Последним сочинением Маршака становится книга «Избранная лирика», вышедшая за год до его кончины. Кстати, последним литературным секретарем Маршака был популярный журналист и телеведущий Владимир Познер.

Создание детского театра и просветительская деятельность Маршака

Самуил Маршак наряду с Агнией Барто и Корнеем Чуковским стал родоначальником детской литературы. На протяжении своей жизни писатель не только писал книги для малышей, но и активно занимался благотворительностью и даже педагогической деятельностью в школах. В 1920-е он также инициировал в Краснодаре открытие одного из первых в России детских театров, на сцене которого нередко ставились спектакли по его пьесам.

«Мой шестилетний корреспондент спрашивает меня, почему я, которого дети считают своим собственным писателем, изменил им, и в последний год писал только для больших. Я по-прежнему верен детям, для которых всю жизнь писал сказки, песни, смешные книжки. По-прежнему я очень много думаю о них. Думать о детях — это значит, думать о будущем. И вот, думая о будущем, я не могу не отдавать себя целиком простой и скромной службе писателя военного времени», — прокомментировал как-то писатель свой интерес к воспитанию подрастающего поколения газете «Литература и искусство» в 1943-м.

Борьба с болезнью и смерть Маршака

В последние годы жизни Самуил Маршак испытывал проблемы со здоровьем. 4 июля 1964 он скончался в палате Кунцевской больницы по причине острой сердечной недостаточности. Незадолго до кончины он перенес операцию на глазах. Даже с плохим зрением он продолжал работать. На слух правил пьесу «Умные вещи», а за день до смерти диктовал письмо ученицам Белгородской школе, желавшим выздоровления любимому учителю, и обещал поправиться.

Черединцев Валентин / ТАСС

Судьба отмерила ему 76 лет жизни. Церемония прощания с Самуилом Яковлевичем прошла в Доме литераторов. Проводить в последний путь любимого автора собралась многотысячная толпа скорбящих граждан. Знаменитого писателя похоронили на Новодевичьем кладбище. Позднее там установили надгробие, представляющую собой стелу с барельефом в виде склонившегося за рабочим столом Маршака.

Наследие Маршака

В историю русской словесности Самуил Маршак вошел как детский писатель, однако круг его творческой деятельности не ограничивался исключительно написанием сказок и стихов. В общей сложности его книги были переведены на более чем 80 языков мира.

Особенно почитают известного земляка в Воронеже, где 2012-й год был объявлен «Годом Маршака». Тогда же горожане выделили средства на установку памятника Маршаку, а проект создания поручили воронежскому скульптору Максиму Дикунову. Его торжественное открытие состоялось в 2015-м. Мемориал представлял собой классика вместе с музой — маленькой девочкой, парящей над землей.