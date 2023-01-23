Федосей Весняк: как 24 января по древним традициям привлекали весну

Православные верующие чтут 24 января память Феодосия Великого.

Феодосий Великий

Святой Феодосий родился в Каппадокии, в селении Могариона около 424 года. С ранних лет исполнял обязанности чтеца в церкви, потому что обладал хорошим голосом.

Приблизительно в 451 году Феодосий отправился в Иерусалим, по дороге в который встретился с известным святым Симеоном Столпником. Тот предсказал ему, что он станет «пастырем словесных овец и спасет многих от мысленного волка».

В Иерусалиме Феодосий посетил святые места, а после стал учеником святого Лонгина, тоже столпника. Однако вскоре, ища уединения, ушел в пустыню, где поселился в пещере. В этой же пещере, согласно преданию, останавливались волхвы, которые шли поклониться младенцу Иисусу.

Однако постепенно вокруг Феодосия поселились многие другие христиане, сложилась монашеская община. И по ее просьбе Феодосий выбрал место для основания обители. Для этого он положил в кадильницу фимиам и холодные угли и начал обходить окрестности, ожидая, когда угли загорятся. Это случилось недалеко от его пещеры. Там и была возведена церковь, потом кельи, и вскоре появилась большая обитель, которую назвали Лаврой Феодосия Великого. Он написал устав для нее, и лавра стала первым общежительным монастырем в Палестине. К моменту смерти Феодосия обитель насчитывала 400 монахов.

Феодосий устроил больницы, странноприимные дома (так называли богадельни, больницы-приюты для нищих и калек). В лавре было несколько церквей, и богослужения велись на разных языках. Спустя некоторое время Феодосий был назначен архимандритом всех палестинских общежительных монастыре.

При императоре Анастасии I начались споры среди священнослужителей — многие отрицали решения Четвертого Вселенского собора, особенно те, которые касались осуждения монофизитства — ереси, согласно которой признавалась только божественная природа Иисуса Христа, а человеческая отвергалась. Феодосия открыто выступил против этого, за что был брошен в темницу. Освободили его только после смерти императора в 518 году.

Согласно житию, Феодосий умер в 529 году, когда ему было уже 105 лет. Тело его захоронили в пещере трех волхвов.

Федосеев день или Федосей Весняк

На Руси это день называли Феодосий или Федосей Весняк. По погоде сегодня старались предсказать, какой будет весна. Если на Феодосия тепло, то весну ждали дождливую, но раннюю. Сохранилась и поговорка: «На Федосея тепло — дело на раннюю весну пошло». Чтобы весна пришла поскорее, проводили особый обряд — по всему селу прокатывали колесо. А вот стужа 24 января предвещала поздний и трудный посев яровых.

На Федосея ни в коем случае нельзя было отправляться в дальние поездки. Наши предки верили, что если этот запрет нарушить, то из поездки можно и не вернуться. Связано, по поверью, это было с тем, что нечисть, которую во время Святок выгоняли из дома, принималась бесчинствовать на земле, и именно она не давала путешественнику вернуться домой.

Нельзя давать деньги в долг, в противном случае весь год сам человек проведет в долгах. Кроме того, нельзя на Федосея ругаться, спорить, выяснять отношения. А вот если кто-то просит о помощи, то ни в коем случае нельзя отказывать.

Что можно делать 24 января

В этот день жарко топили печи и собирались большими компаниями, женщины занимались рукоделием, молодые люди травили байки. Позднее этот обычай перерос в традиционные походы в гости, лучше всего было посещать родственников. Чаепитие обязательно проходило с медом и вареньем из лесных ягод, которые должны были защитить всех трапезничающих от хворей.

Что нельзя делать 24 января

В этот день ни в коем случае нельзя было мерзнуть. Считалось, что морозы на Федосея приносила нечисть, которую в святки выгоняли из дома, вот она и мстила людям. Поэтому, если простудиться в такое время, то вылечиться будет сложно, верили в старину.

Кроме того, категорически запрещается менять что-либо во внешности, например, стричь волосы.

Приметы на 24 января

В народе этот день назывался «Федосей-весняк». Но наши предки не особенно радовались оттепели. Считалось, что она могла плохо сказаться на урожае. Есть даже поговорка: «Бойся январской весны — теплые дни января недобром отзываются». По погоде на Федосея определяли, каким будет весь ноябрь. Существовали и другие приметы.