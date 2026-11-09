Как «обезвредить» главный салат Нового года: что заменить и добавить в оливье

Оливье — традиционный салат почти ка каждом новогоднем столе у россиян. Известная версия происхождения блюда связывает его появление с французским шеф-поваром Люсьеном Оливье.

Однако современный салат мало чем похож на ранние версии рецепта: в опубликованном в конце XIX века варианте использовались говяжий язык, пернатая дичь, раковые шейки и паюсная икра.

Сейчас же вместо роскошных ингредиентов хозяйки добавляют в него докторскую колбасу, которую легко можно купить в обычном супермаркете.

Насколько полезна современная версия салата и чем можно заменить наиболее вредные его элементы — читайте в материале 5-tv.ru.

Скрытый вред: чем опасно переедание оливье

www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Самый актуальный вариант приготовления салата включает в себя вареный картофель, докторскую колбасу, свежий или соленый огурец, яйца, морковь, консервированный горошек и майонез. Очевидно, в нем есть вполне полезные ингредиенты, такие как овощи или белковые продукты.

Однако основная проблема традиционного оливье — сочетание нескольких достаточно калорийных элементов с жирной заправкой. Например, майонез содержит большое количество растительного масла.

По информации Роспотребнадзора, энергетическая ценность некоторых видов этого соуса достигает примерно 620 килокалорий на 100 граммов. Поэтому даже несколько щедрых ложек способны заметно увеличить энергетическую ценность готового блюда.

Сам по себе майонез не является запрещенным продуктом, но его количество имеет значение: высокая калорийность соуса при регулярном избыточном употреблении может способствовать набору веса и развитию ожирения.

Дополнительную нагрузку на рацион создают вареная колбаса и соленые огурцы. Колбаса относится к переработанным мясным продуктам, которые могут содержать большое количество соли и насыщенных жиров. Маринованные и соленые огурцы также увеличивают поступление натрия в организм. Его избыток может способствовать повышению артериального давления и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым употреблять менее пяти граммов соли в сутки с учетом ее содержания во всех продуктах.

Картофель и яйца не стоит автоматически записывать во вредные продукты. Картофель обеспечивает организм углеводами и калием, а яйца служат источником полноценного белка. Значение имеют пропорции ингредиентов, размер порции и общий состав праздничного меню. Если за вечер человек съедает несколько порций оливье, а затем переходит к горячим блюдам, десертам и закускам, суммарная калорийность застолья может оказаться значительно выше привычной.

Отдельная опасность связана с неправильным хранением. Оливье содержит вареные овощи, яйца и мясные ингредиенты, поэтому относится к скоропортящимся блюдам. Роспотребнадзор рекомендует заправлять салаты непосредственно перед подачей и не оставлять их на столе на всю ночь.

Для салатов с вареными яйцами или консервированными овощами после заправки указан срок хранения в холодильнике не более шести часов при температуре от плюс двух до плюс шести градусов. Даже более легкая заправка не делает готовое блюдо безопасным при длительном хранении.

Путь к здоровому праздничному столу: чем можно заменить вредные ингредиенты в оливье

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Самый простой способ изменить пищевую ценность и полезность оливье — отказаться от колбасы в пользу отварного или запеченного мяса. Подойдут куриная грудка, индейка или нежирная говядина. Эти продукты сохраняют привычный вкус мясного салата и позволяют лучше контролировать содержание жира и соли в готовом блюде. Мясо лучше готовить без большого количества масла, а солить умеренно.

Второй ингредиент, который можно заменить, — майонез. Вместо него подойдет натуральный йогурт без добавленного сахара, смешанный с небольшим количеством горчицы. Такая заправка при использовании нежирного натурального йогурта обычно содержит меньше жира и калорий, чем классический майонез.

Если полностью отказываться от привычного вкуса не хочется, можно соединить майонез и натуральный йогурт в равных пропорциях. Другой вариант — нежирная сметана. Однако выбирать замену необходимо с учетом состава: продукты с пометкой «легкий» не всегда содержат меньше соли или сахара.

Изменить можно и овощную основу. Например, часть картофеля заменить свежим огурцом, корнем сельдерея или другими овощами. Это позволит увеличить долю растительных ингредиентов и снизить энергетическую плотность блюда.

Вместо соленых огурцов можно полностью или частично использовать свежие. Они придадут салату хрустящую текстуру и помогут сократить количество соли. Такие изменения позволяют сделать салат менее калорийным и сократить количество соли в готовом блюде.

Еще одна возможная замена — замороженный зеленый горошек вместо консервированного. Перед добавлением в салат его необходимо приготовить согласно инструкции на упаковке и остудить. Такой вариант позволяет самостоятельно регулировать количество соли и не использовать жидкость из консервной банки.

Впрочем, консервированный горошек тоже может оставаться частью здорового рациона: достаточно выбирать продукт с простым составом и обращать внимание на содержание соли и добавленного сахара.

Максимум пользы: что еще можно добавить в оливье

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

При подготовке к Новому году можно не просто заменить сомнительные ингредиенты более полезными, но и еще больше улучшить праздничный салат.

К примеру, хорошим дополнением станет свежая зелень: укроп, петрушка или зеленый лук. Они придают салату более выраженный аромат, благодаря чему можно использовать меньше соли. Для разнообразия вкуса подойдет и небольшое количество яблока, особенно если хочется добавить кислинку и свежесть.

Однако не все дополнительные ингредиенты одинаково влияют на пищевую ценность: например, авокадо содержит ненасыщенные жиры, но остается калорийным продуктом.

Можно поэкспериментировать и с бобовыми. Зеленый горошек уже присутствует в традиционном рецепте и обеспечивает организм растительным белком и клетчаткой. Увеличение его доли позволяет сделать блюдо более сытным без дополнительных мясных ингредиентов. При этом людям, у которых бобовые вызывают вздутие живота, лучше ориентироваться на индивидуальную переносимость и не увеличивать порцию резко.