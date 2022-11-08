Дмитриев день: почему 8 ноября нельзя гладить кота

В этот день принято поминать умерших родственников. По традиции хозяйки пекли блины, которыми предваряется поминальная трапеза.

Православные верующие 8 ноября чтят память священномученика Димитрия Солунского и его слуги Луппа.

Великомученик Дмитрий Солунский

Дмитрий жил в III–IV веках. Согласно житию, он был сыном римского проконсула в Фессалониках. Его родители тайно исповедовали христианство и сына воспитали в истинной вере. Когда отец скончался, Дмитрия назначили на его место. Получив эту должность, Дмитрий стал открыто исповедовать христианство, проповедовать его среди горожан и обращать их к Христу.

Вскоре об этом стало известно императору Максимиану. И он, возвращаясь с войны против славянских племен, остановился в Салониках. Дмитрий предчувствовал скорую кончину: незадолго до появления в городе императора он раздал имущество бедным, стал соблюдать строгий пост и неустанно молиться.

Когда Дмитрия привели к императору на суд, он назвался христианином, и его бросили в темницу. Несколько дней спустя император устроил в Фессалониках бои. В них участвовал любимый боец Максимиана — Лий, который не знал поражений. Дмитрий благословил на бой с ним христианина Нестора, и тот победил Лия. Император не простил такого оскорбления и приказал казнить Нестора, а на следующий день и Дмитрия: 26 октября его закололи копьями.

Тело Дмитрия бросили на растерзание зверям, но христиане погребли его, а верный раб Лупп взял ризу Дмитрия, окропленную кровью святого, смочил в ней перстень и после совершил немало чудес с помощью ризы и перстня.

В IV веке над могилой святого в Салониках возвели церковь — базилику Святого Димитрия. Затем была построена большая церковь, ее алтарная часть находится над предполагаемой могилой святого, а при ее строительстве были обретены его мощи. Их поместили в серебряный киворий, особый навес, называемый также «алтарная сень».

Икона Дмитрия Солунского. Источник фото: foto.patriarchia.ru Фото: Олег Варов

Но при пожаре в VII веке киворий был утрачен, и мощи поместили в мраморную гробницу, а в конце XII — начале XIII века их вывезли из Салоник в Италию. В 1520 году мощи обнаружили в аббатстве города Сан-Лоренцо-ин-Кампо, но в Салоники их вернули только в XX веке: в 1978 году перевезли честную главу, а в 1980-м — основную часть мощей (шесть частиц остались в Италии).

Согласно житию святого, он не раз запрещал отделять частицы мощей, являясь тем, кто собирался это сделать. В частности, когда посланники византийского императора Юстиниана I приблизились к ковчегу, чтобы взять частицу мощей, из ковчега вырвался огненный столб, из которого донесся голос, запрещающий трогать мощи.

С древности мощи святого Дмитрия почитались как мироточивые. Верующие собирали миро в стеклянные сосуды. Не только христиане использовали миро, но и мусульмане, захватившие город: они считали его средством от многих болезней. Раньше мироточение было очень обильным, однако сейчас прекратилось. В канун дня памяти святого во время вечерни раку с мощами открывают и раздают верующим вату, пропитанную ароматной жидкостью.

Ну Руси Солунского почитали как помощника русских в борьбе с Мамаем. В целом же многие славянские народы особо чествовали святого, так как по одной из версии он был славянского происхождения и даже почитался как покровитель славян, помогавшего им противостоять недругам.

Особое почитание святого на Руси выразилось среди прочего в том, что во многих церквях и монастырях хранятся частички мощей или миро от святого Дмитрия. Именем святого многие русские князья называли своих первенцев. А в 1197 году князь Всеволод Юрьевич принес из Солуни во Владимир икона святого Димитрия, написанную, согласно преданию, на его гробовой доске. В 1380 году икону перенесли в Москву и поместили в Успенском соборе.

8 ноября святого Дмитрия Солунского молят о помощи на поле брани, о даровании мужества и терпения, а также об исцелении болезни глаз.

Мученик Лупп Солунский

Сведения, оставшиеся о житие святого Луппа, крайне скудны и обрывочны. Известно, что мученик Лупп жил на рубеже III–IV веков и был верным слугой святого великомученика Димитрия Солунского. Также известно, что накануне казни именно Луппу поручил Дмитрий Солунский раздать свое имущество бедным.

После казни своего господина Лупп собрал на полотенце кровь великомученика, снял с его пальца императорский перстень, знак высокого достоинства, и также омочил в крови. С помощью этих реликвий и молитв Лупп стал исцелять больных.

Святой Лупп еще не был даже крещен, но уже преисполнился такой веры, что стал открыто уничтожать идолов, которым поклонялись язычники. По преданию, люди бросились на святого с мечами, но не смогли нанести ему ни одного ранения. Ангел оградил Луппа от толпы идолопоклонников, а те, обезумев, стали наносить раны друг другу.

Святой жаждал пострадать за Христа, но не хотел умереть некрещеным, он помолился об этом Господу, и тотчас на него с неба пролилась вода, так мученик принял Божественное крещение чудесным образом на глазах изумленных язычников.

После этого Лупп добровольно отдал себя в руки мучителей. По приказанию императора Максимиана Галерия он был обезглавлен.

Дмитриев день — традиции 8 ноября

На Руси 8 ноября называли Дмитриев день, День Митрия, Дмитров день, или Большими Осенинами. Дата считалась началом зимы, зимнего полугодия. Об этом сохранились поговорки: «В Дмитриев день зима лезет на плетень», «Пришел к нам святой Дмитрий на белом коне». После Больших Осенин потепления уже не ждали, пишет utro.ru.

Кроме того, на Дмитрия заканчивался осенний сезон свадеб, что тоже отразилось в фольклоре: «До Дмитрия девка хитра, а после Дмитрия еще хитрее» (потому что замуж уже вышла).

А вот после этого дня заключать браки не рисковали — считали, что такие союзы будут несчастными. Существовала любопытная примета на Дмитриев день для незамужних девушек: им запрещалось гладить котов, иначе будущий муж будет гулящим. А вот чтобы он был верным, нужно сегодня погладить и покормить пса.

Суббота, которая предшествует Дмитриеву дню или выпадает на него, называется Родительской: на нее полагается обязательно посетить могилы родных и близких и помянуть усопших.

Во многих областях Дмитриев день был не просто границей полугодия, а временем расчета за работы. В этот день заканчивались долговые обязательства и хозяйственные договоры, получали оплату пастухи и другие работники.

Что нельзя делать 8 ноября

В этот день не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.

Также 8 ноября не стоит забывать об усопших близких родственниках. По давней традиции, принято проводить специальные обеды в честь ушедших из жизни и ставить в храмах свечи за их упокой.

Кроме прочего, не рекомендуется выходить на улицу в легкой одежде «не по сезону». Такой поступок может «разозлить» предстоящую зиму, которая ознаменуется суровыми жестокими морозами.

Что можно делать 8 ноября

В праздничный день можно позволить себе выпить пенный напиток. Причем сделать это настоятельно рекомендуется. В древние времена люди утверждали, что «в Дмитриев день и воробей под кустом пиво варит».

Во время обеда в честь усопших близких нужно откладывать в отдельную посуду по ложке из каждого приготовленного яства. Тарелка с угощениями предназначается ушедшему из жизни, ее нужно поставить в укромный уголок рядом с иконой.

Приметы 8 ноября