Сегодня мы снова обратим свои взоры в сторону Средиземноморского побережья, туда, где находятся Греция и Балканы. Именно там готовят отличную мясную запеканку под названием мусака.

Максим Гринкевич

Ближе всего это блюдо, наверное, к лазанье, но отличие в том, что в рецепте не используется тесто. А это, согласитесь, делает блюдо куда более легким для желудка. Вместо теста здесь выступают овощи, которые, кстати, вполне доступны в осенне-зимний период. Речь о баклажанах и картофеле. Так что мусака легко может занять место на вашем новогоднем столе, став его изюминкой. Это как раз еда для теплой компании. И это блюдо, с которым придется повозиться. Давайте приступим.

Что понадобится для рецепта мусаки по-гречески:

Мясной фарш — около 1 кг;

Картофель — 2-3 штуки;

Крупный баклажан — 2 штуки;

Консервированные томаты — 700 г;

Лук — 1 штуки;

Чеснок — 2 зубца;

Томатная паста — 2 столовой ложки;

Яйцо — 1 штуки;

Сыр — 200 г;

Сухое вино — ½ стакана;

Корица;

Гвоздика;

Растительное масло (оливковое или подсолнчное);

Соль;

Черный перец.

Что понадобится для рецепта соуса бешамель:

Молоко — 500 мл;

Сливочное масло — 50 г;

Мука — 50 г;

Яйцо — 2 шт;

Сыр — 50 г;

Мускатный орех;

Соль;

Черный перец.

Итак, начнем мы с приготовления мясной начинки для мусаки. Для этого нам понадобится фарш. В оригинальном рецепте использовалась баранина, но я все-таки предпочту говяжий фарш, с ним проще работать. Вы же сами решайте — купить готовый фарш в магазине или перекручивать самостоятельно. Если есть знакомый мясник с хорошей производственной мясорубкой — берите у него и не сомневайтесь.

Шаг 1: обжариваем фарш с луком Для начала нагреваем на сковороде растительное масло. Фарш обжариваем, разбивая комочки, пока не выпарится вся влага. Тогда отправляем к мясу довольно мелко изрубленный лук и продолжаем жарить все вместе еще несколько минут. Когда лук даст сок и размягчится можно добавить в сковороду мелко нарезанный чеснок, а за ним пару ложек томатной пасты. Перемешиваем все и обжариваем еще пару минут.

Шаг 2: варим на вине Согласно средиземноморскому рецепту, наливаем в сковороду половину стакана сухого вина и быстро выпариваем алкоголь на сильном огне. Это не займет много времени, но придаст фаршу мягкость и дополнительный вкус. Остается только отправить к нашему фаршу банку консервированных томатов в собственном соку. Перемешиваем все и выправляем на соль и перец по вкусу. Добавьте по вкусу несколько перетертых соцветий гвоздики и щепотку корицы.

Шаг 3: тушим мясо с яйцом Накрываем сковороду крышкой, убираем огонь до маленького и тушим массу минут 20-30. Чтобы стала однородной и мягкой. Когда будет готово, выключим огонь и дадим немного остынуть. Затем вобьем в фарш одно яйцо, чтобы повысить его вязкость. На этом мясная начинка будет готова.

Шаг 4: обжариваем муку для бешамеля Дальше готовим специальный соус бешамель для мусаки. Рецепт почти традиционный, но не совсем. Впрочем, раньше добавляли просто густой йогурт. Но со сливочным соусом будет повкусней. Итак, берем кастрюлю, ставим на газ и начинаем вытапливать в ней сливочное масло. К нему добавляем муку, и слегка обжариваем ее, получая густую массу. Огонь держим на небольших значениях.

Шаг 5: добавляем сыр и специи Наливаем в кастрюлю 0,5 литра молока небольшими порциями, вымешивая соус венчиком, чтобы не оставалось комочков. Все сразу вливать нельзя, потом не сможете разбить комочки. Когда соус станет однородной текстуры, оставляем на небольшом огне до загустения. Добавляем немного соли, черного перца и щепоть мускатного ореха. Натираем сыр. Все перемешиваем и выключаем нагрев. Когда соус остынет, вобьем в него пару яиц, энергично перемешивая, чтобы не свернулись. Соус готов!

Шаг 6: готовим баклажаны Теперь собственно овощи. Сразу скажу, что в аутентичном рецепте овощи обжаривают во фритюре, это очень вкусно и очень жирно. Можно обжарить баклажаны и картошку просто на сковороде с небольшим количеством масла. Но я решил все-таки уходить от большого количества масла в блюде. И вот что придумал. Итак, застилаем противень пергаментом, нарезаем баклажаны кружочком толщиной в полсантиметра, раскладываем на противне, посыпаем солью и даем постоять минут 15, чтобы ушла горечь.

Шаг 7: нарезаем картофель Пока баклажаны стоят, мы чистим крупный картофель и нарезаем такими же кружочками, как и баклажаны. Ставим кастрюлю с водой, чтобы закипела. Включаем духовку в режиме «верхний гриль» на максимум.

Шаг 8: греем овощи в духовке Когда духовка согрелась, отправляем туда противень с баклажанами. Затем в кипящую воду кладем картофель. Спустя 5 минут вынимаем шумовкой картофель и кладем на тарелку. Когда баклажаны зарумянились, можно вынимать их из духовки. Итак, согласно рецепту, приступаем к сборке нашей мусаки. Для чего возьмем подходящую форму для запекания и смажем маслом.