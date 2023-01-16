Зосима Пчельник: зачем 17 января принято крепить на одежду чертополох

17 января православные чтят память преподобного мученика Зосимы.

Зосима Пустынник

Святой происходил из Киликии (ныне — историко-географическая область на юго-востоке Малой Азии) и был пустынником — человеком, который отказался от общения с миром и другими людьми. Он жил в конце III века — начале IV во время гонения на христиан при царе Диоклетиане.

Зосима прославился непоколебимой верой в Иисуса Христа и чудесной способностью разговаривать с животными.

Как известный христианин Зосима был схвачен и предан жестоким мучениям за вероисповедование. Однако с Божьей помощью он пережил все боли и страдания.

Видя такое чудо, смотритель тюрьмы Афанасий уверовал во Христа и крестился. Преподобный Зосима с Афанасием были отпущены и ушли в пустыню, где, славя Господа и делая благодеяния, прожили в расселинах горы до своей кончины.

Зосима Пчельник — традиции 17 января

Зосима с давних пор считается покровителем пчеловодов. Пчеловоды помолились Зосиме Соловецкому, чтобы год порадовал урожаем меда. По традиции 17 января на обеденный стол ставили чашу с медом или медовые сладости. Считалось, что обилие снежных покровов на полях на Зосиму предвещает щедрый на мед год.

На Зосиму полагалось активно бороться с нечистой силой, которая появлялась во время Святок на земле, в частности в этот день изгоняли черта из деревни. К вечеру местные жители надевали тулупы наизнанку и выходили на улицу, взяв с собой кочерги и ухваты. Мужчины затыкали за лыковые пояса сковородки. Селяне зажигали факелы и ходили от двора ко двору и криками пытались вызвать и выгнать нечисть.

Когда в очередной раз раздавался крик «Выходи, нечистая сила!», вперед выходил один из мужиков, которого выбирали заранее, тут все кидались на него с поленьями, с кочергами. «Черт» убегал, сбрасывал с себя тулуп, вывернутый наизнанку, и возвращался уже в «человеческом обличье». В этой традиции был элемент и игры, и древних обрядов, поскольку считалось, что таким образом — пусть и опосредованно — действительно можно избавиться от нечистой силы в деревне.

После «победы на чертом» на площади разжигали костер и гуляли. Парни и девушки прыгали через огонь — считалось, что это укрепляет здоровье, привлекает любовь, счастье и удачу. В народе говорили, что в этот день нужно зашить в ладанку или спрятать где-нибудь в одежде чертополох и носить не снимая для ограждения от порчи. Чертополох на Руси считался целебным — причем не только для людей, но и для животных, и магическим растением.

Также этот день славился самыми причудливыми святочными гаданиями. Вечером девушки выходили во двор наблюдать за звездами. Если видели, что созвездие Большой Медведицы справа от них, то можно было быть уверенными, что желание сбудется. Если же замечали, что впереди Девичьи зори (линия звезд по Млечному Пути), то был повод для огорчения — это предвещало еще год жизни без замужества.

Были и погодные приметы. Если небо было чистым, а луна полная и хорошо видна в небе — весной можно ждать сильное половодье. Если на Зосиму были сильные снегопады, а снег ложился на ветки деревьев — пчелы летом будут хорошо роиться и принесут много меда.

Что можно делать 17 января

В этот день подходят к концу рождественские Святки. Поверье гласит, что именно сегодня нечистая сила ведет себя особенно дерзко, дабы успеть напоследок напакостить.

Поэтому для того, чтобы очистить жилище от бесов, принято произносить специальный заговор: «Выходи, нечистая сила!». При этом следует ходить из комнаты в комнату, зажигать свечи и благовония, а также устраивать большой шум — например, стучать половником по пустой кастрюле.

Пчеловодам в этот день следует помолиться о крупном урожае меда.

Что нельзя делать 17 января

Ни в коем случае нельзя обижать животных. Это может обернуться тяжелым заболеванием для обидчика. Наоборот стоит всячески «задабривать» братьев наших меньших. Угостите кота сметаной и поиграйте подольше на улице со своим псом.

Также в этот день нельзя «чертыхаться». Не стоит забывать, что бесы вдвойне усердно «работают» сегодня над своими пакостями. Не нужно лишний раз обращать их внимание на свою персону.

Народные приметы 17 января