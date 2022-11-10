Параскева Льняница: почему 10 ноября опасно много смеяться

Предки считали Параскеву прежде всего заступницей и помощницей женщин. Считалось, что ее образ приносит в дом благополучие и счастье, а также бережет от дьявольского наваждения.

10 ноября православная церковь чтит память Параскевы Иконийской.

Мученица Параскева Иконийская

По преданию, Параскева родилась в III веке в годы царствования императора Диоклетиана в городе Иконий (современная территория Турции) в семье сенатора. Но несмотря на богатство семьи, уже с ранней юности Параскева (ее имя в переводе означает Пятница) придерживалась аскетического образа жизни. Родители Параскевы были христианами и приобщали ее к вере.

Параскева рано стала сиротой, но не оставила веры и пыталась нести христианство в мир и приобщать к нему язычников.

Когда Диоклетиан начал гонения на христиан, Параскева стала жертвой притеснений, отказавшись поклоняться языческим божествам.

Ее схватили, жестоко мучили, а затем обезглавили. Христиане похоронили тело святой Параскевы. От мощей великомученицы подавались исцеления болящим.

10 ноября — Параскевы Льняницы

Почитание Параскевы объединилось с культом славянского божества Макошь (Мокошь). Древне славяне считали пятницу днем поминовения Макоши. Потому после того, как на Руси было принято христианство, пятый день недели начали связывать со святыми женского пола. Поскольку Макошь считалась покровительницей женского начала, защитницей женщин и девушек. Издревле ее просили дать легкие роды и здоровых детей. Неслучайно этот день также называют Бабьей заступницей.

В народе верили, что ее образ приносит в дом благополучие и счастье, а также бережет от дьявольского наваждения и от болезней, например, от лихорадок, зубной, головной и других болей. Цветы и травы, которыми украшали образы Параскевы, почитались целебными. Если в доме кто-то болел, то их прикладывали к больному месту, а в настоях из них потом купали детей или поили больных их отваром. Для избавления от хворей даже существуют особые молитвы в честь Параскевы.

Эта святая считалась покровительницей полей и скота, поэтому в ее честь служили молебны, а в церковь для освящения приносили овощи и фрукты. Также ее считали покровительницей торговли и в честь нее назывались «пятницкие» торги и ярмарки, на которых на самом почетном месте ставилась ее икона.

Жители деревни Кривой Наволок Республики Коми во время Крестного хода в честь святой Параскевы Пятницы. Источник фото: © РИА Новости / Илья Питалев

К 10 ноября приурочивали начало мятья и трепания льна. Первину — первый обтрепанный пучок льна — женщины освящали в церкви и прикрепляли к иконе святой Параскевы. Со святой связывают оберег-веревочку, сделанную из шерсти и повязываемую на правое запястье.

Что нельзя делать 10 ноября

На Параскеву Льняницу стоит под контролем держать эмоции. С давних пор говорили, кто на Параскеву много смеется, в старости прольет много слез. А кто над людьми насмехается — тому на том свете также достанется.

Считалось к беде мыть голову и купать детей — сушец (болезненная худоба) нападет. Обычно в день поминовения Параскевы-Пятницы не работали, особенно запрещалось стирать белье. Лучше отдохните и посвятите день себе.

Запрещено шить, прясть и стирать.

Что можно делать 10 ноября

Девушкам и женщинам в этот день будет не лишним обратиться к Параскеве с мольбой об удачном замужестве, о семейном благополучии, о легких родах, о здоровье будущего ребенка.

Народные приметы 10 ноября