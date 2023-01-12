Самый заразный: чем опасен новый вариант ковида «кракен» и как от него спастись

Новый омикрон-штамм «научился» ускользать от естественного и специфического иммунитета.

Новый коронавирус «кракен» обнаружили в России. Американский омикрон-штамм, согласно данным Роспотребнадзора, лабораторно был зафиксирован в Пензенской области. Его выявили в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2.

Что известно про новый COVID, чем он отличается от других подвидов и насколько опасен — на эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Чем опасен коронавирус «кракен»

Имя гигантского и ужасного кальмара из скандинавских легенд новый подвид омикрон-штамма «кракен» получил неслучайно. С легкой руки канадского профессора биологии Райана Грегори необычное прозвище быстро стало вирусным в Интернете, не уступая скорости заражения «кракеном» в реальности.

Фото: www.globallookpress.com

Ученый считает, что сравнение с устрашающим головоногим моллюском в большей степени способно донести до человечества эволюционирующую угрозу штамма «омикрон».

«Кракен» является относительно новой подлинией коронавирусной инфекции. Клинических отличий у него нет, то есть на индивидуальном уровне невозможно дифференцировать заражение этой формой коронавируса или другими, только лабораторными методами», — пояснил эксперт.

По своей сути «кракен» — не что иное, как новый «родственник» коронавируса. Он появился в результате мутации двух разных штаммов омикрона BA.2. Их «объединение» привело к образованию «рекомбинантной» подлинии омикрон-штамма коронавируса — вируса «кракен» XBB.1.5. Другими словами, коронавирус теперь видоизменяется внутри омикрона, а его новые отдельные варианты не появляются. При этом каждое новое «ответвление» ковида становится максимально заразным.

В каких странах обнаружили «кракена»

Штамм впервые был выявлен в США и уже успел распространиться в 25 странах мира, в большей степени в Европе. При этом число заражений коронавирусом растет в геометрической прогрессии. Специалисты ВОЗ ожидают новые всплески пандемии по всей планете. Из утешающих прогнозов — это не приведет к повышению уровня смертности от нового ковида.

В России, согласно данным Роспотребнадзора, первый случай заражения вирусом субварианта «омикрона» зарегистрирован пока только в одном субъекте. Новые ограничения в связи этим вводить не планируется.

Чем «кракен» отличается от коронавирусов «цербер» и «кентавр»

Фото: www.globallookpress.com / Jens Büttner

Важная черта «кракена» в том, что он имеет большую скорость распространения. Он «научился» быстрее обходить защитную систему организма, агрессивнее прикрепляться к клетке и самокопироваться.

«Новый коронавирус более опасный за счет того, что более заразный. Чем больше людей заражается, тем больше абсолютное количество среднетяжелых, тяжелых, крайне тяжелых случаев и летальных исходов. Но на индивидуальном уровне „кракен“, скорее всего, не более опасен. В случае, если заражение произошло, то прогноз ровно тот же, что и для предыдущих линий сейчас», — пояснил иммунолог.

«Кракена» уже окрестили самым заразным в мире по сравнению со всеми циркулировавшими штаммам коронавируса на протяжении последних трех лет. Он способен поражать даже тех, кто прививался ранее или болел другими формами ковида. Однако этот вариант омикрон-штамма не обладает повышенной летальностью. Переносится он примерно так же, как другие коронавирусные «собратья».

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Как передается «кракен»

Мутировавший штамм коронавируса распространяется между людьми, как и другие виды острых респираторно-вирусных инфекций (ОРВИ), воздушно-капельным путем через органы дыхания.

Инфекция поступает в воздушную среду при кашле или чихании и остается в ней в форме аэрозоля. Затем коронавирус внедряется в организм при вдыхании воздуха, который содержит инфицированные частицы.

Кто находится в группе риска

Наиболее уязвимыми для заражения новым ковидом являются следующие слои населения:

дети и подростки;

люди преклонного возраста;

лица, страдающие от хронических заболеваний, особенно дыхательной системы.

Симптомы «кракена»

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

После заражения омикрон-штаммом «кракен» у инфицированного резко повышается температура тела до 38 градусов и выше. Пациенты жалуются на сильную ломоту в мышцах и суставах, головные боли, потерю аппетита и слабость.

Помимо этого, состояние ухудшается стремительным развитием нарушений в работе респираторных органов:

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появляется заложенность носа;

нарастает першение, боль в горле;

начинает мучать кашель.

Вместе с этим специалисты отмечают возможные проблемы с желудочно-кишечным трактом в виде диареи.

При появлении подобных симптомов необходимо незамедлительно обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. Халатно относиться к любым признакам недомогания, схожего с обычной простудой нельзя — есть риск развития тяжелых осложнений.

Осложнения после заражения коронавирусом «кракен»

Инфекция поражает все жизненно важные органы. Одним из наиболее распространенных и тяжелых видов осложнений после перенесенного «кракена» является пневмония.

Воспаление легких приводит к образованию видимых повреждений — фиброзу. Его опасность в том, что данный процесс необратим. Фиброз может стабилизироваться и требовать длительной реабилитации. Однако прогрессирующая патология крайне опасна для жизни и здоровья.

Профилактика коронавируса «кракен»

Методы предосторожности остаются прежними:

избегать массовых скоплений людей;

носить защитные маски;

пользоваться антисептиком;

проходить ежегодную антиковидную вакцинацию.

«На сегодняшний день те вакцины, которые в обороте есть, — это препараты, ориентированные на исходные линии коронавирусной инфекции. Тем не менее они все хорошо работают в отношении предотвращения госпитализации, тяжелых случаев, летальных исходов, попадания в реанимацию. Эффективность по-прежнему высокая и составляет более 70%», — рассказал иммунолог Крючков.

Поэтому не стоит пренебрегать профилактической вакцинацией, чтобы обезопаситься от тяжелых последствий нового коронавируса.