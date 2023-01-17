Вылить или выпить: что делать с прошлогодней крещенской водой

У верующих часто остается избыток крещенской воды с прошлого года. Как правильно поступить со старыми запасами?

По сложившейся традиции на Крещение православные набирают освященную воду. Ее называют Великой Агиасмой. Верующие чтят крещенскую воду и считают, что она исцеляет, очищает тело и душу.

Что же делать, если запасы святой воды с прошлогоднего Крещения полностью не израсходовались? Можно ли выливать «старую» воду — на эти и другие вопросы 5-tv.ru эксклюзивно ответил священник храма Спасителя Петра, Митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко.

Святая вода — в чем уникальность на Крещение

Освященная вода в день Богоявления по своему составу ничем не отличается от обычной питьевой. Мнение, что в жидкости после чина Великого освящения на молекулярном или каком-то ином уровне происходят изменения, церковь опровергает. Согласно ее догматам, главное отличие святой воды от обычной заключается в том, что над ней молились миллионы человек, осеняли священническим благословением и призывали Божию благодать.

Считается, что нет «качественной» или «количественной» разницы у благодати, которую верующие могут ощутить, искупавшись в проруби, умывшись водой из источника или просто выпив ее после освящения. Кстати, святую воду в дни Крещенского Сочельника и самого праздника Богоявления — 18 и 19 января — можно пить не только натощак, а без всяких ограничений.

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Однако ученые НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды имени Сысина РАМН в 2007 году провели собственное исследование воды в период с 17 по 19 января. Специалисты проверили состав образцов жидкости из разных источников: из водопровода и освященного естественного водоема.

Они выявили, что с 17 января в отобранных пробах начал повышаться уровень ион-радикалов. Что касается кристаллической структура воды, то после заморозки она поменялась и стала равномерной, равновесной.

Пик энергетической активности воды пришелся, по данным ученых, аккурат на 19 января. Уже начиная с 20-го числа ее показатели постепенно вернулись к «обычным». Специалисты объяснили этот факт «гравимагнитным взаимодействием между Землей и Солнцем».

Сколько может храниться святая вода

Давно замечено, что святая вода может храниться годами, не приобретая дополнительных привкусов и запахов. Верующие, безусловно, связывают это с целебными свойствами освященной жидкости.

Если к очередному Крещению вода не закончилась, то ее можно просто выпить. По словам священнослужителя, хранить дальше прошлогодние остатки не стоит. Это можно приравнять к забвению святыни.

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Можно ли святую воду выливать в раковину

По мнению отца Николая, поступать со старыми запасами освященной в церкви воды нужно со знанием дела. Крещенская вода ни в коем случае не должна выливаться в канализацию.

«В таких случаях нужно просто вылить ее в непопираемое место. Это место, где люди не ходят, собаки не бегают, нет каких-то нечистот, не могут туда какие-то нечистоты пролиться или высыпаться. Лучше всего это сделать в протекающую реку, если нет возможности, то под дерево», — пояснил священник.

Если водоема рядом нет, то святой водой можно полить горшечное растение на подоконнике или оросить грядку на даче. Важно, чтобы это было чистое место.

Что делать с прошлогодней святой водой

Если вода не изменила свой цвет, вкус и прозрачность, то ей можно и умываться. Церковь напоминает, что Агиасмой разрешено поделиться с родственниками, друзьями, если у них она вдруг закончилась.

Эту воду можно наливать по стаканчику в ванну во время купания, окроплять квартиру, поливать цветы или высаженную рассаду.

Можно ли пить крещенскую воду с прошлого года

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Что касается ритуалов со святой водой, то выпивать немного положено каждое утро натощак с кусочком просфоры (хлебец из воды, муки и соли на дрожжах, который используется в православном богослужении. — Прим. ред.).

Когда нельзя пить святую воду

По церковным канонам запрещается принимать крещенскую воду, совершая грех, — одновременно с алкогольными напитками.

Пить освященную воду на сытый желудок тоже нехорошо — это считается неуважительным поведением.

Когда набирать крещенскую воду

Крещенскую воду можно набирать как в Крещенский Сочельник 18 января, так и в день Богоявления 19 января. Вода, освященная в Навечерие и в Крещение, имеет одинаковую благодать. Раздавать Агиасму православным начинают утром после Литургии и Великого освящения воды 18 января.