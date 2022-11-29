По своей воле или насильно: коллеги обсуждают нахождение Татьяны Дорониной в доме престарелых

Татьяна Доронина попала в дом престарелых. Правда ли актрису обманом заставили переехать из элитного пансионата, где она жила последние годы, в районное учреждение, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

В настоящий момент звезда советского экрана Татьяна Доронина находится в геронтологическом центре на юго-западе столицы. С виду — ничем не примечательное здание, обычное госучреждение, где пациенты преклонного возраста получают необходимую социальную помощь и поддержку. Однако друзья и коллеги всерьез обеспокоены ее судьбой. Они уверены, что актрису туда привезли против ее воли.

«По моим данным Татьяна не знала, куда ее везут. От нее скрывали тот факт, что она теперь в другом месте», — заявил писатель Юрий Поляков.

Однако генеральный директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман, который и помог определить 89-летнюю Доронину в этот центр, не разделяет его опасений и тревог. Он утверждает, что учреждение не имеет ничего общего с домом престарелых.

«То, что он говорит, не соответствует действительности. Никто никогда с Татьяной Васильевной не может ничего сделать силой силой вообще. Это исключено. Это чистая ложь, что она находится в доме престарелых», — негодует новый руководитель театра.

Поляков совершенно иного мнения о деятельности центра.

«Еще год назад этот геронтологический центр назывался „Интернат для инвалидов и престарелых, 31“. От того, что название поменяли, ничего не изменилось, понимаете?» — аргументирует Поляков.

Уже много лет Доронина являлась не только актрисой, которую обожала вся страна, но и художественным руководителем МХАТа имени Горького. Все силы она посвящала работе.

У нее не было детей. Единственная беременность от первого мужа Олега Басилашвили закончилась трагически. Артистка застала супруга в гримерке с другой и с горя сделала аборт. Сразу после операции врач сообщил Дорониной, что она больше не сможет стать матерью. Татьяна сосредоточилась на карьере.

«Она руководит таким театром. У нее столько цехов, одних цехов видимо-невидимо, одних артистов не счесть. Она должна быть крепкой, сильной… выдержанной, выносливой», — прокомментировала ее деятельность актриса Тамар Семина.

Доронина пять раз была замужем. Но после развода с чиновником Робертом Тохненко в 1985 году жила одна в своем доме на Фрунзенской набережной. Единственный человек, который уже много лет находится рядом с Татьяной Васильевной, — ее помощник Игорь. Как пишут СМИ, именно ему артистка переписала свою шикарную квартиру.

Как бы то ни было, до сих пор остается неясным, почему ее судьбу решают посторонние люди.

Владимир Кехман рассказал, что Доронина уже несколько лет не проживает в своих московских апартаментах. В какой-то момент артистка признала, что ей тяжело одной. И сама попросила устроить ее в пансионат, где будет круглосуточный уход. Помощники нашли соответствующее учреждение в Барвихе. Месяц пребывания там стоил 750 тысяч рублей.

«Ее каждый месяц возили в банк, она снимала деньги со своего счета, и вносила вот в кассу этого санатория», — пояснил Поляков.

Коллеги уверены, что актрису сильно подкосил уход из родного МХАТа. Она проработала там более тридцати лет, когда вдруг новым худруком назначили Эдуарда Боякова. Мужчина сразу заявил, что все спектакли устарели, и театру нужны реформы. Фамилия Дорониной исчезла с афиш, а со стен в фойе сняли ее портреты.

«Его назначили в декабре, она ушла отсюда 18 января. Бояков ни разу не зашел к ней и не поговорил. И после заключительного спектакля, в котором она выступила, Доронина уехала и больше сюда не приходила. Ни разу. Человек, который всю жизнь выходит на сцену, обычно умирает, когда его этого лишают», — объяснил ситуацию Кехман.

Татьяна Васильевна восприняла эту ситуацию как личное оскорбление.

«Интересная вещь получилась. Вот те актеры, которых она делала народными, которые у нее играли все лучшие роли, они как раз оказались предателями», — заключил Юрий Поляков.

Летом этого года женщине стало плохо. Она заболела коронавирусом. Здоровье пожилой артистки ухудшалось с каждым днем. И Кехман стал уговаривать женщину поехать в больницу. Доронина согласилась, но при условии, что ей разрешат взять с собой двух кошек.

«У нее действительно была температура, которая уже подходила под 39 градусов. Мне просто сказали, что если сейчас она сама не поедет, то ее бы отвезли бы силой просто», — поведал гендиректор МХАТа.

После лечения Доронина вернулась обратно в пансионат. Но вскоре стало понятно, что, несмотря на положительную динамику, ей нужно постоянно находиться под контролем врачей.

«Она сама не могла уже себя условно как бы обслуживать», — добавил руководитель театра.

Именно тогда было принято решение, определить актрису в геронтологический центр. К тому же, цена намного ниже элитной Барвихи. По словам Кехмана, Татьяна Васильевна была не против. Прошло уже почти три месяца. Звезда кино идет на поправку.

«Это место оплачивает московский бюджет, и она просто из своей зарплаты, а точнее из пенсии, платит где-то 12 тысяч рублей или 15 тысяч рублей. И все. Она там общается. Более того, на свой день рождения она даже выпила 50 грамм водочки!» — заявил он.

Владимир Кехман уверяет, что делает все возможное, чтобы артистка как можно скорее восстановила здоровье. Он также надеется, что скоро вновь увидит Татьяну Васильевну в стенах родного МХАТа.