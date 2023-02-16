Не только лопатой: как сделать снегоуборочную машину из подручных средств

Во многих регионах России зима даже и не думает уходить, синоптики прогнозируют сильные снегопады. Это значит, что расчищать парковку или дачный участок от снега придется еще не раз. Ускорить процесс помогут специальные гаджеты, которыми можно заменить обычную лопату. Причем покупать их необязательно.

Как самостоятельно сделать удобный инструмент для уборки снега из подручных материалов? Ответ на этот вопросы узнала «Самая полезная программа».

Как сделать снегоочиститель из бруса

Простое и эффективное снегоуборочное устройство можно сделать из трех кусков обычного бруса. Концы заготовок необходимо спилить под углом. После этого части древесины подгоняют друг под друга так, чтобы получился треугольник, и фиксируют конструкцию.

«Брусок скрепил просто на саморезы, чтобы можно было его раскрутить. Вниз врезал брусочек, чтобы за него цеплялся трос. Если здесь где-то (сверху. — Прим. ред.), его вырвет просто потому, что уголок очень тяжелый. А так он врезанный, и тем более он скрепляет еще угол», — рассказал создатель гаджета Валерий Смирнов.

Остается только прикрепить к самоделке трос и соединить конструкцию с машиной. Умелец отмечает: результат уборки получается отличный, словно дорогу прочистили трактором.

Как сделать снегоуборочную машину из старой стиральной машины

Более сложный снегоуборочный аппарат можно смастерить, взяв за основу старую стиральную машину.

К баку из-под нее прикрепляется мотор, вся конструкция ставится на колеса, а для отвода снега нужно приварить нержавеющую трубу. Самодельный агрегат работает от сети. Кабеля длиной 25 метров вполне хватит для уборки всего двора.

Как сделать скребок из куска фанеры и старого черенка

Если старой стиральной машины под рукой не оказалось, можно поступить проще, а именно: взять кусок доски или лист фанеры и прикрепить его к старому черенку от лопаты. Края доски стоит обить листовым железом. Это увеличит срок службы девайса.

«Что немаловажно, при работе с этим инструментом не перегружается позвоночник, как, например, с лопатой, когда нужно поднимать и отбрасывать подальше тяжелые комья снега. Гораздо легче сдвигать его, налегая на скребок-снеготолкатель своим весом», — подчеркнула умелица из Татарстана Резеда Гайнуллина.

Данная конструкция подлежит усовершенствованию, стоит лишь приварить к ковшу специальные полозья.

Такой вариант реализовал Вячеслав Васильев из Чувашии. В разговоре о своем гаджете он подчеркивает: снег набирается, а полозья всегда свой угол держат. Скребок не надо физически поддерживать, его на надо просто толкать под углом. Таким инструментом можно очистить участок хоть до асфальта.