Филиппов день: почему 22 января нельзя пришивать пуговицы

Православные христиане 22 января чтят память святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси. Святой жил во времена Ивана Грозного и был известен как обличитель опричнины. Он был против политики государя и заслужил его немилость: был лишен сана и отправлен в ссылку в тверской Успенский монастырь, где в дальнейшем был убит одним из руководителей опричнины — Малютой Скуратовым.

Кто такой святитель Филипп

22 января православная церковь поминает святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России и чудотворца.

В миру будущего святого звали Федором Степановичем Колычевым. Будущий святой происходил из боярского рода. Отец готовил его к государственной службе. Мать же воспитывала в уважении к Господу и благочестии. Именно к молитвам и чтению священных книг лежала душа Федора. Но несмотря на это, до 30 лет он пребывал при дворе Василия III и заслужил симпатию юного Ивана IV. Однако когда в 1537 году в Новгороде поднялся бунт, часть Колычевых встала на сторону зачинщика, и все представители рода оказались в опале. После этого Федор тайно покинул Москву. Его желание уйти из мирской жизни только усилилась.

Федор отправился на север и достиг Онежского озера. Вскоре он перебрался в Соловецкий монастырь и стал послушником. Ему, боярскому сыну, пришлось много и тяжело работать, но это не отвратило Федора от его цели. Через полтора года он был пострижен в монахи с именем Филипп.

В 1548 году игумен Алексий сложил с себя сан и назначил преемником Филиппа, который на этой должности проявил себя как хороший администратор и управитель. Благодаря усилиям нового святителя, Соловецкий монастырь стал культурным и промышленным центром Северного Поморья. Периодически от трудов Филипп уходил в пустынь, где истово молился. Там ему явился Христос в терновом венце, и на месте явления возник родник, над которым возвели часовню.

По велению царя Ивана Грозного монастырь обрастал землями. Также глава государства присылал дорогую церковную утварь. Когда избирался новый московский митрополит, случилось так, что основной кандидат — казанский архиепископ Герман — высказал несогласие с политикой государя и попал в опалу. Тогда престол Московской митрополии предложили Филиппу. 20 июля 1566 года, будучи в Москве, Филипп поставил царю условие — он примет сан, если будет уничтожена опричнина. Царь отказался. После этого Иван Грозный велел священнослужителям уговорить Филиппа уступить, что и произошло.

Филипп начал управлять всей Русской церковью, назначал епископов во все епархии, наблюдал за их деятельностью. Митрополит ходатайствовал перед царем за опальных, старался смягчить его жестокость, отменить смертные казни. В Москве при Филиппе также строились церкви, развивалось книгопечатанье.

Однако зимой 1568 года началась новая волна разгула опричнины. Причиной стала переписка московских бояр с польским королем Сигизмундом. В итоге между митрополитом и царем начался открытый конфликт опять же из-за опричнины. Сначала священнослужитель старался разговаривать наедине с царем. Но Грозный стал избегать встреч с ним. Тогда Филипп стал писать письма государю, но тот прозвал их «филькиными грамотами» и к мнению не прислушался.

Однажды царь и его опричники пришли на службу в ризах и высоких монашеских шапках, а после Иван подошел к Филиппу за благословением, но тот сделал вид, что не видит его. А потом, сказав, что в таком одеянии царя не признает, открыто произнес обличительную речь.

После этого казней стало только больше. Царь выпытывал у людей о планах Филиппа против него. Но пойти открыто против митрополита не мог, потому что того всенародно почитали. Филипп же уехал из Кремля в один из московских монастырей.

Иван Грозный стал готовить церковный суд над митрополитом. В итоге угрозами и подкупами царь заставил свидетельствовать многих церковнослужителей против митрополита. Вскоре Филиппа лишили сана и отправили под арест в Богоявленский монастырь. А позже — на вечное заключение в один из тверских монастырей.

В 1569 год царь отправился в поход на Новгород и послал в монастырь к Филиппу Малюту Скуратова — якобы просить благословения. Однако на самом деле тому надлежало убить святого. 23 декабря Филипп был задушен в своей келье и спешно похоронен.

В 1591 году по просьбе братии Соловецкого монастыря мощи священнослужителя привезли и захоронили в Спасо-Преображенском соборе. С конца XVI века началось его местное почитание с днем памяти 9 января по старому стилю, согласно новому календарю эта дата стала праздноваться 22 января. В 1652 году мощи святителя перенесли в Москву.

Филиппов день — какие обычаи соблюдали на Руси

На Филиппа приступали к активным хозяйственным работам, так как праздники зимние прошли. Приводили в порядок дом, двор, хозяйственные постройки. Лениться и работать плохо было нельзя, чтобы не навлечь на себя беды.

Бытовало поверье, что 22 января можно получить у духа бани — банника — шапку-невидимку. Стоило просто поискать ее в бане, считалось, что дух оставляет ее для добрых людей. Существовал и другой способ получить магический головной убор. Для этого требовалось положить крестик в левый сапог, зайти в баню последним, сесть лицом к стене и начать все проклинать. Согласно поверьям, тогда явится банник и отдаст шапку.

В это время запрещалось критиковать и учить уму-разуму. «Тот, кто запрет нарушит, будет горькие слезы вскоре проливать», — говорили крестьяне.

Что можно делать 22 января в Филиппов день

В этот день было принято приводить в порядок себя и свой дом, так как за время праздников у людей скапливалось много дел.

Хозяйки стирали, гладили и мыли полы. Мужчины занимались тяжелым трудом. Правда, перед началом работ обязательно ходили в баню — «смыть с себя Святки» — в христианской традиции время с Рождества Христова до Крещенского Сочельника. Считалось, что только тогда все хлопоты станут легко даваться, а праздничная беспечность уйдет.

Что нельзя делать 22 января в Филиппов день

В этот день категорически нельзя ругаться и ссориться друг с другом. Также не рекомендуется пришивать пуговицы, считалось, что в этом случае не получится избавиться от старых проблем.

Приметы на 22 января в Филиппов день