Как сэкономить на химчистке автомобиля и выбрать хороший пенный очиститель

Чистка автомобиля — дорогое удовольствие. Цена за такую услугу достигает не менее четырех тысяч рублей. Снаружи машина пачкается довольно часто, но саму грязь легко устранит вода из-под шланга, а вот въевшуюся грязь в салоне удалить гораздо труднее.

Пыль, крошки, следы от сока и детского питания — идеальная среда для размножения микроорганизмов. Семейные автовладельцы не понаслышке знают, как сложно отчистить следы в детском автокресле. Только на одном квадратном сантиметре обивки устройства для перевозки ребенка живет около сотни опасных грибков и бактерий. Для сравнения: на таком же участке ободка для унитаза болезнетворных микроорганизмов в два раза меньше. Да и водительское и пассажирские сиденья ненамного чище.

Наиболее экономный выход из такой ситуации — избавиться от пятен с помощью профессиональной автохимии.

О том, какие бытовые средства выбрать и как самостоятельно удалить следы жизнедеятельности в салоне машины, рассказывает руководитель центра по уходу за автомобилями Владимир Евстигнеев в свежем выпуске «Самой полезной программы».

Как выбрать средство и инвентарь для очистки авто

Первым делом следует оценить степень загрязнения. Во многом она будет зависеть от таких факторов как аккуратность автовладельца, срок эксплуатации и обивка. Кожаные сиденья оттираются легче всего и, к тому же, дольше сохраняют первозданный вид. Материал из ткани чуть хуже поддается чистке, а с велюрового покрытия удалить грязь сложнее всего.

Какие средства пригодятся для чистки авто:

Пылесос;

Тряпки из микрофибры;

Баллон со сжатым воздухом;

Мягкая губка;

Щетка средней жесткости;

Жесткая щетка;

Таз или ведро с водой;

Средство для очистки потолка;

Очиститель пластика;

Пена-очиститель для сидений;

Спрей для мытья стекол;

Средство для очистки пола;

Мягкие салфетки для панели приборов;

Полироль;

Бальзам (для кожаной обивки);

Фен.

Наиболее эффективными в очистке сидений транспортного средства являются пена-очистители, считает приглашенный эксперт «Самой полезной программы».

«Сильнодействующие активные средства глубоко проникают в структуру кожи и ткани. Тем самым удаляет пятна с поверхности», — убежден Евстигнеев.

Как почистить салон машины самостоятельно

Существует множество производителей пена-очистителей, отличающихся по составу и цене. Чтобы определить, какой вариант наиболее выгоден, был проведен эксперимент. Для этого подобрали три автомобильных кресла из кожи, ткани и велюра. Все они были в употреблении не один год, а значит успели обрасти пылью и грязью. Для верности сиденья предварительно испачкали мороженым и кетчупом, поскольку цветные и липкие следы оттираются сложнее всего.

Согласно инструкции, перед нанесением пена-очистителя нужно удалить поверхностные загрязнения. С кожаного кресла продукты питания были стерты начисто, а вот на тканевом и велюровом сидениях остатки еды заметны невооруженным глазом.

Теперь пришла очередь испытать пена-очистители: три состава одинакового объема за 400, 800 и 1500 рублей. Помимо модных бытовых средств руководитель центра по уходу за автомобилями Владимир Евстигнеев решил испытать самый бюджетный вариант — хозяйственное мыло за 40 рублей. Разделив сидения на четыре участка, можно приступить.

Первый образец за 400 рублей показал плохой результат. Если на тканевом сидении после продолжительного трения удалось частично очистить поверхность, то с велюровой обивкой он не справился. На кожаном кресле также — без видимых изменений, но дело тут скорее в особенности поверхности: мороженное и кетчуп просто не успели впитаться. При этом многолетнюю грязь стереть так и не получилось.

«От загрязнения в виде кетчупа и мороженого мы удалили, а вот загрязнение, которое было естественным путем сюда нанесено, так и осталось. Хотя, надо отдать должное, кожа стала чуть-чуть светлее», — прокомментировал Евстигнеев.

Несмотря на то, что в наборе к пена-очистителю прилагалась щеточка, по сути, она оказалась бесполезной. Из-за жесткой щетины она годилась только для обработки швов, а вот обшивку могла легко испортить. Пришлось заменить ее на мягкую губку. Еще один минус — объем средства расходуется очень быстро, поэтому одного баллона на весь салон точно не хватит.

«Здесь придется, на мой взгляд, еще неоднократно наносить средство, чтобы это удалить. Результат не порадовал», — заключил мастер по уходу за автомобилями.

Вариант подороже, за 800 рублей, уже на моменте нанесения состава из пены превратился в жидкость.

«Пена сильно течет. Соответственно, вероятность того, что жидкость пройдет через швы и задубеет там, крайне мала. Средство не работает, как должно», — оценил эксперт.

Третий пена-очиститель за 1500 рублей также не оправдал ожиданий: пятна остались всех трех материалах. Тем не менее самый дорогой образец наносился легче предыдущего: состав не стекал, а равномерно впитывался в поверхность.

«Это говорит о том, что оно вступает в реакцию с загрязнением и расщепляет его», — объяснил действие Евстигнеев. — Даже когда стекла пена, средство разъедало загрязнение на нижнем сегменте, который был отведен под другого испытуемого».

В итоге из трех средств лучше всего справилась самая дорогая пена — после нее кресла стали заметно чище. Тем не менее, никто из «участников» полностью испытания не прошел.

Остается уповать на «дедовский метод» — хозяйственное мыло. Вопреки ожиданиям «испытуемый вне конкурса» показал себя лучше, чем современные средства химии. Правда, при использовании придется потратить больше воды и тщательнее обрабатывать обивку салона намыленной губкой.

«Минус хозяйственного мыла в том, что его гораздо сложнее удалить с поверхности ткани, с поверхности велюра. Да, без воды здесь не получится. Придется использовать больше жидкости, и ткань будет намокать сильнее. Зато это дешевле», — подчеркнул мастер.

Как оказалось, народное средство более эффективно удаляет грязь, однако сам процесс займет много времени.

«Я вам скажу, ребята, результат выглядит чище всех. Хозяйственное мыло, похоже, сработало», — ликует Евстигнеев.

Таким образом, для экономии денежных средств лучше всего использовать дегтярное мыло, которое нередко выручает в быту. Если же отмыть грязь нужно моментально, то лучше не скупиться и приобрести дорогой пена-очиститель. Только стопроцентного результата от бытовой химии ожидать не стоит.