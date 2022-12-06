Клим Холодный: кому 8 декабря положено работать натощак

Христианский мир 8 декабря вспоминает апостола Климента и преподобного Петра Галатийского.

Апостол и папа Римский Климент I

Исторических свидетельств о Клименте почти не осталось. Скорее всего, Климент происходил из знатной римской семьи.

В житие рассказывается удивительная история о том, как мать Климента вместе с еще двумя сыновьями отправилась морем в Афины, но в результате кораблекрушения семья оказалась разлучена, братья попали в Иудею, где были усыновлены. Спустя некоторое время отец отправился на их поиски. А Климент остался один в Риме. Он изучал науки, его интересовал вопрос, что происходит с человеком после смерти, но не язычество, не философия не давали ответа.

В возрасте 24 лет он услышал о Христе и отправился на восток, чтобы ближе познакомится с его учением. Он слушал проповеди апостола Варнавы в Александрии и апостола Петра в Иудее. Там же он принял крещение и стал учеником Петра (среди учеников были и его потерянные братья), а после был избран в число семидесяти апостолов. Вскоре благодаря апостолу Петру и Божественному провидению семья воссоединилась. Родители также приняли крещение. Предполагается, что апостол Петр рукоположил Климента в епископы, а также что он был предстоятелем (папой) римской церкви с 92 по 101 год.

Климент прославился благодеяниями и исцелениями. Когда начались снова гонения на христиан, Климент отказался отступить от веры и около 98 года был сослан из Рима в Инкерманские каменоломни, возле крупного античного города Херсонеса Таврического (современный Севастополь), где продолжил проповедь. Он поддерживал духовно осужденных христиан, по его молитве возле каменоломен забил источник, чтобы осужденные могли пить вдоволь. Также Климент обращал местных язычников в христианство.

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Вскоре христиан стало так много, что император Траян направил посланника, чтобы навести порядок в Херсонесе. Было решено утопить Климента в море, привязав к якорю, чтобы его тело не смогли найти. Однако по молитве его сподвижников море отступило и тело было обретено.

После этого каждый год в течение семи веков в день смерти Климента море отступало, давая паломникам поклониться месту смерти святого, в тот же день совершались многие чудеса.

Приблизительно в 861 году мощи Климента обрели святые Кирилл и Мефодий и перенесли их в Херсонесский храм. Позже они были с почестями перевезены Кириллом в Рим, в базилику Святого Климента. Часть мощей осталась в Херсонесе. В 989 году по приказу князя Владимира они были перенесены в Киев — в Десятинную церковь, первый каменный храм Киевской Руси.

Климента одинаково почитают и в католической, и в православной церкви. Но особым почтением святой пользовался на Руси, так как был одним из первых христианских проповедников в Северном Причерноморье. Нередко Климент упоминается и как первый небесный заступник русской земли.

Частица мощей Климента в 1991 году передана из Киева в Инкерманский Свято-Климентовский монастырь. А в 2019 году в Севастополе был установлен памятник священномученику.

Петр Галатийский и Антиохийский

Житие святого описал в девятой главе книги «История боголюбцев» Феодорит, епи­скоп Кир­ский. Согласно писанию, Петр родился в Понте, в Галатии, и до семи лет воспитывался родителями. С юношеских лет он чтил Христа и христианскую веру. Оста­вив ро­ди­те­лей, он выбрал путь монашества.

Петр посетил святые места Палестины, а затем прибыл в Антиохию. Вскоре у него открылся дар чудотворения. По преданию, даже одежда святого обладала чудотворной силой.

Феодорит описывает различные чудеса, совершенные Петром. Однажды, услышав о даре преподобного Петра и желая получить исцеления своей неизлечимой болезни, к нему пришла будущая мать блаженного Феодорита. Она была богатой женщиной и была подвержена страсти к щегольству. Нарядившись в яркие вещи, надев украшения, женщина отправилась к святому.

Петр увидел, что ей нужно не только исцеление, но и наставление в истинной вере. Преподобный сумел убедить ее в том, что не следует искажать свою внешность, так как-то, что создано Богом, уже совершенно и не требует изменений.

Кроме того, святой не раз исцелял бесноватых, возвращал зрение слепым, помогал излечиться от тяжелых болезней и возвращал к жизни смертельно больных. Сам Петр прожил до глубокой старости и умер в возрасте 99 лет.

Клим Холодный — традиции 8 декабря

День памяти святого Климента на Руси стал именоваться Климентьев день или Клим Холодный, так как нередко с 8 декабря ударяли сильные морозы: «Мороз в этот день лютый случается, мужика погоняет», «На Клима зима клин клином вышибает». Матери молились святым, прося защиты от холодов и болезней для своих детей.

Но жаловаться на погоду запрещалось — верили, что всех терпеливых зима одарит крепким здоровьем. А еще считалось, что у кого 8 декабря настроение хорошее, того счастье ждет весь следующий год.

Наши предки верили, что если в этот день приходится начинать какое-то важное дело, то нужно блюсти строгий пост и подходить к делу строго натощак, только так можно обеспечить успех задуманного. Косвенно это было связано с продолжением молотьбы — заниматься этим делом на сытый желудок было неудобно, поскольку движения становились скованными и тяжелыми.

Также на Руси особая примета была связана с людьми, родившимися в этот день. Крестьяне верили, что у избы такого человека на Клима собираются волки.

Что нельзя делать 8 декабря

По народному поверью, запрещено жаловаться на холода — нужно оставаться бодрым и веселым, и тогда мороз наградит крепким здоровьем.

Лучше всего сегодня сократить свою активность до минимума, никуда не спешить и не вмешиваться в естественный ход событий. Пусть все идет своим чередом.

Что можно делать 8 декабря

Желательно провести как можно больше времени в уединении — молитвах, медитациях, самопознании. Также лучше всего заниматься текущей работой, не выходя за пределы привычного.

Любое важное дело в этот день следует начинать натощак, иначе снизится трудоспособность.

Приметы на Клима Холодного