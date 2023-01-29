Антон Перезимник: зачем 30 января принято печь пироги круглой формы
На Руси в этот день обязательно пекли колобки и угощали ими детей.
Фото: www.globallookpress.com / Tom Schneider
30 января православная церковь совершает память преподобного Антония Великого, раннехристианского подвижника и основатель отшельнического монашества.
Антоний Великий
Антоний жил в III–IV веках. Он родился в городе Кома, в Египте, в богатой коптской семье (копты — одна из этнорелигиозных групп египтян). Родители воспитали его в христианской вере.
Когда Атонию было 20 лет, мать и отец умерли, и он остался один с малолетней сестрой. Однажды придя в храм, Антоний услышал слова из Евангелия: «Если хочешь быть совершенным, иди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на Небе, и иди вслед за Мной» — и решил последовать им. Он раздал все имущество, поручил сестру известным ему благочестивым женщинам и стал служить Богу под руководством одного старца.
Спустя некоторое время Антоний ушел в Фиваидскую пустыню, после перебрался в развалины воинского укрепления в Писпире на берегу Нила. Здесь в уединении, посте и молитве он провел 20 лет. Его не единожды искушал дьявол, но Антоний только накладывал на себя еще более суровые обеты. Однажды, когда силы святого были на исходе, ему явился Христос и сказал, что все это время был рядом с ним.
Рядом с ним вскоре стали селиться другие отшельники, вдохновленные его примером, и все чаще просили они святого организовать монашескую жизнь. В итоге после 305 годы Антоний покинул свою уединенную келью. Когда в 311 году император Максимиан начала гонения на христиан, Антоний поддерживал их и укреплял дух. В 313 году Антоний ушел в монастырь, расположенный возле Суэцкого залива, время от времени он посещал монахов, которые остались в Фиваиде.
Антоний прожил в уединении почти 70 лет. По просьбе святого Афанасия Великого в 350 году он пришел в Александрию, чтобы выступить против арианской ереси — ариане, чтобы заслужить доверие людей, распространяли слухи, что Антоний поддерживал их. Антоний же выступил публично с осуждением ереси, и это произвело сильное впечатление на многих людей. После этого он вернулся к себе в пустыню и скончался на 105 году жизни.
В VI веке его мощи были обнаружены и перенесены в Александрию, позже — в Константинополь, а в Хвеке — во Францию, в поселение Сент-Антуан-л’Аббеи, где и находятся по сей день. Глава святого Антония располагается в городе Арле в кафедральном соборе святого Трофима.
Антония почитают как основателя отшельнического монашества, хотя не он первый удалился в пустыню. Но именно он оказался первым ярким и принципиально новым представителем пустынного жительства. Антоний не основывал монастырей, но, восхищаясь его духовной мудростью, вокруг него собралось много учеников и последователей. Отшельническое монашество представляет собой жизнь нескольких отшельников в отдельных пещерах или хижинах (скитах) под руководством одного наставника. Несколько скитов вместе назывались лаврой (отсюда пошли названия многих обителей, например Троице-Сергиева лавра).
Антония считали покровителем многих профессий: крестьян, всадников, звонарей, мясников, гробовщиков, корзинщиков. Образ святого Антония и его искушения стали популярным мотивом в живописи. К этому сюжету обращались Босх, Рубенс и многие другие художники.
До наших дней сохранились 20 речей святого Антония, несколько его посланий к монастырям, правила жизни для монахов. Сохранилось немало изречений Антония, например: «Не попадет в рай тот, кого не искушали. Отними искушение — и никто не обретет спасения», «Никому не предлагай того, никого не учи тому, чего прежде сам не исполнил на деле», «О добром деле, которое желаешь сделать, отнюдь не говори, — исполни его, не разгласив о нем предварительно».
Антон Перезимник
В народном календаре праздник называется Антон Перезимник или Антонина Половина.
Крестьяне проверяли запасы кормов, важно было, чтобы их хватило до Юрьева дня (Егория Вешнего, 6 мая (23 апреля)). Также на Антона освещали сено и кормили им домашний скот, чтобы уберечь от болезней. Обязательно молились святому о безопасности животных и их прибавлении.
Обязательно в этот день пекли колобки из толокна и раздавали их детям, чтобы ускорить приход весны. А еще совершали особый обряд, целью которого было запутать нечистую силу и не пустить ее в дом. Для этого шли на ближайший перекресток, а оттуда отправлялись домой пятками вперед. Потом возле дома по своему следу проводили черту, чтобы отсечь путь злобным силам.
Считалось, что в этот день женщинам нельзя заниматься рукодельем, особенно вязать и прясть, и готовить блюда из бобовых. Это было необходимо для того, чтобы уберечь детей от болезней, особенно от кори и оспы.
Нередко на Антона была оттепель, но следом наступали морозы, поэтому говорили: «Не верь теплу на Антона — морозно будет», «Хитер Антон со всех сторон». Оттепель сегодня предвещал раннюю и сухую весну, а снегопад — позднюю.
Что можно делать 30 января
На Антона Перезимника принято печь пироги, булки, а также хлеб круглой формы, символизирующей солнце. Выпечкой нужно угощать детей, таким образом передавая им добро и здоровье.
Люди верили, что 30 января негативная энергетика особенно сильная, поэтому нужно проводить специальные ритуалы, чтобы избавить себя от порчи и темных сил. В частности, для этого было принято идти по тропинке, ведущей к дому, пятками вперед, чтобы обмануть всю нечисть. Также можно было изменить свой привычный маршрут до дома и пойти по новой дороге.
Также 30 января следует особенно остерегаться воров в общественных местах. Считалось, что в этот день существует большой риск натолкнуться на аферистов.
Что нельзя делать 30 января
30 января категорически запрещено вязать и прясть. Считалось, что таким образом можно привлечь беду. Кроме того, нельзя выходить из дома поздно вечером. В противном случае — есть риск попасть в передряги и навлечь болезнь на своих детей.
На праздник нужно следить за своими словами. Хвастаться и ругаться — не разрешается. Также не рекомендуется озвучивать свои долгосрочные планы. В противном случае они могут не сбыться.
В День Антония Великого запрещено лениться и откладывать дела на потом. Энергия праздника способствует тому, что все начатое завершится успешно.
Народные приметы
- Видишь солнце за окном — жди морозов.
- Видишь снег — жди позднюю весну.
- Ясный и безветренный день предвещает холода.
- Оттепель сулит большой улов рыбы.
Читайте также
86%
0.21 75.41
0.08
Нашли ошибку?