Почему 11 января считается самым страшным днем года

11 января православный мир чтит память 14 тысяч младенцев, убитых в Вифлееме. В народе этот день называется «страшным», либо «страшным вечером».

14 тысяч избиенных младенцев Вифлеемских

Согласно библейской истории, царь Ирод решил обмануть судьбу и избавиться от угрозы — пророчества давно предсказывали, а после и волхвы подтвердили о пришествии Царя Иудейского. Яркая звезда над Вифлеемом указала на рождение Богомладенца.

Чтобы сохранить власть, царь приказал разыскать всех родившихся за последнее время малышей и умертвить. Жестокое событие окрестили как избиение младенцев. В результате все дети мужского пола от двух лет и младше, каких в тот момент было выявлено 14 тысяч, были загублены.

Икона «Избиение младенцев в Вифлееме и бегство Святого семейства в Египет». XVI век. Северные письма. © РИА Новости / О. Игнатович

Некоторые историки сомневаются, что указанное количество не было завышено. Однако стоит учесть тот факт, что в тот период в стране проходила перепись населения по приказу римского императора. Все гостевые дома округи были переполнены, что объясняет большое число детей.

Ирод рассчитывал, что среди убитых детей будет и провозглашенный Богомладенец, в котором он видел соперника. Эти дети стали первыми мучениками за Христа. Сам же Иисус выжил, потому что Ангел предупредил заранее праведного Иосифа и Деву Марию, и те успели бежать в Египет.

Спустя некоторое время этот день стали называть «страшным» в память об убиенных младенцах, и родители старались не выпускать детей из дома без надобности.

Что нельзя делать 11 января

Противопоказано каким-либо образом даже прислушиваться к чужим конфликтам, анализировать негативные ситуации.

Считается, что не стоит 11 января пускать детей гулять на улицу без присмотра. В этот день особенно опасна нечистая сила, которая может украсть ребенка.

Не стоит начинать новые дела, особенно крупные. Удача в них сопутствовать не будет.

Нельзя пускать в дом малознакомых людей.

Нельзя причитать, жаловаться, ныть, ругаться и сетовать на свою судьбу. Она может отвернуться от человека, навлечь на него беду.

Что нужно делать в этот день

Посвятить себя целиком и полностью родным, близким и своему дому. Что касается своего внутреннего мира, это прекрасное время начать жизнь с чистого листа, оставив негатив в прошлом.

На Руси было принято разводить костры у дома, жечь в них старые вещи, мусор и солому из матрасов больных людей. Так считалось можно отвадить от дома несчастье.

Сновидения

Именно 11 января можно увидеть свое будущее. Святочные сны — особые. С одной стороны, они загадочны, таинственны и не сразу можно догадаться, о чем они хотят предупредить. С другой — нет снов точнее, чем в это время. Несмотря на символизм и путаность, такие сновидения способны дать ответ на конкретные вопросы и волнующие проблемы.

Приметы на 11 января

В этот день лучше всего гадать на свадьбу и вообще будущую личную жизнь — результаты окажутся самыми верными.