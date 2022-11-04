Дмитриевская родительская суббота 5 ноября

В Дмитриевскую родительскую субботу церковь поминает всех умерших — это последняя суббота в году, когда усопших чтут в храмах особым образом.

Православные христиане 5 ноября отмечают Родительскую субботу. Это последняя родительская суббота года. Она имеет необычное название — «Дмитриевская», и в отличие от других существующих характеризуется не только поминовением усопших родственников, но и всех, кто когда-либо сражался за Отечество.

Почему суббота называется Дмитриевская

История субботы восходит к XJV веку. Свое название церковный праздник берет еще со времен правления великого князя московского и владимирского Дмитрия Донского, названного в честь великомученика Дмитрия Солунского.

В 1380 году Донской одержал победу над ордынским войском хана Мамая. В результате ожесточенного боя погибло бесчисленное количество русских ратников.

После того как враг был повержен, Дмитрий отправился в Троице-Сергиев монастырь к своему настоятелю — преподобному Сергию Радонежскому, чтобы помянуть павших за Родину. Именно в тот момент, осенью 1380-го, было решено установить день памяти воинов накануне именин Донского, приходящихся на 26 октября (8 ноября по новому стилю).

Какого числа Дмитриевская родительская суббота

Постоянной даты у Дмитриевской родительской субботы в церковном календаре нет — ежегодно ее отмечают в субботу перед днем поминовения великомученика Димитрия Солунского 8 ноября.

Стоит отметить, что именно этот день недели был выбран неслучайно. Как известно, ежегодно даты смещаются, однако допустить, чтобы день памяти павших приходился на воскресение — день, напоминающий о воскрешении Иисуса Христа, — никак нельзя. Потому с тех времен Дмитриевская — всегда суббота, предшествующая 8 ноября.

Дмитриевская родительская суббота в 2022 году выпадает на 5 ноября — в православных храмах проводят поминальные литургии и панихиды для поддержания памяти усопших и их упокоения. Панихиду проводят и накануне родительской субботы, в пятницу вечером.

Верующие в Дмитриевскую родительскую субботу посещают также кладбище — убирают могилки и молятся за упокой души. Если церковь посетить в Дмитриевскую родительскую субботу не удалось, помолиться за умерших можно и дома.

Как и кого поминать в Дмитриевскую родительскую субботу

Изначально в ноябре поминали погибших в Куликовской битве воинов. Со временем стали поминать всех людей, сложивших голову за Родину, поскольку святого Димитрия Солунского, который изображен на иконах в виде воина в пернатых доспехах с копьем и мечом в руках, связывали всегда с воинским подвигом, патриотизмом и защитой Отечества.

В наши дни в Дмитриевскую субботу поминают всех усопших, в первую очередь близких родственников. Праздник получил такое название, потому что в этот день, прежде всего, нужно помолиться о самых родных и близких — о родителях — и сходить на их могилу.

Всего в церковном календаре семь родительских суббот — в эти дни души умерших, по молитвам церкви, получают особую помощь. Не все умершие успевают при жизни отмолить грехи, а потому облегчить их участь на том свете могут лишь живые люди путем искренних молитв за спасение.

Среди родительских суббот особо выделяют Вселенские, в которые совершаются вселенские панихиды и молитвенно поминают вообще всех почивших. Таких родительских суббот в году две: Мясопустную, по церковному календарю, отмечают за неделю до начала Великого поста, а Троицкую — в канун праздника Пятидесятницы. Остальные родительские субботы предназначены для частного поминовения дорогих сердцу людей.

Что нужно делать 5 ноября

В этот день верующие традиционно навещают могилы покойных родственников на кладбищах. Кроме того, в обязательном порядке посещают церковь, принося с собой поминальные постные продукты: фрукты, овощи, печенье, конфеты, кагор, хлеб, муку и другие. Все это после службы раздается малоимущим.

В Дмитриевскую родительскую субботу важно не забыть и про поминальный обед. Считается, что за столом в начале ноября собираются не только живые, но и их усопшие родные. Именно поэтому при сервировке добавляют лишнюю тарелку и приборы. Традиционными угощениями считаются кутья, блины, пироги, рисовую кашу с медом, мясо, яичница и мясо. Важно приготовить и любимые блюда родственников, которых уже нет в живых.

В Родительскую субботу необходимо сходить в церковь, поприсутствовать на службе и поставить свечу за упокой душ умерших. Также принято просить о прощении грехов усопших, что поможет их душам обрести покой.

Что нельзя делать 5 ноября

По распространенному суеверию, нельзя поминать некрещенных людей и тех, кто при жизни отрицал существование Бога. Однако священники напоминают: молиться надо в первую очередь о тех, кто не делал этого сам.

Строго-настрого запрещено употреблять алкоголь, за исключением церковного вина. В этот день также следует избегать излишнего веселья и каких-либо празднеств.

В Родительский день категорически запрещается ругаться, обижаться и выяснять отношения. Все разбирательства лучше отложить, а сегодня простить всех своих знакомых и близких.

Также не рекомендуется веселиться и устраивать пышные празднества. Лучше остаться наедине со своими родными и провести вечер в тихом семейном кругу.

Двери в Родительскую субботу лучше оставлять открытыми. Их нельзя запирать на ключ, пока домочадцы не пойдут спать.

Необходимо помнить, что свечу, зажженную в память об усопших, не нужно тушить раньше времени. Она должна догореть сама.