Данилов день: зачем 30 декабря принято класть в карман монету

Православные христиане 30 декабря чтят ветхозаветного пророка Даниила.

Пророк Даниил

Святой происходил из знатного иудейского рода жил в VI–V веках до нашей эры.

Когда вавилонский царь Навуходоносор завоевал Иерусалим, Даниил вместе со многими соплеменниками оказался в плену. Впрочем, это не было заточением. В Вавилоне он получил образование, занял должность при царе и прославился как толкователь снов — сначала при дворе Навуходоносора, потом Кира и Дария.

Однажды на пиру у царя Валтасара Даниил истолковал внезапно появившиеся на стене слова. Они гласили, что сам Валтасар вскоре умрет, а его царство будет разделено между персами и мидянами. В ту же ночь Валтасара убили, и Вавилон пал.

Позже Даниил предрек приход Мессии, он назвал срок в «семьдесят седьмин». Также он истолковал сон Навуходоносора про истукана с золотой головой, серебряными грудью и руками, медным животом и бедрами, железными голенями и глиняными пальцами ног. Он был разрушен камнем, после чего превратился в огромную гору. Согласно Даниилу, истукан — это языческие царства, камень — Мессия, гора — царство Божие. Отсюда же пошло выражение «колосс на глиняных ногах».

Известный эпизод из жизни Даниила — чудесное спасение от львов. Царь Дарий хотел сделать Даниила начальником над многим вельможами и управителями, чем те были недовольны. Они уговорили Дария издать указ, согласно которому любой, кто в течение тридцати дней попросит о чем-либо Бога или человека, кроме царя, будет брошен в львиный ров. Даниил знал об этом, но каждый день не скрываясь молился Богу.

Мавзолей Ходжа Дониёр в Ташкенте с гробницей святого пророка Даниила. Игорь Палкин / patriarchia.ru

И Даниила бросили львам. Всю ночь Дарий мучился неведением, а утром поспешил ко рву и спросил, жив ли Даниил. И пророк ответил ему, что Господь послал ангела, который «заградил пасть львам», и звери не тронули его. Тогда Даниила освободили, а в ров скинули тех вельмож вместе с семьями, и львы не пощадили никого. После такого чуда Дарий велел всем почитать Бога, которому поклонялся пророк.

Еще одна история связана с тремя отроками — Ананией, Азарией и Мисаилом. Это произошло в правление Навуходоносора. Отроки были друзьями и соплеменниками Даниила. Юноши происходили из знатных иудейских родов и вскоре были приближены к царю.

Спустя некоторое время царь создал золотого истукан и приказал поклониться ему всем подданным под страхом казни через сожжение. Но отроки Анания, Мисаил и Азария отказались со словами: «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи <…> и от руки твоей, царь, избавит». И Навуходоносор приказал казнить их, бросив в растопленную печь. Она была раскалена настолько, что погибли сами палачи. А связанные отроки внутри печи ходили и славили Господа. Царские слуги не переставали поддерживать огонь, и пламя было такое сильное, что гибли те, кто оказывался возле печи. А к отрокам сошел ангел, выбросил огонь из печи и сделал воздух в ней свежим и влажным. Навуходоносор видел ангела и был удивлен. Он приказал прервать казнь. Отроки вышли невредимыми. И царь воздал хвалу истинному Богу и снова возвысил отроков. Они дожили до глубокой старости, как и Даниил — считалось, что он прожил сто лет.

Его похоронили в городе Сузы. Но за право называться его гробницей спорят пять мест, среди которых города Киркук (Иран) и Самарканд (Узбекистан). Считается, что в Самарканд останки святого доставил Тамерлан после военного похода в Малую Азию. Рядом со склепом в Самарканде находится фисташковой дерево возрастом 500 лет. Несколько лет оно было сухим, но в 2000-х годах зазеленело и дало новые побеги.

Данилов день

На Руси 30 декабря называли «Даниил», «Данил», «Данила-зимоуказчик», «Данииловы сборы», «Данилов день», «Данил и три отрока».

В ночь с 30 на 31 декабря было принято жечь большие костры со словами: «Разгони, огонь, темноту, постращай стужу».

Также в этот день считалось обязательно посетить баню, чтобы смыть с себя все тяготы и невзгоды прошедшего года. А еще верили, что сегодня с утра нужно положить в карман монетку, чтобы обеспечить себе материальное благополучие на следующий год.

Также считалось, что сны, приснившиеся на этот день, вещие. Чтобы увидеть во сне суженого, девушки клали на ночь под подушку три лавровых листика, на которых писали имена парней.

Кроме того, считалось, что в этот день могут ударить такие морозы, что следует натопить печь на два дня.

Если в этот день выпадал иней, то через неделю от Данилова дня должно было потеплеть, а Святки также будут теплыми.

Что можно делать 30 декабря

На Руси приснившиеся на Данилов день сны считались вещими. Чтобы увидеть во сне суженого, девушки клали на ночь под подушку три лавровых листика, на которых писали имена Анании, Азарии и Мисаила.

Другое суеверие было связано с деньгами. Люди старались носить с собой в кармане монетку, чтобы не нуждаться в деньгах весь следующий год.

Особое внимание уделяли огню. Предки верили, что в этот день могут ударить такие морозы, что следует натопить печь на два дня. «Хозяйка печь топила, чтобы на два дня тепла хватило», — говорили люди. Ночью же разводили огромные костры, приговаривая при этом: «Разгони, огонь, темноту, постращай стужу».

Что нельзя делать 30 декабря

На Данилов день не стоит заниматься шитьем и рукоделием. Поговаривали, что это притягивает неприятности в личной жизнь.

Кроме того, на Руси в этот день не пили воду до посещения бани. Считалось, что это поможет выгнать из организма болезнь.

Не стоит сегодня рассказывать кому-либо о своих неудачах. Иначе они могут сопровождать вас круглый год.

Приметы на 30 декабря