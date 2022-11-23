Первый русский хоррор: как снимали «Вий» и какие проклятия ему приписывают

Впервые взяться за ужасы в Советском Союзе отважились только в 60-е годы. За основу решили взять гоголевский сюжет — повесть «Вий». Но создателям фильм дался с большим трудом.

Для кинематографистов СССР был чужд жанр хоррора (ужасов), потому как показывать жизнь в мрачном свете не позволял строгий художественный совет. Кинематографисты стремились говорить в своих картинах о высоких чувствах, поэтому страх, как низменную эмоцию, обходили стороной.

В 60-х, когда творчеству стали прощать некоторые вольности, режиссеры начали экспериментировать и пробовать себя в новых жанрах. В 1967-м на экраны вышла мистическая картина «Вий» (режиссеры — Георгий Корпачев и Константин Ершов). Главные роли в ней сыграли Леонид Куравлев и Наталья Варлей. Фильм называют первым российским хоррором. Ленту с восторгом приняли за рубежом, но в Советском Союзе к ней отнеслись с опаской. То и дело ходили слухи, что на площадке погибла актриса, а местная жительница села, где производились натурные съемки, после отъезда группы пропала без вести.

В честь 55-летнего юбилея выхода на экраны фильма «Вий», Пятый канал вспоминает, как производились съемки первого русского хоррора и почему ужастик превратился в сказочную историю.

Попытки экранизации, итальянская версия и история советского «Вия»

К экранизации «Вия» российские режиссеры подходили неоднократно. В первый раз к мистическому сюжету обратились еще во времена Российской Империи. Тогда были сняты два немых фильма, основанные на знаменитом гоголевском сюжете. Однако пленки этих картин сейчас считаются утраченными.

Сюжет повести Николая Гоголя популярен не только в России, в XX веке им заинтересовались и за рубежом. В 1960-м вышел на экраны фильм итальянского режиссера Марио Бавы «Маска Сатаны» (в другом переводе — «Маска дьявола»). Создатели картины смогли совместить в ленте два сюжета — о графе Дракуле и гоголевском Вие. Удивительно, что именно с этого фильма начался итальянский хоррор. Правда, с российской классикой сюжет картины Марио Бавы не особо связан, но в произведении русского писателя режиссер нашел те черты, которые легли в основу итальянских фильмов-ужасов: тонкое сочетание романтического и пугающего, красоты и зла.

Кадр из фильма «Маска Сатаны» (режиссер — Марио Бава), 1960 г.

Именно обращение итальянского кинематографиста к российской классике подтолкнуло отечественных мастеров к экранизации гоголевского произведения. Говорят, что идею предложил сам директор «Мосфильма» Иван Пырьев, но в то время он с головой прогрузился в съемки «Братьев Карамазовых» и вместо себя в режиссерское кресло решил посадить двух подающих надежды молодых кинематографистов Константина Ершова и Георгия Корпачева. Они тогда оканчивали Высшие режиссерские курсы ВГИК и фильм должен был стать их дипломной работой.

Советскую экранизацию «Вия» одобрили в художественном совете, но руководству не сообщили, что планируется именно хоррор. Началась подготовка к съемкам. Иван Пырьев предоставил молодым талантам все условия, но на правах директора «Мосфильма» оставил за собой право контролировать весь съемочный процесс и вносить коррективы на каждом его этапе.

«Сверхъестественный» отбор панночек для «Вия» и конспекты в гробу

Первая трудность, с которой столкнулись создатели — подбор актеров. Особенно тяжело дались им поиски панночки, а вот Хому Брута для фильма нашли почти сразу.

Сначала Константин Ершов и Георгий Корпачев хотели пригласить на роль философа Вячеслава Невинного, но потом вместе с Пырьевым сошлись, что сыграть этого героя должен Леонид Куравлев. Он тогда уже приобрел всесоюзную славу. Вся страна говорила о его работе в фильме «Живет такой парень» (режиссер — Василий Шукшин), который завоевал «Льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале. Актер не боялся мистики и с радостью согласился на новое предложение.

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Но вот с панночками команде долго не везло, так как девушки не хотели играть злую ведьму и лежать в гробу. Сначала на роль утвердили Александру Завьялову. Актрису зрители знали по фильму «Алешкина любовь», но в процессе съемок ее пришлось заменить.

Доподлинно неизвестно, что стало причиной такого неожиданного решения. К тому моменту был проведен довольно большой объем работы, поэтому пришлось переснимать многие сцены «Вия» с новой актрисой. Некоторые говорили, что все дело в болезни Александры Завьяловой. Якобы во время съемок она начала тяжело болеть, но эта версия оказалась слухом.

Самой правдоподобным кажется вариант, что девушка просто разрывалась между работой в двух фильмах и выбрала тот, что снимал режиссер и возлюбленный актрисы Резо Эсадзе.

Но есть и более замысловатая теория. Говорят, Завьялову запретили снимать, так как заподозрили ее в романе с американским бизнесменом. Молодого человека в 24 часа выдворили из Советского Союза, а девушку лишили главных ролей. Все отснятые с ней кадры в «Вие» стерли. Правда, уничтожить материал могли из-за того, что носители в то время были дорогими, поэтому брак немедленно удаляли, чтобы использовать ленты повторно. Остался только один кадр в фильме с участием Завьяловой. Он вошел в окончательную версию картины. Внимательные зрители могут заметить Завьялову в одной из начальных сцен.

Какой бы ни была причина ухода актрисы, режиссерам все же пришлось искать замену и сделать это было довольно трудно. Вокруг «Вия» поползли слухи, что картина приносит несчастья.

Кадр из фильма «Вий» (режиссеры — Георгий Кропачев, Константин Ершов), на котором запечатлена Завьялова, 1967 г.

Согласилась взяться за роль панночки только студентка Щукинского училища Наталья Варлей. «Спортсменка, комсомолка и просто красавица» уже сыграла свою звездную роль в «Кавказской пленнице». Режиссер Пырьев считал большой удачей, что именно она приняла участие в съемке «Вия». Наталья окончила цирковое училище, что и помогло ей исполнять трюки на площадке. Но актриса поставила условие — в гробу обязательно нужно установить свет, так как она в перерывах между дублями готовилась к экзамену и в гробу читала учебники и конспекты.

Тест на знание фильма «Кавказская и пленница» с Натальей Варлей

Зрители высоко оценили работу девушки, но сама Варлей потом призналась, что недовольна своим участием в фильме, так как весь эффект ее образа заключался в правильно выставленном свете, хорошо подобранном гриме и технике, придуманной режиссером Александром Птушко. Он в итоге возглавил проект, потеснив у руля картины молодых кинематографистов.

Другая сложность возникла при выборе актрисы на роль старой ведьмы. Режиссеры хотели найти особенный типаж, но, отсмотрев пробы сотни женщин, так и не смогли определиться. Тогда создатели вспомнили, как удачно играл женские роли в сказках актер Георгий Милляр, поэтому пригласили на роль злой старухи мужчину — Николая Кутузова.

Как проходили съемки фильма «Вий»

Изначально Ершов и Корпачев планировали снять фильм, основанный прежде всего на украинском фольклоре. Для этого они со съемочной группой отправились на родину Гоголя, собирали там сказки, легенды, песни, снимали пейзажи и быт.

Но почти весь материал, привезенный из экспедиции, оказался непригоден для фильма. Директор «Мосфильма» Пырьев забраковал почти все записи, так как они были, на его взгляд, «слишком реалистичными». В итоговом фильме осталось всего несколько сцен, снятых на Украине. На подмогу начинающим кинематографистам вызвали режиссера-сказочника Александра Птушко, известного своей любовью к спецэффектам. Он и привнес в фильм атмосферу сказочности и театральности. Молодые режиссеры остались не у дел и были вынуждены просто наблюдать за работой мастера. Их собственные идеи так и остались не воплощенными. Например, они планировали снимать панночку и Хому в настоящей церкви, но Птушко настоял на павильоне. Также именитый режиссер не принял идеи Корпачева и Ершова, настаивавших на том, что Вия должен изображать отец панночки.

Кадр из фильма «Вий» (режиссеры — Георгий Кропачев, Константин Ершов), 1967 г.

Для съемок были созданы различные технические приспособления, помогающие актерам превзойти человеческую природу. Именно по его расчетами были созданы три гроба для съемки различных сцен: в одном панночка мирно лежала, в другом летала под потолком павильона, а третий — самый маленький — был предназначен для съемок без участия актрисы. Зрители могут увидеть его в сцене, когда он пытается прорваться к Хоме через нарисованный им круг.

Особое впечатление до сих пор производит сцена появление нечисти в церкви. Для выходов некоторых из них даже придумали отдельные трюки. Для этого эпизода, где демоны сползают по вертикальной стене, сделали специальный макет под углом, чтобы по сооружению могли карабкаться цирковые артисты, приглашенные для массовых сцен. Сверху на кране сидели режиссер и оператор с камерой и снимали трюк.

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Удачной находкой Птушко стала съемка кошек в виде чертей. Животным на головы надевали рожки, а затем снимали их тени. Это режиссерское решение помогло создать на экране мистические образы обитателей преисподней.

Для работы с животными пригласили опытного дрессировщика — Тариэла Габидзшвили. Он знал множество хитростей, как добиться от подопечных нужного результата. В съемках участвовали не только кошки, но и вороны. Птиц прикармливали и ловили прямо возле «Мосфильма». Сцены с их участием переснимали несколько раз, и, когда птицы «заканчивались», создателям картины приходилось лезть с фонариками на высокие балки павильона, которые доходили до 16 метров в высоту, и спускать ворон, чтобы переснять эпизод.

Кадр из фильма «Вий», режиссер Георгий Кропачев, Константин Ершов, 1967 г.

Вместе с художником фильма Саррой Мокиль Птушко удалось создать пугающие образы упырей, вурдалаков и других исчадий ада. Однако один персонаж режиссеру все же не удался. Коллеги долго припоминали ему Вия. Герой украинского фольклора совсем не был похож на фольклорный и получился не слишком пугающим.

Невероятный успех «Вия» в зарубежном прокате

Еще до того, как картина была завершена, интерес к ней проявили зарубежные страны — США, Франция, Аргентина и Финляндия. Американская пресса с удивлением сообщала: в СССР наконец замахнулись на хоррор.

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После выхода «Вия» на экран права на его показ приобрели еще 15 стран. До сих пор картина входит в список лучших «ужасов». Однако больше подобных экспериментов на советских экранах не было.

Мистические истории картины «Вий»

Мистическими многие называют и другие случаи, происходившие во время съемок и после выхода картины на экран.

Загадочные истории рассказывают жители украинского села Горохолин Лес, где проходили съемки в церкви. Сельчане говорили, что была в населенном пункте женщина, которая подробно рассказывала группе легенды, показывала окрестности, однако после завершения экспедиции она заболела. Кто-то увез ее в неизвестном направлении, и больше односельчане ее не видели. Даже имя консультантки картины в Горохолином Лесу вспомнить не могут.

Мистический смысл придают и истории о сгоревшем храме, где проходили съемки. Однако пожар случился аж в 2006-м. Причиной возгорание стала обычная неисправность электросети.

Артист Леонид Куравлев (в центре) в роли Хомы Брута в фильме «Вий». © РИА Новости

Проклятием фильма называют и несчастные случаи на площадке. Так, во время одного из полетов в гробу у Натальи Варлей отвязался страховочный трос, и актриса упала с высоты трех метров. От серьезных травм ее спас Леонид Куравлев. Он подхватил девушку на руки почти у самого пола. Среди зрителей ходили слухи, что актриса разбилась насмерть, но даже узнав, что Варлей жива, не переставали обсуждать этот случай. Говорили, что из-за падения у нее возникли проблемы со спиной.

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«Проклятье ролей» обсуждают до сих пор. Существует версия, что из-за панночки у Натальи Варлей не сложилась личная жизнь и дальнейшая актерская карьера, что именно этот образ стал причиной того, что второй сын актрисы родился недоношенным. Однако это всего лишь домыслы, как и разговоры о болезнях актеров, снимавшихся в массовке.

Но есть один факт, который не могли объяснить создатели ленты. Фильм был настолько популярен, что его планировали показывать не только в кинотеатрах, но и на пароходах. Но увидеть «Вия» отдыхающим водных судов не удалось. Во время показа картины, за бортом начинался шторм, а когда кино выключали, возобновлялся штиль.

Совпадение это или фильм действительно обладает мистическим смыслом — неясно. Лишь одно можно считать точным: «Вия» до сих пор смотрят и пересматривают. Разные поколения зрителей обсуждают и спорят об использовании режиссерских находок в изображении нечисти, решают хоррор это или сказка, пропитанная мистическими и пугающими образами.

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