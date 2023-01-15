Малахов или Гордеев день: что нужно приготовить 16 января на счастье

16 января православные чтят память святого пророка Малахии и мученика Гордия. В народе всегда считали, что именно в этот день Святок особенно активизируется нечистая сила.

Пророк Малахия

Малахия жил и пророчествовал в Иудее примерно в V веке до нашей эры во времена наместника Неемии, когда после возвращения иудеев из плена Вавилонского вновь был построен Иерусалимский храм.

Малахия, чье имя в переводе с иврита означает «посланник мой», считается последним ветхозаветным пророком.

Сведений о жизни Малахии практически не сохранилось. Считается, что он происходил из колена Завулонова. Коленами Израилевыми называли племена потомков 12 сыновей Иакова (третьего из библейских патриархов). Именно они образовали еврейский народ. Колено Завулоново занимало лучшую часть земли на севере Палестины.

Малахия обличал народ и священников за то, что они не имеют должного благоговения к Богу и приносят ему худые жертвы, грозил грешникам судом Божиим за пороки, прелюбодеяние, ложные клятвы, чародейство, притеснение вдов и сирот и отвержение пришлых. Он порицал женитьбу на язычницах и расторжение браков с законными супругами, упрекал иудеев в скупости. По мысли Малахии, благополучие народа зависело от почтения к храму и усердного богослужения.

Пророк предсказал пришествие Мессии и явление его Предтечи, а также суд Божий. Малахия скончался в молодом возрасте и стал последним ветхозаветным пророком, поэтому его назвали «печатью пророков».

Гордий Каппадокийский

Мученик Гордий родился в конце III века в Кесарии Каппадокийской на территории нынешней Турции в христианской семье.

Он сделал успешную карьеру на военной службе, но когда в начале IV века начались гонения на христиан, оставил мир и удалился в пустыню. Однажды Гордий открыто выступил в защиту христиан перед городским префектом, за что был схвачен и обезглавлен после жестоких истязаний.

Гордеев или Малахов день

На Руси 16 января называли «Гордеев день», «Малахов день», «Малахий» и «День Малахии-доильницы». В период Святок этот день считался одним из самых «страшных вечеров», когда особенно активизируются ведьмы, колдуны и всякая нечистая сила.

По народному поверью, сегодня нельзя хвастаться ни своим благополучием и богатством, ни здоровьем, ни детьми и их успехами, считалось, что все Гордей отнимет. Говорили: «Сатана гордился — с неба свалился».

Если 16 января мышь на стол влезет, значит, скоро в доме будет пир горой, а если она одежду прогрызет, то это к болезни. Вечером в этот день работать нельзя — это навлечет неприятности.

На Малахию хозяйки готовили блюда из творога, например сырники. Такие кушанья считались ритуальными и привлекали счастье в дом.

Считалось, что именно на Малахию можно излечиться от эпилепсии (припадков), одержимости нечистой силой и наведенной порчи. Верили, что если молиться Малахии, недуги скоро пройдут.

Что нужно делать 16 января

На Малахия принято было проводить разные ритуалы, защищающие скотину от нечистой силы, чтобы у нее не пропало молоко. Крестьяне верили, что возвращающиеся с гулянья голодные ведьмы могли пробраться в хлев, приняв образ хозяйки и выдоить у животины не только молоко, но и кровь. Поэтому, чтобы защититься от зла, над воротами привязывали свечку, а у дверей клали осиновые ветки. Животных в этот день холили и лелеяли, варили овсяную кашу на молоке, ели сами и кормили скотину.

День 16 января считался также наиболее удачным для снятия сглаза и порчи, а также изгнания бесов из страдающих припадками. Кроме того, чтобы весь последующий год в доме было счастье, на Малахия обязательно ставили на стол творог или приготовленные из творога блюда.

Чего нельзя делать 16 января

Издревле считалось, что в Гордеев день категорически нельзя гордиться и хвастаться — ни здоровьем, ни богатством, ни детьми, иначе можно потерять все, что имеешь. Кроме того, нельзя работать после заката, иначе можно накликать беду.

Приметы в Гордеев или Малахов день