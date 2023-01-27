Даже соседи обзавидуются: пять рецептов сытных супов от шеф-повара

Суп — важная составляющая питания человека. В этом произведении кулинарного искусства содержится множество полезных веществ, которые благотворно влияют на состояние человека. Продукты, входящие в состав, этого блюда хорошо усваиваются, поэтому первое необходимо включать в свой рацион как можно чаще.

Шеф-повар Константин Ивлев уверяет, что суп можно сделать невероятно вкусным. Он поделился секретными рецептами самых популярных блюд.

Фото, видео: YouTube / IVLEV CHEF

Борщ по-ивлевски — рецепт супа

Для борща по-ивлевски потребуются следующие ингредиенты:

Говядина — 1 кг;

Морковь — 150 г;

Лук репчатый — 150 г;

Вода — 4 л;

Свекла — 900 г;

Томатная паста — 300 г;

Растительное масло — 100 мл;

Сливочное масло — 160 г;

Лимон — ½ шт;

Капуста свежая — 400 г;

Картофель — 500 г;

Чеснок — 3 зубчика;

Лавровый лист — 4 шт;

сахар/соль/перец — по вкусу.

Рецепт фирменного борща можно разделить на три части. Сначала следует приготовить бульон, потом взяться за овощи, а в конце «поженить» все составляющие. Но в приготовлении этого супа существуют необычные хитрости, которые помогут удивить даже самого избалованного гурмана.

1. Подготовить ингредиенты для бульона по рецепту

Чтобы приготовить бульон для супа, потребуется мясо. Удачно подойдет для борща лопатка говядины с небольшими прожилками. Мясо нужно крупно нарезать вместе с несколькими штуками лука и моркови. Овощи придадут супу насыщенность и аромат.

2. Поставить бульон на огонь

Нарезанную говядину и овощи, согласно рецепту, требуется положить в кастрюлю, залить холодной водой и посолить. Далее необходимо выставить максимальную температуру, снять пенку, уменьшить температуру и поварить еще 1,5 часа, постоянно убирая вновь образовавшуюся пенку.

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Шаг 3: Нарезать овощи

Пока бульон доходит до готовности, стоит заняться овощами. Для этого нужно одинаково тонкой соломкой нарезать картошку, капусту, а также взять 500 г свеклы и измельчить.

Шаг 4: Обжарить свеклу

Главный ингредиент борща надо отправить на сковороду, политую растительным маслом. Свеклу нужно обжарить слегка, не доводя до полной готовности. Когда овощ только начал «схватывать», следует добавить томатную пасту.

Шаг 5: Добавить секретные ингредиенты по рецепту

В обжариваемую свеклу требуется бросить сливочное масло. Этот ингредиент поможет сбалансировать вкус. супа В овощи также надо добавить соль, сахар и уксус. Далее необходимо уменьшить температуру и налить воду. Чтобы придать блюду еще более яркий вкус, шеф-повар рекомендует выжать сок лимона и вместе с оставшейся мякотью продолжить тушить.

Шаг 6: Нарезать оставшиеся овощи и сделать свекольный сок

До того как бульон будет готов надо успеть нарезать картофель и капусту. Картофель обязательно стоит опустить в холодную воду.

Далее по плану — приготовить свекольный сок. Это еще один секрет блюда, так как именно он поможет придать супу неповторимый сочный цвет.

Шаг 7: «Поженить» две части ингредиентов

Когда бульон приготовится, из него нужно вытащить вареные овощи. После этого в суп, если следовать фирменному рецепту, добавляют капусту, картофель и обжаренную свеклу, а затем подождать 20 минут.

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Шаг 8: Приправить специями по вкусу

В суп требуется добавить лавровый лист, сахар и соль. Все это следует заправить тертым чесноком и добавить сок свеклы. После этого довести суп до кипения, добавить еще раз сливочное масло и дать настояться.

Борщ готов! Можно подавать его к столу.

Фото, видео: YouTube / IVLEV CHEF

Чечевичный суп с копченостями — рецепт супа

Пикантный чечевичный суп с копченостями прекрасно подойдет для небольших семейных посиделок и задушевных встреч с друзьями. Готовится он не так долго, но его запах и вкус создадут удивительную атмосферу.

Для приготовления этого блюда надо взять следующие продукты:

Чечевица — 450 г;

Картофель — 3 шт;

Морковь — 1 шт;

Лук репчатый — 2 шт;

Масло оливковое — 50 мл;

Масло сливочное — 15 г;

Колбаса «Краковская» — 100 г;

Колбаски «Охотничьи» — 100 г;

Специи и приправы — по вкусу.

1. Подготовить овощи по рецепту

Для супа необходимо нарезать кубиками картофель, морковь и лук.

2. Обжарить корнеплоды и чечевицу

После этого на огонь ставится кастрюля. В нее добавляется оливковое масло. После того как оно нагреется, в емкость засыпают картофель и обжаривают его. Потом в кастрюлю кладут морковь, лук и чечевицу. Все ингредиенты для супа тщательно перемешивают и прижаривают вместе со сливочным маслом.

3. Добавить копчености

Пока овощи для супа подвергаются термической обработке, нужно заняться копченостями. Колбасу нарезают и добавляют в кастрюлю. Все это заливают горячей водой. В этот момент стоит добавить в смесь специи. Шеф-повар использовал для своего фирменного супа с копченостями тимьян, соль, копченую паприку и кориандр.

4. Оставить томиться

Блюдо следует оставить томиться на медленном огне на 25-30 минут. Больше воду подливать не нужно. Этот суп по фирменному рецепту должен быть густым.

Фото, видео: YouTube / IVLEV CHEF

Солянка по-ивлевски — рецепт супа

Самое загадочное блюдо русской кухни готовится достаточно просто. Для того чтобы накормить небольшую компанию солянкой, согласно рецепту, потребуется взять следующие ингредиенты:

Лук репчатый — 500 г;

Томатную пасту — 200 г;

Растительное масло — 100 г;

Огурцы соленые — 250 г;

Сливочное масло — 50 г;

Грудинку — 200 г;

Колбасу — 200 г;

Колбаски копченые — 150 г;

Маслины без косточек — 100 г;

Оливки без косточек — 100 г;

Лавровый лист — 3 шт;

Соль/сахар/перец — по вкусу.

1. Сварить огурцы для супа

Для начала необходимо нарезать крупными кубиками огурцы. Затем этот фирменный ингредиент супа засыпают в сотейник, заливают водой и добавляют сливочное масло. Эту смесь надо довести до кипения и, убавив температуру, варить еще 25 минут.

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2. Приготовить копчености по рецепту

Колбаски нарезают крупными кубиками и засыпают в сковороду. При этом добавлять масло не следует. Эта процедура проводится для того, чтобы избавиться от лишнего жира. После того как тот начнет выделяться, температуру стоит немного сбавить.

3. Начать пассеровать лук

Жир, что остался от обжарки копченостей, отлично подойдет для пассеровки лука для супа. После того как корнеплод начнет терять цвет, в него добавляют томатную пасту

4. Соединить все ингредиенты супа

В кастрюлю добавляется лук и заливается водой. После этого в емкость следует положить копчености, огурцы, целые оливки и маслины, лавровый лист и специи.

5. Довести до готовности

Далее требуется довести суп до кипения, а потом, убавив температуру, проварить в течение пяти минут.

После этого солянку, украсив сметаной, можно подавать к столу. Тот, кто попробует суп по особенному рецепту, точно скажет, что лучше не готовила даже мама.

Фото, видео: YouTube / IVLEV CHEF

Харчо от шефа — рецепт супа

Традиционный грузинский суп знают и любят в каждой семье. Для того чтобы приготовить харчо по рецепту мастера, потребуется:

Говядина — 1 кг;

Вода — 4 л;

Лук репчатый — 700 г;

Морковь — 100 г;

Рис краснодарский — 200 г;

Томатная паста — 500 г;

Растительное масло — 200 г;

Кинза — 60 г;

Специи, приправы и чеснок — по вкусу.

1. Сварить бульон для супа

В кастрюлю необходимо уложить нарезанное мясо, залить его водой и поставить на огонь. Сразу же нужно прижарить на сковороде без масла крупно порубленные куски моркови и лука, а затем отправить их в бульон. Жидкость требуется довести до кипения, снять первую пену и на среднем огне потомить в течение часа.

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2. Обжарить лук

Нарезанный репчатый лук, согласно рецепту, нужно выложить на предварительно разогретой сковороде. Когда корнеплод начнет терять цвет, в емкость надо добавить томатную пасту. Приготовленному ингредиенту следует дать отдохнуть.

3. «Собрать» суп

После того как бульон приготовился в него надо добавить лук в томатной пасте и рис. Эти ингредиенты супа должны вместе потомиться десять минут.

4. Заправить харчо специями

Для остроты и цвета в суп можно добавить молотый черный перец, чеснок и копченую аджику, а также кориандр, уцхо-сунели, зиру. Все это должно провариться десять минут, чтобы рис дошел до состояния полуготовности. Добавить кинзу в суп.

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Через 3-5 минут харчо настоится и его можно подавать на стол.

Фото, видео: YouTube / IVLEV CHEF

Рассольник на рисе с куриными сердечками — рецепт супа

Существует множество рецептов любимого с детства супа. Истинные гурманы оценят рассольник с куриными сердцами. Для его приготовления надо взять:

Окорочка куриные — 2 шт;

Лук репчатый — 1 шт;

Морковь — 150 г;

Лук репчатый — 100 г;

Масло растительное — 80 мл;

Масло сливочное — 80 г;

Рис — 150 г;

Картофель — 150 г;

Соленые огурцы бочковые — 300 г;

Сердечки куриные — 200 г;

Соль/перец — по вкусу.

1. Приготовить бульон для супа

Воду, куриные окорочка, обжаренные лук и морковь нужно довести до кипения, снять пену. А затем уменьшить температуру и подождать 40-60 минут, пока бульон полностью не приготовится.

2. Сварить рис по рецепту

Рис следует залить кипятком и варить на плите в течение трех минут.

3. Начать пассеровать огурцы

Огурцы нужно нарезать тонкими ломтиками, сложить в сотейник, залить рассолом и водой, добавить сливочное масло и пассеровать. Делать это рецепт рекомендует в течение 20-25 минут. Пока готовятся соленые заготовки, требуется нарезать картофель.

4. Заняться другими овощами для супа

Для этого шага потребуется сначала нарезать морковь и лук. Корнеплоды надо отправить на сковороду, перед этим налив в емкость растительное масло. Жарятся овощи по рецепту мастера три минуты. После этого добавляется сливочное масло. И овощи томят еще немного времени.

5. Приступить к обработке сердечек

Для бланшировки сердечек для супа нужно налить воду в сотейник. Как только жидкость закипит, в емкость кладут куриные сердца. Проварив субпродукт, воду сливают. Пока сердца будут готовиться, можно нарезать картошку. Все ингредиенты готовы к объединению.

6. Соединить все составляющие

Сначала в бульон кладут картофель, потом куриные сердца и рис. В этот момент блюдо солят и перчат. После специй в суп идут пассировка и огурцы с рассолом. На медленном огне суп должен потомиться пять минут.

Рассольник готов! Суп по рецепту Ивлева точно украдет сердечко кого-нибудь из родных или гостей.

Фото, видео: YouTube / IVLEV CHEF

Щи из кислой капусты с сушеными грибами — рецепт супа

Еще в старину капусту собирали летом и квасили, а потом зимой варили из нее щи. Разбавляли суп сушеными продуктами, в том числе и грибами. Чтобы повторить рецепт именитого мастера, нужно взять:

Белые грибы сушеные — 50 г;

Воду — 3 л;

Масло сливочное — 110 мл;

Масло растительное — 100 мл;

Петрушку — 20 г;

Картофель — 300 г;

Капуста кислая — 400 г;

Морковь — 120 г;

Лук репчатый — 100 г;

Сметана 20% — по вкусу.

Суп подойдет для тех, кто не ест мясо, так как бульон для таких щей традиционно готовится на постной основе.

1. Сварить грибной бульон по рецепту

Три литра воды следует довести до кипения, а потом заложить в кастрюлю сушеные грибы. Содержимое емкости надо накрыть крышкой и дождаться, пока бульон закипит. После этого готовую часть блюда снимают с плиты и дают отдохнуть 10-15 минут.

2. Обжарить овощи

Морковь и лук для супа нарезают ломтиками, а картофель рубят на мелкие кубики. На сковороду сначала кладут картофель и обжаривают со сливочным маслом. Затем в сковороду идут морковь и лук, а затем добавляется мелко рубленная петрушка.

Грибы, использованные в бульоне, согласно рецепту, рубят крупными ломтиками и обжаривают с овощами.

3. Соединить составляющие супа

Обжаренные овощи добавляют в бульон. Суп приправляют лавровым листом, перцем и солью. Полученное блюдо доводят до кипения, варят десять минут на среднем огне.

После приготовления щам надо дать настояться несколько минут. Горячий суп точно согреет каждого в долгую и холодную зиму.