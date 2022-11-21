День памяти Матроны Московской: что можно и нельзя делать 22 ноября

В этот день православные христиане чтят память святой, которая обладала даром исцелять людей и предсказывать будущее.

Православные христиане 22 ноября чтят память Матроны Московской.

Матрона Московская

Блаженная Матрона — Матрена Дмитриевна Никонова — родилась в простой крестьянской семье в 1881 году в деревне в Тульской губернии.

Святая от рождения была незрячей. Родители сначала хотели оставить больную дочь в детском приюте, однако передумали. Причиной стал необыкновенный сон, который приснился родительнице Матроны. Ей привиделось, будто бы чрезвычайно красивая белая птица села ей на грудь. Оказалось, что она слепая. Приняв сон за знамение, богобоязненная женщина занялась воспитанием девочки.

Уже в восемь лет у Матроны открылся божественный дар. Девочка могла исцелять людей и предсказывать будущее. Слава о ней быстро распространялась. К ней съезжались жители из разных уголков страны, для того чтобы оправиться от тяжелых недугов и услышать ценный совет. Святая была очень верующей и наставляла всех на пусть истинный.

Патриаршее служение в день памяти блаженной Матроны Московской. patriarchia.ru

В возрасте 17 лет у Матроны отнялись ноги. Она знала, что так случится, но не противилась этому. До кон­ца дней святая бы­ла «си­дя­чей». Дочь местного помещика Лидия Александровна Янькова брала ее с собой в паломничества. Так Матрона побывала в Киево-Печерской лавре, Троице-Сергиевой лавре, в Санкт-Петербурге.

В 1925 го­ду Мат­ро­на пе­ре­би­ра­ет­ся в Моск­ву. Неграмотная крестьянка, слепая, обездвиженная, бездомная, четверть века скитавшаяся по московским домам поражала людей даром исцеления и провидения. В день Мат­ро­нуш­ка при­ни­ма­ла до со­ро­ка че­ло­век, исцеляя их и давая советы, а ночью молилась.

Мно­го раз Мат­ро­ну хо­те­ли аре­сто­вать. Бы­ли аре­сто­ва­ны и по­са­же­ны в тюрь­му (или со­сла­ны) мно­гие из ее ближ­них.

Свою смерть она предсказала за три дня, и 2 мая 1952 года ее не стало. Матрену похоронили на столичном Даниловском кладбище, и ее могила стала местом паломничества. Спустя примерно 50 лет святая была канонизирована церковью. Ее мощи перенесли в мос­ков­ский По­кров­ский жен­ский мо­на­стырь. Туда круглый год устремляются тысячи паломников со всех уголков России, а также из-за рубежа.

Пророчества Матроны Московской

В 1894 году за двадцать четыре года до убиения царя Николая II и его семьи, Святая показывала всем ободранное куриное перо, приговаривая: «Вот так обдерут нашего царя-батюшку».

Еще одно пророчество Матрона произнесла в 1899 году: «Будут грабить, разорять храмы и всех подряд гнать». Задолго до революции, еще в 1903 году блаженная предсказывала разорение храмов и монастырей. При этом она связывала это с обмирщением и расцерковлением самого народа: «Верующих будет мало, служить будет некому».

Патриаршее служение в 15-ю годовщину канонизации блаженной Матроны Московской в Покровском монастыре г. Москвы. patriarchia.ru

Великую Отечественную войну блаженная предсказала за пять лет: «Конечно, народу много погибнет, но наш русский народ победит».

Существует легенда, что сам Иосиф Сталин приходил в блаженной во время войны, когда решался вопрос о необходимости эвакуации Москвы. Святая ободрила его и сказала: «Не нужно бежать тебе из Москвы. Красный петух одержит победу над черным».

После войны старица уверяла приходивших к ней: «Не бойтесь, войны больше не будет. Будет жизнь хорошая, мы еще и не дождались таких времен. Вы все это еще увидите».

Пророчествовала святая и о дальнейшей истории России конца XX — начала XXI веков: «Сначала уберут Сталина, потом после него будут правители — один хуже другого. Растащат Россию. „Товарищи“ после войны поездят по загранице, зубы „сломают“ и обратно на Родину потянутся. И появится в то время Михаил (она поднимала высоко руки, прикладывала их к сердцу и к голове) — вот какой будет! Захочет он помочь, все изменить, перевернуть, но если бы он знал, что ничего он не изменит… Начнутся смуты, распри, резня, пойдут одна партия на другую. Будет такое на малое время. Вздохнете, но малое… Все будет — и молебен на Красной площади, и панихиды по убиенном Помазаннике Божием и его семье».

Предвидя возрождение Церкви, Матрона предостерегала и о некоторых опасностях, которые возникнут при обилии свободы и доступности священников, старцев, духовников: «Мир лежит во зле и прелести, и прелесть — прельщение душ — будет явная, остерегайся. Если идете к старцу или священнику за советом, молитесь, чтобы Господь умудрил его дать правильный совет».

Одно из предсказаний Матроны насчет судьбы России: «Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь! Господь вас не оставит и сохранит землю нашу!».

О чем просят верующие Матрону Московскую

Патриаршее служение в день 15-летия обретения мощей блаженной Матроны Московской в Покровском ставропигиальном монастыре. patriarchia.ru

Молиться к святой Матроне идут с самыми разными просьбами и проблемами.

Но чаще всего к матушке обращаются:

с просьбой помочь найти вторую половинку или решить семейные проблемы;

при невозможности зачать или выносить ребеночка;

при проблемах со здоровьем;

в жилищных проблемах;

в финансовых трудностях;

в поиске работы.

Цветы от Матроны Московской — что с ними делать

Патриаршее служение в день 20-летия обретения мощей блаженной Матроны Московской в Покровском монастыре города Москвы. patriarchia.ru

Матрона Московская любила простые цветы — ромашки, сирень, колокольчики и васильки. Так и сложилась традиция нести провидице цветы и получать в дар от нее такие же букеты.

Использовать цветы можно так:

Высушить, и поставить в вазе перед иконой.

Заварить целебный чай для себя и близких. Считается, что такой чай поможет в лечении болезней. Для лечения различных душевных и телесных ран поможет отвар или настой и этих цветов.

Высушить и носить с собой в специальном холщевом мешочке. Такой предмет может стать надежным оберегом от болезней, злых взглядов завистников.

Цветочки от Матроны Московской можно использовать для разных целей, главное чтобы намерения у человека были добрыми. Существует поверье, что незамужним девушкам букеты из монастыря помогают обрести любовь и выйти замуж. Женщинам, которые не могут зачать ребенка, Матрона дарит счастье материнства.

Можно ли сравнивать святую Матрону и Вангу

Немало невоцерковленных христиан думают, что дар матушки Матроны и ясновидящей Ванги — это явления одного порядка. Однако это глубокое заблуждение.

Старица Матрона молилась за всех страждущих и наставляла своих посетителей обращаться за помощью к Господу. Жизнь Матроны была непростой, однако она никогда не сетовала, а наоборот — благодарила Бога за все и при этом помогала другим. Этому она и учила людей — быть добрыми, благодарить Бога и принимать волю его.

А вот с Вангой дело обстояло совсем иначе. В книге племянницы Ванги Касимиры Стояновой «Правда о Ванге» сама болгарская «прорицательница» говорила о своем даре: «То не я, то другие, которые находятся всегда возле меня. Одних я для себя называю „маленькие силы“, именно они рассказывали через меня тебе о твоем дне, а есть еще „большие силы“. Когда они начинают говорить мне, вернее через меня, я теряю много энергии, мне становится плохо, я долго пребываю в унынии».

Многие трактуют это как признание, что Ванга имела общение с темными, падшими духами, а временами была ими одержима. Ее предсказания пугали людей, вселяя в человеческие души тревогу.

В тот же день гроб с чест­ны­ми остан­ка­ми бла­жен­ной Мат­ро­ны был пре­про­вож­ден в мос­ков­ский По­кров­ский жен­ский мо­на­стырь, что у Абель­ма­нов­ской за­ста­вы. Там его тор­же­ствен­но при ко­ло­коль­ном звоне встре­ти­ли игу­ме­ния Фе­о­фа­ния и сест­ры оби­те­ли.

Матрона Константинопольская

Также 22 ноября православная церковь вспоминает преподобную Матрону Константинопольскую.

Она родилась в городе Пергии Памфилийской (сейчас территория Малой Азии) в V веке. Ее выдали замуж за состоятельного человека Дометиана. Когда у супругов родилась дочь Феодотия, они переселились в Константинополь.

Матрона любила ходить в храм и могла провести там целый день, молясь и сокрушаясь о своих грехах. Там она познакомилась с двумя старицами Евгенией и Сусанной и стала подражать богоугодной жизни подвижниц, смиряя плоть воздержанием и постом, за что терпела нападки со стороны мужа.

После долгих колебаний святая решила оставить семью и просила Господа открыть, угодно ли Ему ее намерение. После этого она увидела сон, в котором убегала от мужа, догонявшего ее. Святая спряталась в толпе иноков, шедших навстречу, и муж ее не заметил.

Матрона приняла видение как Божие указание поступить в мужской монастырь, где муж не догадается ее искать. Свою дочь она отдала на воспитание старице Сусанне, а сама остригла волосы и, переодевшись в мужское платье, пришла в монастырь преподобного Вассиана. Там преподобная выдала себя за евнуха Вавилу и вступила в братию. Опасаясь быть узнанной, святая пребывала в постоянном молчании и трудах.

Однажды святая с другими монахами трудилась в монастырском винограднике, и инок Варнава заметил, что у нее проколоты мочки ушей. Через некоторое время игумену монастыря Вассиану приснился сон, что евнух Вавила — женщина. Вассиан призвал Матрону и потребовал ответа, зачем она пришла в монастырь. Преподобная рассказала игумену о прошлой жизни и о видении.

После этого Вассиан отправил святую в город Емес в женский монастырь. В той обители святая пробыла многие годы и в итоге стала настоятельницей.

Слава о ее добродетелях долетела и до ее мужа Дометиана. Когда Матрона узнала, что ее муж пришел к монастырю, она тайно ушла в Иерусалим, затем на Синай, оттуда в Берит, где поселилась в заброшенном языческом храме. Там она смогла многих обратить в веру Христову и основать новый монастырь.

Когда она узнала, что ее муж умер, то вернулась в Константинополь и создавала там женский монастырь, куда переехали и сестры из основанной ею Беритской обители.

Матрены зимние — традиции 22 ноября

На Руси этот день называли «Матрена», «Матренин день», «Матрена зимняя», «Матрены зимние», «зимний день», «Матрена-наставница».

Считалось, что с этого дня зима окончательно встает на ноги, начинаются морозы. В народе говорили, что в этот день зима едет на белой лошади, а когда она устает, в сани запрягает пегую — тогда начинаются оттепели.

С 22 ноября можно лечиться заготовленными с лета травами, которые к этому времени хорошо просушивались. Такими методами лечения пользовались в каждом доме, а в особенно тяжелых случаях обращались к знахарям-целителям. Они были известны по всей округе, и к ним приходили и приезжали издалека. Способы и время сбора трав, рецепты лекарств из них передавались из поколения в поколение, записывались в тетрадки — так появились первые народные лечебники.

В этот день молились о прозрении очей, излечении от хромоты, за детей, о желании иметь здорового ребенка, о спасении из плена и при кораблекрушениях.

Конечно, были и народные приметы. Считалось, что если гусь выйдет на лед, то будет еще плавать по воде, то есть морозы не ударят.

Если же на деревьях виден иней — нужно было ждать морозов, а в следующем году — богатого урожая хлеба. Облачная и снежная погода предвещала ненастный следующий май.

Что можно делать 22 ноября

22 ноября верующие ходят в церковь и преклоняются перед мощами святой Матроны в Покровском ставропигиальном женском монастыре.

В день памяти Матроны Московской нужно попросить прощения у родных и близких и забыть старые обиды. Рекомендуется уладить все конфликты и поговорить с теми, с кем возникли разногласия.

Издревле принято на праздник давать подаяния нищим, угощать их и раздавать свои вещи. Накануне хозяйки перебирали шкаф и выбирали лишнюю одежду, которую впоследствии преподносили нуждающимся.

Что нельзя делать 22 ноября

22 ноября категорически запрещается ругаться, ссориться и обижаться. Желательно все недоразумения разрешить мирным путем и не поддаваться гневу и истерикам.

Также в день святой Матроны нельзя предаваться соблазнам и перепадам настроения. Постарайтесь чаще благодарить других, вместо того, чтобы срывать злость на них.

Кроме того, 22 ноября лучше отказаться от путешествий и принятия важных решений. Такого рода дела лучше отложить.