Как вырастут выплаты и пособия в России с 1 февраля

Вслед за повышением МРОТ с февраля 2023 года увеличатся пособия и некоторые социальные выплаты.

В начале 2023 года вырос минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а с 1 февраля выплаты станут начислять, исходя из новых цифр. Индексации подвергнутся пенсии и социальные пособия.

На сколько повысят маткапитал с 1 февраля 2023 года

Молодые семьи, в которых ожидается пополнение, ждет увеличение бюджета. Теперь родители смогут получить за первенца на 65 тысяч рублей больше. Выплата по материнскому капиталу с 1 февраля составит до 589,5 тысячи рублей.

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Если в семье готовятся к появлению второго ребенка, то за его рождение выплатят до 189,5 тысячи рублей, что на 20,9 тысячи больше, чем было в прошлом году. Если же на первенца деньги не выделялись, то родители получат до 779 тысяч рублей.

Также право на материнский капитал предоставят тем, кто готовится к появлению третьего и последующего малыша. Каждой многодетной семье за новорожденного выделят до 779 тысяч рублей.

В случае, если супруги получили материнский капитал, но еще не потратили его, неиспользованная часть средств будет проиндексирована. Однако если вся сумма уже израсходована, то дополнительных выплат не последует.

Пособие на ребенка с 1 февраля 2023 года

Индексации подвергнутся и детские пособия. Единовременная выплата за новорожденного теперь составит до 23 тысяч рублей. Сумма пособия рассчитывается, исходя из возраста ребенка, но обратиться за поддержкой можно только до того момента, пока малышу не исполнится шесть месяцев.

Нетрудоспособные родители и мамы, оставшиеся без работы, смогут получать выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет в увеличенном размере. Теперь пособие составит до 8630 рублей, но компенсированные средства будут равны не более 33281 рублей или 40% от среднего заработка в расчетном периоде. Сумма пособия может увеличиться в зависимости от районного коэффициента.

Как будет оплачиваться декретный отпуск с 1 февраля 2023 года

Выплаты по декретному отпуску также начнут рассчитывать по-новому. Их сумма зависит от срока, на который берется больничный лист по беременности и родам.

Универсальное пособие 2023: какие выплаты получат семьи с детьми в новом году

Если мама уходит в декрет на срок в 140 дней, то ей выплатят от 74 757 до 383 179 рублей. Если время больничного составит до 156 дней, то женщине положено от 83 300 до 426 970 рублей.

В связи с тяжелыми родами или многоплодной беременности молодая мама может взять больничный до 194 дней. За этот период ей выплатят больничный в размере от 103 592 рублей до 530 976 рублей.

Новая оплата больничного листа с 1 февраля 2023 года

Министерство труда с 1 февраля повысит размер выплаты больничных. Граждане России, чей страховой стаж составляет от восьми лет, смогут претендовать на ежемесячные выплаты до 83204 рублей.

Как изменится пенсия с 1 февраля 2023 года

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Страховые пенсии для тех граждан, кто уже не работает, с 1 февраля 2023 года также проиндексируют на 8,6%. С учетом надбавки пенсионеры начнут получать от 7567 до 21862 рублей. Ушедшие с работы не позднее октября 2022 года получат надбавку в размере 4,8%.

Социальная пенсия вырастет до 12 562 рублей. Индексация выплат коснется и отдельных категорий граждан, получающих выплаты. Ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, в том числе и Специальной военной операции, инвалидам и чернобыльцам поднимут пенсии на 15%.

Герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы станут получать 83,5 тысяч рублей, а Герои Труда — 61,5 тысяч рублей.

Изменения других выплат с 1 февраля 2023 года

Единовременная выплата при травме на производстве или получении профзаболевания с 1 февраля будет выплачиваться в размере до 131 732 рублей, а ежемесячная — до 101 288 рублей.

Индексации подвергнется и пособие на погребение. Теперь нуждающимся начнут выделять до 7,7 тысяч рублей на похороны родственников.