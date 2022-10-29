«Кто заказывал такси на Дубровку?»: лучшие роли Анатолия Папанова

Анатолий Папанов прославился ролями в комедиях Рязанова и Гайдая, однако наиболее важными стали картины о Великой Отечественной войне, которую он прошел.

100 лет назад, 31 октября, родился один из самых любимых народных артистов советского кино Анатолий Папанов. За свою карьеру он создал целую галерею колоритных образов: генерала Серпилина, контрабандиста Лелика, бухгалтера Дубинского, подполковника Сокол-Кружкина, бывшего инженера завода Скоробогатова и множество других персонажей.

В день рождения актера, 5-tv.ru вспоминает о жизни и творчестве Анатолия Папанова, а также его блистательной фильмографии.

Личная жизнь и творческий путь Папанова

Анатолий Дмитриевич Папанов, народный артист СССР. Евгений Епанчинцев / ТАСС

Анатолий Дмитриевич Папанов родился 31 октября 1922 года в Вязьме Смоленской губернии. Его отец был русским военным, служившим в охране железнодорожного узла, а мать — полячкой, работавшей модисткой.

В 17 лет юноша подрабатывал литейщиком на шарикоподшипниковом заводе, однако в душе монотонной работе предпочитал занятия в драмкружке. Именно руководитель студии Василий Куза поверил в талант простого парня — и он решил испытать свои силы и удачу в кино.

Почти сразу молодому человеку повезло: Анатолия Папанова пригласили в качестве массовки в такие известные картины как «Ленин в октябре», «Суворов», «Минин и Пожарский», «Ленин в 1918 году» и другие.

В 1941-м разразилась Великая Отечественная война, и Папанов был мобилизован в стрелковый полк. За самовольное оставление части ему грозило 6 лет заключения, однако уже в 1942-м его направили на фронт командовать взводом зенитной артиллерии.

Ему повезло остаться в живых, однако домой двадцатилетний парень вернулся инвалидом — в результате взрыва его правая нога была изуродована, лишившись двух пальцев. Но даже тогда Анатолий Папанов не спешил облачаться в гражданский костюм — вместе с творческим коллективом он разъезжал по фронтовым госпиталям, чтобы поддержать русских солдат песнями, стихами и выступлениями.

Осознав свое призвание, в 1943-м он отправился в Москву поступать в театральный вуз. Первые несколько лет Папанов был вынужден ходить с тростью, однако хромота не сломила его решительности.

В столице он подал документы на актерский факультет ГИТИСа, куда был зачислен на второй курс с условием восстановить здоровье. Там же он повстречал любовь своей жизни — актрису Надежду Каратаеву, также успевшую повидать ужасы войны во время работы медсестрой в военном госпитале.

С ней он расписался на десятый день победы советских войск в 1945-м и прожил счастливо 40 лет в браке. Их союз и правда был образцовым: они почти не ссорились и в согласии воспитывали единственную дочь Елену, появившуюся в 1954-м.

Свои первые шаги в кино Анатолий Дмитриевич сделал рано, однако довольно продолжительное время ему приходилось довольствоваться ролями второго плана и работой в театре. Неожиданно в 1963-м году ему выпал счастливый шанс.

Лучшие роли Папанова в кино

«Живые и мертвые», 1964

Анатолий Папанов (на заднем плане) в роли генерала Серпилина в кинофильме «Живые и мертвые». © РИА Новости

Первый успех 42-летнему Анатолию Папанову принесла роль репрессированного генерала Серпилина в военной драме «Живые и мертвые» Александра Столпера по одноименному роману Константина Симонова. Сюжет фильма охватывает лишь первую часть книги и рассказывает о начале Великой Отечественной войны.

«Мне хотелось показать генерала Серпилина похожим на тех, кто выиграл войну. Я играл его как человека, который, несмотря на все беды, свершившиеся с ним, был по-настоящему глубоко счастлив. Удовлетворенность тем, что он делает, у Серпилина не внешняя. Он был мастером своего дела и, несмотря на внешнюю сухость, человечен и добр. Он был счастлив, когда вывел остатки своей части из окружения. И я как актер рад за него. И зритель верит мне», — вспоминал Папанов о работе над ролью.

Премьера состоялась 24 февраля 1964 года. Лента покорила зрителей и удостоилась главной премий на Международном кинофестивале в Карловых Варах (1964), Международном кинофестивале в Акапулько (1964), а также главной премии и приза за актерскую работу Анатолия Папанова на Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде (1964).

Кстати, сам Симонов положительно отозвался об игре Папанова.

«Случилось так, что Папанов сыграл эту роль раньше, чем я дописал последнюю книгу. И сыграл так, что, когда я заканчивал роман, я видел Серпилина именно таким, каким его сыграл Папанов», — признался Константин Симонов.

«Берегись автомобиля», 1966

Кадр из к/ф «Берегись автомобиля», реж. Эльдар Рязанов, 1966 г.

Несмотря на драматический потенциал Папанова, всесоюзную славу ему принесло именно комедийное амплуа. В трагикомедии «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова ему досталась второплановая роль матерого подполковника в отставке Сокол-Кружкина, отпускавшего шутливые замечания в адрес своего тестя Димы Семицветова, владельца украденной машины. Его фраза «Тебя посодют, а ты не воруй» стала крылатой.

Его партнерами по фильму стали такие знаменитые актеры, как Иннокентий Смоктуновский, Ольга Аросева, Андрей Миронов, Олег Ефремов, Георгий Жженов, Вячеслав Невинный и другие. Фильм стал хитом в СССР.

«Конечно, своим приходом в кино я обязан Эльдару Рязанову. Очень интересной для меня была роль Сокола-Кружкина в комедии „Берегись автомобиля“, вроде бы и комическая, но и глубокая — на словах идейный, честный человек, а на деле — жулик, спекулянт, умелый демагог… Было где развернуться фантазии — придумать облик его, например, повязанная носовым платком голова и галифе, заправленные в носки; его черты, манеры, грубые интонации и лошадиный смех», — рассказывал Анатолий Папанов.

«Бриллиантовая рука», 1968

Анатолий Папанов в художественном фильме «Бриллиантовая рука» . © РИА Новости

Роль харизматичного контрабандиста Лелика из «Бриллиантовой руки» Леонида Гайдая стала визитной карточкой актера. В одной картине с ним сыграли такие звезды как Андрей Миронов, Юрий Никулин, Евгений Леонов, Светлана Светличная, Нонна Мордюкова, Михаил Пуговкин и Нина Гребешкова.

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Комедия мгновенно стала лидером советского кинопроката, войдя в пятерку лучших картин за всю историю СССР, собрав у экранов более 76 миллионов зрителей.

«Как говорит наш любимый шеф: «Если человек идиот, то это надолго», «Шоб ты издох! Шоб я видел тебя у гробу, у белых тапках», «Лопух!.. Такого возьмем бэз шуму и пыли!», «Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты», «Кто заказывал такси на Дубровку?», — хлесткие выражения Лелика, у которого отклеились усы, стали буквально растасканы на цитаты.

Несмотря на свалившуюся популярность, Анатолия Папанов не разделял восторга публики.

«Зрителям запомнилась моя работа в кинофильме „Бриллиантовая рука“. Там я задумал гротесковый характер, лобовой и примитивный. Тем, что получилось в фильме, я недоволен. Видимо, было несоответствие образа с моими внутренними и внешними данными. Обидно, что зрители часто вспоминают среди других моих работ именно эту… Вообще мне не слишком интересно воплощать на сцене и на экране персонажей, для изображения которых требуется какая-то одна краска. Я всегда старался этого избегать», — откровенничал в мемуарах актер.

«Белорусский вокзал», 1970

Актер Анатолий Папанов в роли Николая Дубинского в фильме «Белорусский вокзал». © РИА Новости

Еще одной важной картиной в фильмографии Анатолия Папанова значится «Белорусский вокзал» Андрея Смирнова о бывших фронтовиках, встретившихся спустя 25 лет после войны на похоронах боевого товарища. Здесь актер предстал в непривычной для зрителей драматичной роли бухгалтера Дубинского. Вместе с ним в картине сыграли Евгений Леонов, Всеволод Сафонов, Алексей Глазырин, Нина Ургант.

«Это не совсем обычный фильм о войне — без грохота взрывов и атак, но от этого его эмоциональное воздействие оказалось даже еще более сильным благодаря таланту режиссера», — поделился Папанов.

Он признавался, что на съемках песни «Нам нужна одна победа» в исполнении Нины Ургант все актеры плакали всерьез. При этом его персонаж был ему понятен и душевно близок, поскольку он сам прошел войну.

«Мой герой дорог мне своим неравнодушием к любым событиям, которые он видит, своей, кажущейся даже ему неумной, ответственностью — даже друзья усмехаются: такой, мол, ты незаменимый, поэтому порой с тоской вспоминает он об армии — там-то все было проще, яснее: кто свой, кто враг», — пояснил он.

Военная драма «Белорусский вокзал» получила Главную премию на I Фестивале современной кинематографии в Карловых Варах в 1971-м.

«Холодное лето пятьдесят третьего», 1987

Анатолий Папанов в роли Копалыча в художественном фильме «Холодное лето пятьдесят третьего». © РИА Новости

Последней работой Анатолия Папанова в кино стала драма «Холодное лето пятьдесят третьего» Александра Прошкина. Его партнерами на съемках стали Валерий Приемыхов, Юрий Кузнецов, Владимир Кашпур, Нина Усатова и другие.

Действие фильма происходит в отдаленной северной деревне. После смерти Сталина вышел Указ Президиума Верховного совета СССР об амнистии — из тюрем и лагерей на свободу вышли более 2 миллионов заключенных. Сюжет картины рассказывает о противоборстве бывших политзаключенных с бандой амнистированных уголовников.

Сам актер, исполнивший роль пожилого инженера Старобогатова, не дожил до премьеры — 5 августа 1987-го он скончался от сердечного приступа в ванной. Ему было 65 лет. Из-за его скоропостижной смерти героя Папанова озвучил Игорь Ефремов.