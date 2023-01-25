«И дожить не успел, мне допеть не успеть»: 12 главных хитов Владимира Высоцкого

Советский певец и актер Владимир Высоцкий стал легендой авторской музыки. Благодаря артистическому таланту и чуткости к событиям своей эпохи, он смог создать настоящие шедевры. Песни в его исполнении звучат во многих фильмах, но таких картин могло быть на порядок больше.

Каждая композиция — это личное переживание барда. Именно искренность певца и его неповторимый тембр сделали его песни хитами. Многие строчки ушли в народ. К 85-летию Владимира Высоцкого стоит вспомнить о главных песнях в его творчестве.

Татуировка (1961)

Эта композиция стала первой песней в творчестве Владимира Высоцкого. Она была написана в Ленинграде летом 1961-го. Актер вспоминал, что идея пришла к нему в автобусе. Будущая звезда советской эстрады увидел пассажира в распахнутой рубахе, у которого на груди красовалось изображение красивой девушки с подписью: «Люба! Я тебя не забуду!».

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/37190/track/367136">Татуировка</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/118708">Владимир Высоцкий</a> на Яндекс Музыке В «Татуировке» автор представил себя на месте попутчика и от его лица рассказал историю любви блатного парня. Но в этой истории не все так просто: у главного героя есть соперник — его друг. Искренность своих чувств к девушке мужчины решили продемонстрировать, наколов изображение возлюбленной на груди.

Однако в отличие от прототипа, избранницу героя Высоцкий назвал Валей, так как это имя лучше рифмовалось.

Скалолазка (1966)

Изначально никто не верил в успех фильма «Вертикаль», на съемках которого была написана эта песня, так как это была дипломная работа молодых режиссеров Станислава Говорухина и Бориса Дурова.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/17603224/track/38802758">Скалолазка</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/118708">Владимир Высоцкий</a> на Яндекс Музыке

Многие тогда говорили, что успех к фильму придет только из-за участия Высоцкого. Артист к тому моменту уже имел опыт работы в кино.

За его плечами было 11 фильмов, но появлялся он в них только в эпизодах. В этой картине ему не просто предложили одну из главных ролей, а позволили выступить в качестве автора и исполнителя песен, что в предыдущих лентах ему сделать не удавалось.

Но не все написанные для картины мелодии зрители смогли в ней услышать. Не вошла и в версию фильма и «Скалолазка». Однако позднее композиция стала довольно популярной. Высоцкий исполнял ее на концертах, всегда перед этим рассказывая о съемках. Осталось загадкой только одно: кто эта загадочная скалолазка?

Поклонники до сих пор гадают, кому была посвящена песня. Одни утверждают, что Высоцкий оказывал знаки внимания партнерше по съемочной площадке актрисе Ларисе Лужиной, поэтому именно ее воспел в своем произведении, но другие утверждают, что мелодия адресована ее дублерше — альпинистке Светлане Лепко. Женщина очень сдружилась с актером во время съемок. Их теплые отношения сохранялись до самой смерти артиста.

Песня о друге (1966)

Эта песня была также написана на съемочной площадке фильма «Вертикаль». Источником вдохновения стала история, рассказанная консультантом картины, профессиональным альпинистом Леонидом Елисеевым.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/17603224/track/38802682">Песня о друге</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/118708">Владимир Высоцкий</a> на Яндекс Музыке Владимир Высоцкий очень интересовался жизнью скалолазов, чтобы лучше понять своего героя, поэтому подолгу беседовал с экспертом о жизни любителей экстремальных восхождений.

Однажды поэт спросил, что привело Елисеева в горы. На этот вопрос альпинист ответил, что этот вид спорта дает возможность переосмыслить все, что окружает человека, понять, кто рядом с ним. Альпинизм, по его словам, позволяет раскрыть истинные качества даже самых близких, особенно если происходит сложная ситуация. Затем профессионал поведал историю из своей жизни, в которой описал, как вели себя участники экспедиции в минуты, чуть не приведшего к гибели альпинистов.

Тест: Как хорошо вы знаете песни Владимира Высоцкого

Беседа произвела на певца невероятное впечатление. Утром была написана песня. Первым ее услышал Елисеев, удивившись тому, что практически на его глазах был создан шлягер.

Парус (1967)

Песню «Парус» сам Высоцкий считал одной из ключевых в своем творчестве, так как, по его словам, именно она положила начало его музыкальной карьере в кино. Жанр композиции Владимир Высоцкий определил как эксперимент. Сюжет довольно абстрактен. Автор утверждал, что в нем не заложено какого-то определенного смысла, но вот уже многие десятилетия слушатели находят в ней отражение своего душевного состояния.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/17603224/track/38802694">Парус</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/118708">Владимир Высоцкий</a> на Яндекс Музыке Сам певец признавался, что написал мелодию для документального фильма «Срочно требуется песня», но некоторые поклонники творчества Высоцкого уверены, что композиция писалась для художественной ленты «Особое мнение», но там она не прозвучала.

Спасите наши души (1967)

Первым слушателем композиции стал режиссер фильма «Особое мнение» Виктор Жилин. Песня настолько его потрясла, что он задумал добавить ее в свою картину, даже придумал сцену, где та могла быть исполнена. Но этот эпизод не вписался в сюжет. Против добавления лишних сюжетных ходов яро выступал сценарист картины Иван Менджерицкий. Впоследствии у Высоцкого с ним еще долго были натянутые отношения. Но на монтаже и режиссер убедился, что получился, как называют кинематографисты, «вставной номер», поэтому скрепя сердце вырезал песню из картины.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/17603224/track/38802689">Спасите наши души</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/118708">Владимир Высоцкий</a> на Яндекс Музыке Самому Высоцкому эта мелодия была очень дорога, да и поклонники называли ее одним из лучших произведений автора. Некоторые исследователи творчества барда сходятся на том, что эта композиция стала главным хитом 60-х.

Утренняя гимнастика (1968)

Песня «Утренняя гимнастика» была написана в Архангельске во время гастролей Высоцкого. Как это часто бывало, артист вечером ушел в номер, а утром была готова песня.

Эта композиция специально писалась для подмосток. Драматург Александр Штейн попросил поэта сочинить несколько песен для комедии «Последний парад», которую планировали поставить в Театре Сатиры. Главная роль предназначалась Анатолию Папанову. Он и должен был исполнять произведение. Но повторить манеру Высоцкого даже у такого мэтра не получалось. Актер даже приглашал автора в театр, чтобы тот учил его петь. Высоцкий, проведя два урока, заявил, что эта песня написана для Папанова, поэтому он может исполнять ее в собственном стиле.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/17603224/track/38802698">Утренняя гимнастика</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/118708">Владимир Высоцкий</a> на Яндекс Музыке Создатели постановки все-таки решили не мучить именитого артиста, а немного изменить сцену, чтобы песню исполнял сам Владимир Высоцкий. Получился такой эпизод: когда моряки во главе с Папановым приходят из плавания, они крепко выпивают. На утро у них болят головы, но тут кто-то включает пластинку, а оттуда раздается сообщение: «Передаем утреннюю гимнастику». А дальше раздается песня в авторском исполнении.

По сюжету, песня производит неизгладимое впечатление на матросов. Они решают отказаться от вредной привычки и больше уделять внимание спорту.

«Песенка ни про что, или Что случилось в Африке» (1968)

Многие строки Высоцкого стали крылатыми выражениями. Так сложилась судьба фразы «Жираф большой, ему видней» из произведения «Песенки ни про что, или Что случилось в Африке».

Владимир Высоцкий иронично говорил, что под эту песню можно маршировать в детских садах и санаториях, но на самом деле в композиции заложен огромный смысл.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/4477293/track/35778620">Песенка ни прочто, или что случилось в африке</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/118708">Владимир Высоцкий</a> на Яндекс Музыке Написана мелодия была для спектакля «Свой остров» театра Современник, в котором молодая пара хочет пожениться, но родители против. Создатели планировали поставить не обыкновенный мюзикл, а произведение, в котором музыка стала бы важной частью действия, чтобы после каждой песни отношение зрителей к героям менялось. И это им удалось, в том числе, и благодаря произведению Высоцкого.

Охота на волков (1968)

Эту песню Высоцкий сочинил во время съемок картины «Хозяин тайги», однако для фильма она не предназначалась, но напряженная обстановка на площадке и сюжет ленты способствовали созданию мрачного настроения и чувства безысходности. В это время также увидели свет публикации, в которых критики осудили его творчество. В стихах автор решил высказать все, что накипело в его душе.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/17603143/track/700003">Охота на волков</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/118708">Владимир Высоцкий</a> на Яндекс Музыке Композиция понравилась знакомым певца. Режиссер Театра на Таганке Юрий Любимов даже предложил использовать ее в спектакле «Берегите ваши лица», основанном на произведениях Андрея Вознесенского. Эта песня единственная в сюжете не принадлежала авторству поэта, но тот благосклонно отнесся к такому ходу. Задумку не оценили только цензоры. Спектакль закрыли после премьерного показа. Современники говорили, что причиной такого исхода постановки оказалась именно музыка Высоцкого.

Но публика оценила «Охоту на волков» по достоинству. Даже некоторые известные советские актеры и поэты признавали ее одной из своих любимых.

Я не люблю (1969)

Эта песня предназначалась для фильма «Опасные гастроли», в котором Высоцкий исполнил одну из главных ролей, но на окончательном монтаже мелодию вырезали. Песню добавили в постановку «Свой остров». Со сцены она ушла в народ.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/17603224/track/38802787">Я не люблю</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/118708">Владимир Высоцкий</a> на Яндекс Музыке Об истории создания композиции ходят легенды. Существует версия, что на песню Владимира Высоцкого вдохновила песня «Я люблю» барда Бориса Полоскина, но артисту не понравилась та возвышенность, с которой ее герой относится к миру. Высоцкий создал свою версию, сделав ее более правдивой и пронзительной.

Изначально текст песни выглядел более грубо. Владимир Высоцкий пел вместо «Я также против выстрелов в упор» слова: «А если надо, выстрелю в упор». Изменению подверглась и фраза «И мне не жаль распятого Христа» ее сменила строка, кардинально противоположная по смыслу: «Вот только жаль распятого Христа». Смягченные выражения сделали песню более волнующей, что обеспечило ей популярность у слушателей.

Он не вернулся из боя (1969)

Песня была написана для фильма «Сыновья уходят в бой». По воспоминаниям режиссера Виктора Турова вечером, когда вся съемочная группа сидела у костра, постановщик попросил Владимира Высоцкого сочинить песню. Бард согласно кивнул и ушел, а утром она была написана.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/17603053/track/20792074">Он не вернулся из боя</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/118708">Владимир Высоцкий</a> на Яндекс Музыке Слова оказались настолько пронзительными, что в 1976-м ее перевели на польский язык, с тех пор стихотворение исполняли на многих иностранных языках и исполняли во многих спектаклях и фильмах за рубежом.

Военная тема, к которой обращается Высоцкий в этой композиции, одна из главных в его творчестве. Она волновала его всю жизнь, хотя сам поэт был еще ребенком, когда началась Великая Отечественная война. Это масштабное событие изменило судьбу его и родителей.

В 1941-м Володе было всего три года. Отец отправился защищать страну, а мать с сыном уехали в эвакуацию на Урал. Там они жили два года. Это время было очень сложным, особенно в первую зиму, когда столбик термометра опускался до 50 градусов мороза.

Война перевернула жизни родителей. Находясь на огромном расстоянии друг от друга, они поняли, что не могут жить вместе. После войны Высоцкие развелись.

Диалог у телевизора (1973)

Изначально никаких Зины и Вани не было. Прототипами героев песни стали друзья певца — Георгий и Мария Толмачевы, проживавшие в Ленинграде. В гостях у пары певец неоднократно бывал и не раз заставал их разговоры у телевизора. Эти характеры поэт перенес в песню.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/17603224/track/38802711">Диалог у телевизора</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/118708">Владимир Высоцкий</a> на Яндекс Музыке Поклонники творчества певца отмечают, что в этой композиции разыгрывается настоящая сцена из жизни, в которой обнажаются не только характеры героев, их прошлое, но и целая эпоха. Обсуждая телевизионное представление, Зина и Ваня как бы рассказывают о своем времени и тех проблемах, которые сложились в обществе.

Кони привередливые (1972)

Одной из главных философских песен Высоцкого стала композиция «Кони привередливые». Эта песня опять же была написана для кино — фильма «Земля Санникова», но по сложившейся печальной традиции в ленту не вошла. Но исполнив ее на концерте, автор смог влюбить в нее своих поклонников. Этот шлягер до сих пор является любимым в репертуаре многих исполнителей.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/17603224/track/38802683">Кони привередливые</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/118708">Владимир Высоцкий</a> на Яндекс Музыке Тема смерти и по-гамлетовски одинокие образы начинают преобладать в творчестве Владимира Высоцкого в начале 70-х. Поэт словно предвидит собственную кончину и пытается понять, когда это случится. Несмотря на то что в сюжете герой просит коней ехать медленней, сам Высоцкий постоянно подгонял себя, боясь не успеть сделать что-то главное.

Умер Высоцкий 25 июля 1980 года. Ему было 42. Он так и не успел реализовать многие свои идеи.