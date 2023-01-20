Емельяны Перезимники: почему 21 января принято дарить детям мыло

Православные верующие чтят 21 января память святителя Емилиана Кизического — в народе праздник называют Емельянов день, Емельяны Перезимники или Емеля.

Емелиан Кизический

Святой вместе братьями и духовным учителем после смерти родителей переехал жить в Италию, где вел религиозную деятельность и обратил многих язычников в христианство. Позже обращать ко Христу людей он продолжил в Требии, где был избран священником.

В IX веке он попал в немилость императору, который выступал против почитания икон. Епископа лишили сана, заточили в тюрьму и заставляли отречься от веры, чего он не сделал, встретив смерть прямо в темнице.

Язычники пытались предать Емилиана смерти за то, что святой чудесным образом исцелил парализованного больного. Они заявили, что Емилиан прибегал к темным силам. Мужчину вместе с братьями и наставником пытали и намеривались убить, отрубив голову. Однако в момент, когда лезвие меча коснулось шеи святого, сталь стала мягкой и податливой, не причинив вреда Емилиану. После этого палач и стража кинулись ему в ноги, уверовав во Христа. Сам же Емилиан принялся молиться о мученической смерти Господу, тогда другому палачу удалось отсечь святому голову. Похоронили святого с почестями.

21 января — Емельяны Перезимники или Емельянов день

Работать до обеда в этот день раньше запрещалось, говорили: «До обеда Коляда». В этот день прощались со Святками и только после приступали к своим делам. Календарных обрядов после праздника становилось меньше.

Емельянов день принято было проводить в гостях или принимая друзей и близких у себя дома. Один из существовавших обычаев — зазывать кума с кумой на угощение, по поверьям, те принесут своим крестникам здоровье. Гости, в свою очередь, должны были презентовать хозяевам полотенце и мыло, которыми нужно было воспользоваться при первом же купании малыша. Если крестник был еще младенцем, то его должна была купить только родная мать.

Другим членам семьи пользоваться дарами было запрещено, так как считалось, что ритуал должен защитить детей от порчи, сглаза, болезней и прочих несчастий. Считалось, что благодаря обряду ребенок будет красив, здоров и чист душой, а еще защищен от злых глаз и языков. А зимним вечером 21 января славяне собирались в семейном кругу и рассказывали сказки и истории.

Обряды и традиции 21 января на Емельянов день

В деревнях Беларуси процветала традиция украшать Коляду — сноп, принесенный в дом еще 6 января, перед первой праздничной кутьей. После с ним шли к самому высокому дереву — туда его полагается поместить. Прошлогоднюю Коляду сбрасывали на землю, сжигали под песни и хороводы и заменяли новой.

Новоиспеченный супруг, который женился не по любви, а из корыстных целей, должен был на Емельяны Перезимники знатно напиться и тем самым уберечь свой брак от скандалов и успокоить не милую жену.

Благодатно было вернуться в этот день к ткачеству и прядению; традиционно женщины украшали прялки и обходили с ними село, а заканчивали день застольем.

По погоде в этот день предсказывали погоду на лето: например, если ветер станет дуть с Юга, летом будут грозы. Яркая луна и обилие звезд на небе 21 января сулили скорые заморозки, а запотевшие окна — наоборот, предвещали потепление.

Что можно делать 21 января на Емельянов день

На Емелю было принято собираться большими компаниями и рассказывать истории — необязательно, чтобы они были правдивы. Главное условие — рассказ должен быть интересным и длинным. Отсюда даже пошла поговорка: «Мели, Емеля — твоя неделя».

Поскольку зимние праздники постепенно подходили к концу, то хозяйки начинали убирать праздничные украшени дома, меняли скатерти, занавески, чинили то, что пришло в негодность, ведь зима все еще продолжается.

У знахарей на Емельянов день был специальный целебный обряд, для которого использовали крещенскую воду, красную ткань и шерстяную красную нить. Тряпицу смачивали водой и привязывали ниткой к больному месту. Через три дня компресс снимали и отправляли в печь, считалось, что недуг развеется вместе с пеплом и человек быстро пойдет на поправку.

Что нельзя делать 21 января

В Емельянов день строго запрещено работать в первой половине дня, напоминает ytro.news. Распространяется запрет и на работу по дому — готовку, уборку и стирку.

На Емелю плохой приметой было варить и пить кисель — считалось, что это привлечет несчастья и даже трагедии в дом.

Беду на себя навлечь, если в этот день отправиться покупать веревки — на Руси верили, что это к висельнику в семье.

Приметы на 21 января