Холодец — известное праздничное блюдо, и у каждой хозяйки есть свой собственный рецепт, проверенный годами. Ведь история холодца или, по-другому, студня на Руси насчитывает не одну сотню лет. И каждый раз приготовление холодца — это эксперимент и авантюра.

Ингредиенты для холодца:

Говяжьи или свиные ножки — 1 кг;

Говяжья грудинка на кости — 1 кг;

Репчатый лук — 2 штуки;

Морковь — 2 штуки;

Чеснок — 3-4 зубчика;

Специи — лавровый лист, перец, гвоздика.

На самом деле четкого списка необходимых ингредиентов просто не существует. Для приготовления холодца нужно выбрать кости с большим содержанием коллагена, чтобы холодец застыл. Обычно, как все знают, для этого используются ножки и копыта, где этих самых желирующих веществ больше всего. Мне по случаю попались свиные ножки, нарубленные довольно тонкими шайбами.

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Сложно сказать, для чего это нужно. Скорее всего, для того, чтобы избежать долгого процесса очистки конечностей. Но вот я решил поэкспериментировать с такой основой для холодца. А в качестве мясного наполнителя я взял говяжью грудинку на кости, так как свиное мясо в холодце любят далеко не все. Говяжье оно как-то приятней.

Шаг 1: залить кости водой в кастрюле Начал я со свиных костей, так как им вариться дольше. Промыл их тщательно и залил холодной водой в большой кастрюле. Так как огромной кастрюли у меня на кухне не нашлось, пришлось варить холодец в двух пятилитровых кастрюлях, что, в общем, оказалось не лучшим решением.

Шаг 2: снимать пену с варящихся костей Кастрюля со свиными конечностями была поставлена на огонь, где вода и достигла температуры кипения. Я снял обильно выделившуюся пену, без этого никак. А саму воду слил, в ней осталась вся грязь, плохие воспоминания из уходящего года и свернувшийся белок, который не придаст хорошего вкуса холодцу.

Шаг 3: снова залить водой кости и поставить вариться Затем я повторно залил свиные шайбы фильтрованной водой и снова поставил кастрюлю на маленький огонь, чтоб она потихоньку закипала. Снова снял пену и оставил все понемногу побулькивать на пять часов. Но в процессе производил кое-какие действия по рецепту, о которых я расскажу чуть позже.

Шаг 4: разморозить говядину для холодца Спустя час-полтора кипения свинины я также поставил вариться и говядину. В другой кастрюле. Мясо я предварительно промыл, а воду в этот раз не сливал, это все-таки не ноги. Нам нужно просто разварить мясо до мягкого состояния, чтобы в холодце оно буквально таяло во рту.

Шаг 5: контролировать процесс выкипания воды Вообще, если у вас не огромная десятилитровая кастрюля, то полезно во время варки накрыть будущий холодец крышкой хотя бы частично. Иначе вся жидкость может выкипеть, а доливать воды критически не рекомендуется. В этом заключается одна из сложностей холодца. Возни по рецепту много, а в результате может остаться всего пара плошек готового продукта.

Шаг 6: добавить приправы Где-то за пару часов до готовности пришло время добавить в наш холодец немного вкуса. Для этого я использовал суповую приправу с кореньями, а также несколько бутонов гвоздики и три шарика душистого перца. Это все я добавлял в обе кастрюли, и пусть оно так варится. Пряности отдадут бульону свой неповторимый аромат, станет замечательно. Даже по запаху чувствуется.

Шаг 7: добавить лук и морковь За час до готовности я отправил в обе кастрюли по половинке большой луковицы и по половинке очищенной моркови. Это нужно не столько для вкуса, сколько для того, чтобы образовавшаяся муть собралась на этих продуктах. Так бульон будет попрозрачней. Хотя тут как повезет. Иногда бывает таким мутным, что ничего ему не поможет. Словом, пусть лук и морковь тоже поварятся часик. Это рецепту пойдет на пользу.

Шаг 8: вынуть кости и мясо и разделить на порции Через пять часов ленивого кипения я решил, что можно вынимать из кастрюли мясо и кости. Они уже вполне сварились, размягчились, и с ними можно работать. Правда, шкурки с костей я использовать не стал — не нравится мне такое в холодце. А вот хорошо отваренную говядину я мелко разрезал, стараясь разделить на волокна. Очень аппетитно вышло. Мясо я сразу накладывал на дно пластиковых форм, в которых я и планировал делать холодец.

Шаг 9: выдавить чеснок в бульон Два изрядно подвыкипевших бульона я соединил в одной кастрюле, еще немного проварил и выключил газ. Нужно, чтобы бульон слегка остыл. А пока полезно выдавить туда несколько зубчиков чеснока. Можно не бояться, что чеснока будет слишком много, он довольно лениво отдает вкус бульону. Вот пусть и остывает бульон с чесноком под крышечкой, набирается ароматов, пока мы нарезаем мясо в формочки.

Шаг 10: разлить бульон по формочкам Когда бульон уже не обжигает руки, можно разливать его по формам, попутно процеживая через мелкое ситечко. Тут уже процесс исключительно творческий — наливайте, сколько считаете нужным. Кстати, если вы не уверены в том, что будущий холодец застынет, не зазорно добавить в бульон немного желатина и проварить его. Не зазорно, но и не спортивно, будем честными. Тут опять же все очень индивидуально. Кто-то любит складывать на дно формочек нарезанную морковь, кто-то — зеленый горошек. Я не стал с этим возиться — главное же вкус.

Шаг 11: отправить холодец застывать В общем-то остается только вынести формочки с бульоном на холод и начинать ждать, когда все застынет. Ждать придется хотя бы часов пять. А лучше ночь. Только после этого холодец можно вынуть на тарелку и продегустировать. Разумеется, лучше всего с горчицей, смешанной с хреном и вкусным хлебом. Как без этого. Пробуем.