Парамонов день: что можно и нельзя делать 12 декабря

Православная церковь почитает 12 декабря память святого Парамона и еще 370 мучеников.

Мученик Парамон

Парамон жил в третьем веке при римском императоре-язычнике Декии. В 250 году правитель восточных областей Аквиан бросил почти 400 последователей христианства в темницы и пытался заставить их отречься от веры и поклониться языческим богам. Заключенных пытали, надеясь таким образом заставить их отречься от Христа.

Один из местных жителей, Парамон, видя мучения своих собратьев по вере, открыто обличил жесто­кость Аквиана и объявил себя христианином. Святого после жесточайших пыток обезглавили вместе с остальными 370 мучениками.

Парамон Зимоуказатель — традиции 12 декабря

На Руси этот день называли «Парамон», «Парамонов день», «Парамон-зимоуказатель», «Парамон-зорник».

12 декабря было принято активно чистить крыши от снега, однако делалось это по особому ритуалу. Считалось, что сбрасывать снег нужно было только вениками и метлами, а не лопатами. Делалось это в том числе и из практических соображений, поскольку тяжелой лопатой боялись пробить дыру в крыше.

Веник считался особым предметом в хозяйстве, его даже наделяли магическими свойствами. Считалось, что нельзя класть веник под печь, поскольку еда может испортиться. Также считалось, что в одной избе нельзя мести двумя разными вениками, чтобы не «разогнать по углам» достаток и удачу.

На Парамона гадали о погоде на всю зиму, самым верным методом для этого считалось разглядывание утренней зари. Багряная заря предвещала холодный ветер, ясное утро обещало ясный декабрь, а снежное — снежную зиму.

Считалось, что если в этот день метель заметет поля, то снег будет идти еще больше недели — до Николы Зимнего (19 декабря).

Что можно делать 12 декабря

На Руси в этот день было принято чистить крыши от снега. Однако делалось это не лопатами, а вениками и метлами. У этого ритуала было и практическое соображение — тяжелой лопатой можно было повредить крышу, пишет utro.ru.

Также существовало поверье, что 12 декабря нужно забить гвоздь в нижнее бревно бани с западной стороны. Считалось, что это поможет парильщикам избежать болезней и защитит баню от порчи.

Что нельзя делать 12 декабря

В Парамонов день были запрещены магические ритуалы, которые могут нанести кому-то вред. Например, кипячение ножей или чтение над ними специальных заклинаний, которые могли привести к болезни обидчика.

Также 12 декабря нельзя ссориться или ругаться. Кроме того, особую осторожность рекомендовалось проявить в денежных делах, чтобы не перехитрить самого себя.

Приметы: