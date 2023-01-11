В канун Нового года по старому стилю, 13 января, православные верующие чтут память Василия Кесарийского или Василия Великого.

Василий Кесарийский

Икона Василия Великого. Служение Патриаршего Местоблюстителя в день праздника Обрезания Господня. patriarchia.ru

Святой жил в IV веке в Каппадокии. Ему приписывают изобретение иконостаса, авторство многочисленных проповедей и молитв.

Василий происходил из известного и богатого рода. Его предки пострадали во время Диоклетиановых гонений, которое считается самым суровым гонением на христиан в Римской империи. В 362 году стал диаконом, а в 364-м — пресвитером. За годы служения он ревностно проповедовал и заботился о нуждах паствы, чем снискал высокое уважение и большую любовь.

Исполняя служение, святитель Василий ревностно проповедовал и неустанно заботился о нуждах своей паствы, благодаря чему снискал высокое уважение и большую любовь.

Мелания Римляныня

Святая Мелания родилась в конце IV века в Риме. Дочь богатого сенатора Валерия Публиколы пошла по стопам бабушки Мелании, которая раздала все имущество и основала женский монастырь.

Мелания хотела сохранить целомудрие, но в 14 лет ее насильно выдали замуж и настояли на продолжении рода. После двух младенческих смертей супруг, видя страдания жены, дал обет целомудрия и завещает ей все свои владения.

Святая раздала все деньги нуждающимся и освободила множество рабов. После вместе с мужем, бабушкой и другими христианками она бежала в Северную Африку, спасаясь от вторжения вестготов. В городе Тагасте (современный Алжир) Мелания основала два монастыря и посвятила остаток жизни служению и молитве.

Затем семья перебралась в Иерусалим. Мелания основала большой монастырь близ Елеонской горы и продолжила помогать людям, в том числе аскетам-пустынникам. Монастырь святой Мелании был разрушен в 614 году во время нашествия персов, однако ее пещера на Масличной горе и ныне почитается христианами.

Предчувствуя скорую смерть, Мелания отправилась в Вифлеем, чтобы принять участие в Рождественской службе, и спокойно отошла 31 декабря.

Традиции 13 января — Маланья или Васильев Щедрый вечер

На Руси вечер 13 января назывался щедрым. Поскольку раньше день святой Меланьи приходился на 31 декабря, с почитанием святой связано понятие изобилия, больших приготовлений — Маланьины сборы: «Наряжается, что Маланья на свадьбу», «Деловая Маланья и к обедне с прялкой пришла», «Знай попа, Маланья, носи чаще подаянья».

Женщины готовили множество блюд, чтобы угостить всех зашедших в гости. Предки верили: богатый стол обеспечит хозяевам достаток на весь год. Популярностью пользовались угощения из свинины как символ благополучия. Кроме того, святой Василий считался покровителем свиноводов.

Не обходились в этот день и без каши. По ней же гадали на будущее. Треснувший горшок с кашей из печи или неудачно приготовленная, например, подгоревшая еда предвещали беду, а вкусная каша — счастье в дом.

Васильев вечер признавали самым удачным временем для предсказания будущего. Говорили, что все нагаданное в это время обязательно сбывается. Как и желания, загаданные во время праздничного застолья. Чтобы в доме всегда водились деньги, 13 января нужно поставить на стол тарелку с зерном, перемешанным с монетами разного достоинства. А чтобы привлечь добро, следует сделать благие дела: оказать помощь нищим, старикам, вдовам или сиротам.

Также в Васильев вечер принято было стряхивать снег с яблонь. Делать это нужно было непременно в полночь, чтобы яблоки уродились.

Что нельзя делать 13 января

Этот день запрещалось начинать с разговоров. Затевать беседу рекомендовали только после умывания, иначе весь год проведешь в пересудах. Нельзя скандалить — говорили, что поссорившиеся в канун Нового года никогда не помирятся.

13 января предки запрещали считать мелочь и давать в долг, чтобы в будущий год не плакать и не ходить в долгах. Нельзя экономить на еде для гостей и не пускать колядующих, чтобы не отвадить благополучие.

За праздничный стол старались не садиться в черной одежде. В противном случае по старому поверью в течение года не раз придется носить траур. Женщинам нельзя весь день проходить в одном наряде. Его нужно поменять хотя бы трижды, чтобы на весь год остаться красивой и привлекательной. Мужчинам же в Васильев вечер не советовали ходить неподпоясанными — иначе, по примете, жена изменит.