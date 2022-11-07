Дедовские плачи: почему 7 ноября нельзя есть хлеб и надо подать милостыню

Как правило 7 ноября природа плачет — либо дождем, либо снегом.

7 ноября (25 октября по старому стилю) поминают мучеников Маркиана и Мартирия, а также преподобную Матрону (Власову).

Мученики Маркиан и Мартирий

Мартирий и Маркиан жили в эпоху, когда процветала ересь ария (или арианство) и на канонических христиан устраивались гонения как арианами, так и язычниками.

Вплоть до VI века именно арианство сначала в Римской империи, а затем и в германских государствах считалось государственной версией христианства. Последователи его, в отличие от истинных христиан, утверждали начальную тварность Бога-Сына, позднее — неединосущность его с Богом-Отцом.

Император Констанций также впал в ересь и приблизил к себе двух сановников — ариан Евсевия и Филиппа. Они ревностно преследовали православных и причиняли зло Церкви Христовой.

Среди ревнителей веры Христовой были Маркиан и Мартирий, которые своим учением и писаниями украшали Церковь Божию и служили один чтецом, другой — иподьяконом при изгнанном патриархе Константинопольском Павле Исповеднике.

Сначала ариане пытались лестью и хитростью обратить в свою ересь Маркиана и Мартирия — они предлагали им золото, обещали им великие милости от императора, высокие посты и богатые имения. Но божьи угодники презрели все блага, которые обещали им еретики, после чего подверглись поношениям и мучениям.

Еретики, видя, что ничем не могут склонить святых исповедников к своему зловерию, осудили их на смерть, которой святые желали ради Христа больше самой жизни.

Матрона Исповедница

Преподобная Матрона родилась в 1889 году в Нижегородской области. На день ее рождения пришелся праздник семи дев-мучениц, пострадавших во время гонений Диоклетиана в Анкире в III веке. Одну из них звали Матроной, в честь нее и нарекли будущую святую.

В возрасте шести лет Матрона осталась без отца и матери, ее отдали на воспитание в Серафимо-Дивеевский монастырь. Обитель находилась под покровительством императрицы Александры Федоровны, и средства на ее содержание отпускал императорский двор. Поэтому воспитанники монастыря не испытывали нужды.

Приняв постриг, Матрона прожила в обители до са­мо­го ее за­кры­тия в 1927 го­ду. После чего с тремя дивеевскими сестрами поселилась селе Кузятове Ардатовского района. В 1933-м Матрону обвинили в антисоветской агитации и приговорили сначала к трем годам заключения, а затем, уже в 1937 году — к десяти годам по обвинению в принадлежности к «контрреволюционной церковно-фашистской организации».

Только в 1954-м инокиню Матрону Власову по прошению ее родного брата помиловали и отпустили доживать на родину. Храма в деревне не было, зато там жили несколько дивеевских сестер, которые, несмотря на все запреты, собирались на общую молитву по домам. Вплоть до кончины 7 ноября 1963 главным занятием матушки Матроны была молитва.

Дедовские плачи — традиции 7 ноября

7 ноября назывался Дедовскими плачами, так как в это время года идут осадки — в виде дождя, а кое-где уже и в виде снега. Потому наши предки вспоминали умерших родственников и друзей, как бы плача вместе с природой об ушедших в иной мир, пишет utro.ru.

Люди навещали родственником на кладбище и устраивали поминки дома, оплакивая их. Одним из проявлений любви и памяти к усопшему было содержание в чистоте и порядке его могилы, поскольку она считалась место будущего воскресения.

На кладбище, кроме уборки могилы, родственники зажигали церковную свечу, молились об умершем, читали акафист об упокоении души и в тишине и молчании вспоминали его. Также усопшим приносили пищу (яйца или брагу), чтобы предки помогли хорошему урожаю и благополучию семьи. Самим есть или пить, особенно алкогольные напитки, на кладбище запрещалось.

В некоторых областях следовало при поминании усопших ходить к реке или на поле с иконами и просить о хорошем урожае. По поверьям, умершие после сорокового дня с момента кончины могли существенно влиять на жизнь своих родных и всей деревни.

Полагалось вспомнить и пожалеть всех сирых, убогих, несчастных и обиженных, например, подать им милостыню или накормить.

На Руси существовали 7 ноября и традиции, связанные с торговлей. Торгующие зерном не должны были переезжать с места на место. Считалось, что если они нарушат это правило, им не будет удачи в продаже остатков хлеба.

Что касается погоды, то в старину верили, что в Дедовские плачи и дождь плачет. Если 7 ноября звезды на небе светят тускло, то день будет холодным и ненастным. А вот если выпало много снега, то в следующем году стоит ожидать хороший урожай с полей.

Что нельзя делать 7 ноября

Категорически не рекомендуется проводить время пассивно. Лучше всего составить четкий план действий — с утра и до вечера, и строго ему следовать, прилагая максимум усилий для его реализации.

Кроме того, любая вредная привычка 7 ноября будет влиять на организм гораздо более губительно, чем обычно.

На Дедовские плачи по традиции нельзя есть хлеб, иначе весь следующий год будет тяжелым.

Что можно делать 7 ноября

Важно сходить на кладбище и в преддверии зимнего периода привести в порядок могилы. Дома лучше зажечь церковную свечу в память об умерших. По возможности необходимо оказать помощь обездоленным.