День Николая Чудотворца 19 декабря: что можно и нельзя делать

Николай Чудотворец, один из самых почитаемых святых в православном мире, считается покровителем сирот, бедных, больных, путешественников, военных и заключенных.

19 декабря православные верующие чтят память Николая Чудотворца. Святитель Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых для православных христиан. Также считается, что именно он стал прообразом Санта-Клауса.

Николай Чудотворец или Николай Угодник

Икона святителя Николая Чудотворца в Александро-Невском скиту. Фото: © «Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси»

Святой Николай жил в III–IV веках в Малой Азии. Он родился в греческой колонии Патара в римской провинции Ликия в обеспеченной семье. Младенец со дня своего рождения показал людям свет будущей славы великого чудотворца. Первое чудо он явил при самом своем рождении, исцелив мать от тяжелой болезни. К тому же новорожденный младенец еще в купели во время крещения простоял на ногах три часа, никем не поддерживаемый, воздавая этим честь Пресвятой Троице.

Уже с младенчества Николай начал жизнь постническую, принимал молоко матери по средам и пятницам, лишь один раз, после вечерних молитв родителей. Став чуть постарше, он преуспел в изучении Божественного Писания, целые дни проводил в храме, а ночью молился и читал книги. Будучи постоянно в трудах и молитве, Николай проявлял великое милосердие к окружающим, приходил на помощь страждущим и раздал все свое имение нищим. Сам он вел простой и весьма аскетичный образ жизни и прославился как великий угодник Божий.

Родители дали Николаю начальное образование. С ранних лет он посвятил себя христианству. Дни проводил в храме, а ночи посвящал чтению и молитвам. Дядя Николая — Николай Патарский — был епископом, сначала он назначил племянника чтецом в храме, потом рукоположил в сан священника. После смерти отца и матери Николай раздал свое наследство нуждающимся, а свою жизнь посвятил служению Богу, ревностно защищая христианскую веру от ересей.

Служение Николая пришлось на тяжелые времена правления императоров Диоклетиана и Максимиана, которые устроили жесточайшие гонения на христиан. После отречения этих императоров отношение к христианам изменилось: в западной части Римской империи гонения прекратились, в восточной продолжались до 311 года. После 311 года христианские общины стали расти.

Николай к тому времени уже был епископом города Миры (город Демре на территории современной Турции). Он проповедовал истинную веру и боролся с язычниками (среди прочего ему приписывают разрушение храма богини Артемиды в Мирах). Боролся Николай и против различных ересей, которые множились в те годы.

Житие Николая Чудотворца описывает одну из историй, доказывающих его щедрость и великодушие. Святитель узнал, что один мужчина не имеет денег, чтобы выдать троих дочерей замуж — поэтому он намеревался зарабатывать на жизнь при помощи их красоты. Николай захотел помочь девушкам, но поскольку был скромен и стеснителен, решил сделать это тайно.

Патриаршее служение в день памяти святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя. Фото: © «Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси»

Ночью он закинул в дом бедной семьи мешок с золотом. Отец семейства, найдя неожиданный подарок, смог выдать первую дочь замуж с хорошим приданным. Тогда Николай повторил свои действия, и через окно подбросил в дом второй мешок — замуж вышла и вторая девушка.

Глава семьи, который надеялся узнать имя благодетеля, стал караулить каждую ночь, и когда Николай пришел, чтобы помочь и третьей из дочерей, сумел догнать его. Мужчина бросился святому в ноги, благодаря за спасение семьи. Николай же взял с него клятву, что тот никому не назовет его имя.

Католики верят, что один из мешков, которые подбрасывал Чудотворец, угодил в вывешенный для просушки чулок. Отсюда и пошла традиция класть рождественские подарки в чулки и носки, а сам святой стал прообразом Санта Клауса.

Святитель Николай Чудотворец считается покровителем мореплавателей. Несколько раз он возвращал к жизни моряков, погибших во время плавания. Например, по дороге в Александрию святой воскресил мореплавателя, который в шторм сорвался с мачты и разбился о палубу. Рассказывали и о другом случае, когда святой спас тонущего матроса.

Святой умер около 345 года в городе Миры. В конце VIII века арабский халиф отправил войско разграбить остров Родос. Начальник флота намеревался вскрыть гробницу Николая Угодника, но вместо ее взломал другую, а как только сделал это, на море поднялся страшный шторм и потопил почти все суда.

По мере того, как возрастали нападения турок, жители итальянского города Бари решили похитить и перевезти мощи, чтобы защитить святыню от нападения мусульман. В 1087 году барийские и венецианские купцы отправились в Антиохию. Монахи, находившиеся в храме, рассказали прибывшим купцам, как накануне Николай Чудотворец привиделся им и просил бережнее относиться к мощам.

Похитители разбили гробницу и завернули наполненные миром мощи в верхнюю одежду. Им удалось бежать на корабль, пока монахи освободились от пут и подняли панику. Делегация благополучно прибыла в Бари. Мощи святителя Николая торжественно перенесли в церковь Святого Стефана. Торжество перенесения святыни сопровождалось многочисленными чудотворными исцелениями больных, Позже в городе построили церковь во имя Николая. Ныне это Базилика Святого Николая, где и сейчас хранятся мощи святителя.

В саркофаге в Мирах остались мелкие фрагменты мощей Чудотворца. В 1099–1101 годах во время первого крестового похода их доставили в Венецию на остров Лидо в церковь святого Николая-покровителя моряков.

О чем молятся Николаю Чудотворцу

Икона святителя и чудотворца Николая в Храме Христа Спасителя. Фото: © «Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси»

Молятся и просят святого Николая о многом, и он никогда не отказывает в помощи, если молитва искренняя.

Считается, что Николай Чудотворен помогает защищать от неприятностей в путешествии вдали от дома, борется с голодом и болезнями, способствует удачному замужеству для девушек, приносит благополучие и достаток в семью.

Впрочем, считается, что Николай покровительствует и справедливо осужденным, заключенным. Он помогает им вернуться на праведный путь. В этом проявляется его милосердие и умение прощать.

Святитель Николай Чудотворец также считается покровителем мореплавателей. Несколько раз он возвращал к жизни моряков, погибших во время плавания.

На Руси святителя стали почитать в XI веке, и почитание его распространилось очень быстро и повсеместно. О значимости святого для православия говорит то, что по состоянию на 2021 год в России существует 5400 храмов и часовен, освещенных в честь Николая. Это 12% от общего числа всех храмов России.

В 2017 году часть мощей Николая впервые за 930 лет покинула Бари. Их привезли в Россию, где с 21 мая по 28 июля им поклонилось почти 2,5 миллиона человек.

19 декабря — Никола Зимний

День смерти Николая Чудотворца — 19 декабря — был и остается большим праздником. Его называли Никола Зимний, Никола морозный, Никола холодный. Во многих местах к этому дню даже приурочивали окончание рождественского поста и начало святок.

19 декабря, согласно народным поверьям, Николай спускался с небес и ходил по земле. От него разбегалась вся нечистая сила. А сам Чудотворец приглядывал за домами людей — чтобы им было тепло и стужа не пробралась внутрь. Он специально укрывал их снегом.

На Николу Зимнего нельзя работать, грустить, ругаться, сплетничать, наказывать детей. В некоторых областях 19 декабря делали из пчелиного воска специальную мирскую свечу Николе Угоднику. В других закалывали бычка, которого откармливали всей деревней. Часть мяса отдавалась церкви, часть съедалась на пиру вскладчину. Такие застолья могли длиться не один день. И никто не отказывался участвовать в них. Об этом говорят пословицы: «На Никольщину зови друга, зови ворога — оба будут друзья», «На братчину ездят незваны».

Обязательно на Николу пекли пироги. Поскольку этот праздник совпадал с постом, то нередко его отмечали значительно раньше — еще до заговения, в ноябре. С Николы Зимнего в некоторых областях устраивали святочные посиделки. Особенно любила это делать молодежь. Тем более что кое-где на Николу приходилось начало периода сватовства.

Что можно делать 19 декабря

Николай Чудотворец покровительствует детям — поэтому в день его памяти принято угощать сладостями малышей. Также родителям стоит сходить в церковь и поставить свечу у иконы этого святого, попросив о защите для своих наследников — сколько бы лет им ни было.

Принято в Николаев день дарить подарки и друг другу — считается, что искренняя щедрость и бескорыстие обязательно обратят на себя внимание святого, который и сам обладал при жизни этими качествами.

Чтобы привлечь в свою жизнь, на Николу следует отдать все свои долги — святой обязательно поощрит тех, кто это сделает.

Считалось, что в этот день у Чудотворца девушки могут вымолить удачное и счастливое замужество — для этого нужно сходит в храм и заказать специальный молебен.

Что нельзя делать 19 декабря

Строжайше запрещалось в этот день ругать детей, особенно маленьких, чтобы не прогневать их защитника — Николая Чудотворца. Со взрослыми наследниками 19 декабря тоже не стоит ни ругаться, ни спорить.

Под запретом в Николаев день оказываются уборка, рукоделие и тяжелая работа — на Руси считали, что все эти занятия в праздник могут надолго отвадить от дома удачу.

Категорически нельзя в этот праздник брать или давать деньги взаймы. Напротив, в этот день нужно вернуть все, что одалживалось. Иначе следующий год проведете в бедности.

Приметы на 19 декабря