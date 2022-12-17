Абросимов день: почему 20 декабря нельзя ходить в яркой одежде

20 декабря православные верующие чтят память святого Амвросия Медиоланского.

Амвросий Медиоланский

Святой жил в IV веке в Италии. Он происходил из аристократической семьи, но взойдя на епископскую кафедру в Медиолане (это латинское название современного Милана), все свое богатство пожертвовал церкви и до конца вел скромный и строгий образ жизни.

Амвросий считался одним из лучших проповедников христианства в Европе и почитался святым еще при жизни. После себя он оставил множество богословских трудов и мистических гимнов.

К концу жизни епископ Амвросий пользовался всенародной любовью — не в последнюю очередь благодаря многочисленным чудесам, которые совершил своей молитвой.

После смерти мощи святителя Амвросия были помещены в церкви, построенной по его распоряжению. Позже на этом месте была возведена базилика святого Амвросия, где они хранятся до сих пор.

Абросимов день — традиции 20 декабря

На Руси с этого дня начинали готовиться к Рождеству Христову. Девушки принимались шить и готовили себе приданое. Женщины наводили порядок в доме, проверяли заготовки в погребах, а мужчины забивали свиней и кур и готовили в коптильне мясо.

В народе же существует поговорка: «Амвросий праздники отбросил», поскольку после 20 декабря до Рождества крупных праздников больше не будет.

Чего нельзя делать 20 декабря

У верующих с этим днем связано множество примет и запретов. Например, женщинам в этот день запрещено было выполнять тяжелую работу и стирать белье. Девушкам на Амвросия не разрешалось мыть голову и расчесывать волосы.

В этот день нельзя веселиться и петь песни. Нельзя также ходить в яркой одежде. Считалось, что так можно привлечь внимание злых духов

Что можно делать 20 декабря

После молитвы святому Амвросию девушки начинали мастерить одежду «на грядущее житье» — вязать и шить себе приданое. Замужним женщинам в этот день полагалось убираться в доме и менять занавески. Мужчины обычно занимались заготовками — резали кур и свиней, коптили рыбу, солили сало.

Приметы на 20 декабря