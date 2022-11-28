Матвеев день: почему 29 ноября нельзя носить одежду красного цвета

В этот день в старину ожидали сильных ветров, которые могли не только нанести ущерб хозяйству, но и подорвать здоровье человека

Православные христиане чтят 29 ноября память апостола Матфея.

Апостол Матфей

Святой Левий Матфей был одним из особо приближенных 12 учеников Иисуса Христа. До встречи с ним апостол был мытарем, он собирал пошлины, налоги и подати. После знакомства со Спасителем Матфей стал христианином и начал проповедовать вместе со своим учителем. Написанное апостолом Евангелие (Евангелие от Матфея) стоит первым среди всех книг Нового Завета.

Матфей, именуемый также Левием, брат апостола Иакова Алфеева, сын Алфея родился в галилейском городе Капернауме в достаточно состоятельной семье. Однако будущий святой не пользовался любовью и уважением, потому что был мытарем — сборщиком податей для Рима, а евреи находились под властью Римской империи.

В те времена мытарство считалось греховным делом, а людей, которые вели такую деятельность, старались обходить стороной. Они считались корыстолюбивыми и жестокими, и иудеи воспринимали их как предателей и изменников. Слово «мытарь» стало в те времена синонимом слов «грешник» и «идолопоклонник». Даже говорить с ними простому человеку считалось грехом.

Однажды, во время очередного сбора податей, Левий Матфей услышал глас Иисуса Христа, который просил его следовать за ним, оставил свою работу и последовал призыву. Христос и его ученики посетили дом Матфея по его приглашению, где разделили трапезу с друзьями и знакомыми мытаря, несмотря на то что они были не покаявшимися грешниками.

Матфей, осознав грехи, отдал тем, кого прежде обирал, вчетверо больше собранного, раздал остальное имущество нищим и вместе с другими апостолами последовал за Христом. Святой Матфей внимал наставлениям Божественного Учителя и был свидетелем страданий, смерти, воскресения Спасителя и вознесения на небо.

Согласно Священному писанию, в день Пятидесятницы на апостолов сошел Святой Дух. Восприняв благодатные дары, апостолы отправились с проповедью в разные страны. Святой Матфей вначале проповедовал в Палестине. Перед уходом на проповедь в дальние страны по просьбе иудеев, оставшихся в Иерусалиме, апостол запечатлел в Евангелие земную жизнь Спасителя мира — Богочеловека Иисуса Христа и Его Учение.

Через восемь лет после казни Христа апостол написал первое каноническое Евангелие — Евангелие от Матфея. В ряду книг Нового Завета это Евангелие стоит первым. Местом написания Евангелия называют Палестину. Евангелие написано святым Матфеем в 42 году нашей эры на еврейском языке и переведено на греческий. Еврейский текст не дошел до наших дней, но о нем напоминают многие лингвистические и культурно-исторические особенности греческого перевода текста.

Апостол Матфей обошел с благовестием Сирию, Лидию, Персию, Парфию, закончив свои проповеднические труды мученической кончиной в Эфиопии. По преданию, на территории этой страны жили племена каннибалов, отсюда происходило еще одно ее название — Земля людоедов. Святой апостол своей словом обратил некоторых идолопоклонников к истинной вере и даже построил храм в городе Мирмены, в которой он усердно молил Бога об обращении эфиопов в христианство.

Во время одной из молитв, евангелисту Матфею в образе молодого человека явился сам Господь и велел поставить жезл у дверей храма. По замыслу, из этого жезла должно было произрасти дерево, а у его подножия должен образоваться источник воды. Эфиопы, омывшись этой водой и вкусив плодов дерева, изменят свой дикий нрав, станут добрыми и кроткими.

Направившись в храм, чтобы исполнить волю Божью, Матфей по дороге встретил жену и сына правителя этой страны, одержимых нечистым духом. Апостол именем Иисуса Христа исцелил их. Это чудо обратило ко Господу еще множество язычников, что рассердило правителя Эфиопии Флувиана. Он обвинил апостола в колдовстве и приказал казнить его.

Когда Евангелист Матфей отошел ко Господу, его тело бросили в море в железном гробу, но воды не тронули мощи апостола. Сейчас мощи апостола покоятся в кафедральном соборе в итальянском городе Салерно.

Традиции 29 ноября в Матвеев день

На Руси 29 ноября называли Матвей, Матвеев день, «Матвей — зима, отпотей». В старину верили, что если в день апостола Матфея дует сильный ветер, то быть метелям и вьюгам до самого Николы Зимнего (19 декабря). Ветер в народном представлении был буйной и неконтролируемой стихией. Его часто представляли в образе могущественного старика, наделенного разрушительной мощью.

Считалось, что ветер не только может разрушить что-то, но и подорвать здоровье человека. Именно «по ветру» человек мог заболеть — именно такое представление было в старину о болезнях, которые передаются воздушно-капельным путем. Крестьяне верили, что из-за порывов ветра могут приключиться даже такие напасти, как грыжа, язва, удар, нарывы и другие подобные заболевания.

Кроме того, верили, что именно по ветру колдуны и ведьмы могут напустить порчу либо для мести какому-то определенному человеку, либо просто на какое-то имя. Считалось, что от первой из них невозможно вылечиться, а вот от второй можно спастись.

Верили также, что ветроносные килы — порчи, лихорадки — постоянно перемещаются в воздухе, но могут быть опасны только три минуты в каждом часу, выходя из дома, можно было спастись от них, произнеся специальные слова.

Также на Матвея в народе было принято ходить в гости. Люди в честь праздника накрывали стол. В это время, как известно, идет Рождественский пост, поэтому подавали только дозволенную церковными правилами пищу.

Что можно делать 29 ноября

В Матвеев день в народе принято ходить друг к другу в гости, приносить угощения и устраивать семейные застолья. Считалось, что праздник идеально подходит для разговоров по душам и откровенных признаний. Однако от пышных гуляний старались воздержаться.

29 ноября верующие также посещали церковь, возносили молитву святому Матфею и проводили свободное время за чтением Библии.

В этот день необходимо очистить мысли и избавиться от обид, которые мешают помириться с близкими.

Некоторые верили, что на праздник можно привлечь в дом желанного гостя, если воткнуть булавку в ручку веника и поставить его у входа.

Что нельзя делать 29 ноября

29 ноября не рекомендуется совершать покупки. Прежде всего, это касается одежды. Считается, что любые вещи, приобретенные в этот день, принесут в дом ссоры и беспорядок. Поэтому на праздник лучше воздержаться от шоппинга и отложить его на выходные.

Существует примета, что в Матвеев день нельзя надевать одежду красного цвета. Она может привлечь беду и темные силы. Также нельзя слишком часто смотреться в зеркало и любоваться собой.

Особое внимание следует уделить свои мысли. Нужно постараться избавиться от ревности, зависти и скупости. Любое злодеяние, совершенное в этот день, обернется неприятностями для всех членов семьи.

Приметы в Матвеев день

Дует сильный ветер — жди холодную зиму;

Выпал снег — жди теплого декабря;

Идет дождь — жди теплую зиму с оттепелями;

Низко плывут облака — снег выпадет в ближайшие дни.

Всю дорогу замело — снег пролежит до весны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нельзя делать в начале Рождественского поста.