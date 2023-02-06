Истерички и драчуньи: какие черты лица выдают плохую жену

Многие мужчины, решив вступить в брак, руководствуются только чувствами к невесте. Однако стоит внимательно приглядеться к избраннице, так как черты лица сразу дадут представление о ее характере.

«Умереть за любовь не сложно. Сложно найти любовь, за которую стоит умереть», — писал публицист Фредерик Бегбедер. Среди тысячи кандидаток выбрать идеальную невесту проблематично. Но есть несколько простых способов определить характер девушки по его лицу.

По внешности, согласно физиогномике — технике чтения информации по лицу человека, можно сказать, каким он будет в браке и сложатся ли отношения между партнерами. Этот метод уже сотни лет помогает определять врожденные черты характера индивида и прогнозировать его дальнейшую судьбу. Уже на этапе знакомства можно предположить, получится ли создать с определенной женщиной идеальную семью или у нее неуживчивый темперамент.

Физиогномист Елена Мифф эксклюзивно для Пятого канала рассказала, какие черты лица выдают плохую жену, а что способно указать на девушку, отношения с которой окажутся крепкими и гармоничными.

Что должно насторожить во внешности будущей избранницы

Мужчины часто руководствуются при выборе спутницы жизни только собственными эмоциями, закрывая перед свадьбой глаза на некоторые особенности ее характера. Но когда уже до регистрации невеста проявляет излишнюю ревность, пытается контролировать каждый шаг партнера и манипулирует, следует задуматься, стоит ли создавать с ней семью, потому что поведение человека сложно изменить. Скорее всего, ситуация только усугубится в браке.

«С женой должно быть хорошо. Если она до свадьбы мегера, то потом станет в сто раз хуже», — предупреждает специалист.

Сложную женщину, конечно, труднее завоевать, что и импонирует мужчинам, но смириться с характером неприступной красотки в быту способны далеко не все. Понять, как поведет себя девушка после получения заветного штампа в паспорте, довольно просто. Достаточно еще до того, как начать отношения, посмотреть на ее внешность. Некоторые черты указывают на то, что дама обладает сложным темпераментом и склонна к абьюзу.

Кривой рот — признак плохой жены

Перекошенный рот у актрисы Натали Дормер стал следствием родовой травмы. www.globallookpress.com / Imagespace

Врожденная патология рта указывает на сложный и непримиримый характер женщины. Избранница с подобным дефектом склонна к тирании и постоянному контролю за супругом.

«Мужчинам нельзя жениться на женщинах с кривым ртом. <…> Это тяжелые женщины», — рассказала физиогномист.

Поэтому свободолюбивым юношам следует избегать девушек с подобными чертами.

«Глаза камбалы» — признак плохой жены

Самой знаменитой моделью с «глазами камбалы» является модель Кейт Мосс. www.globallookpress.com / Brett Cove

Косоглазие у девушек также выдает ее сложный характер, особенно, когда глаза направлены в разные стороны.

«Мужчинам нужно быть аккуратными с женщинами с косоглазием. <…> Они склонны к деспотии. С ними возникнут трудности и скандалы», — предупредила специалист.

Но если молодому человеку нравятся темпераментные представительницы прекрасного пола, то почему бы и не попробовать завязать отношения, но перевоспитать избранницу вряд ли получится.

«Некоторым мужчинам это очень нравится: он пришел, она — раз кулаком по столу, раз — ему вторым кулаком», — поделилась опытом физиогномист.

В ее практике бывали случаи, когда женщины начинали бить своих партнеров еще до свадьбы. И брак никак не смягчал характер темпераментных особ, наоборот женщины начинали нападать на мужей с еще большей страстью.

Аномалии во внешности — признак плохой жены

Уродливые черты лица — серьезный недостаток. Чаще всего они указывают либо на травму, полученную в юные годы, либо на генетические аномалии, что уже очень серьезно. И подобные изменения негативно влияют на характер.

«Например, если у нее уродливые уши, это плохо. Такой признак свидетельствует, что какая-то детская травма, возможно, была либо это что-то генетическое. Нужно на это обратить внимание. Могут возникнуть сложности», — отметила специалист.

Ярко выраженные скулы — признак плохой жены

Обладательница выразительных скул Эмбер Херд известна своим жестким темпераментом. www.globallookpress.com / Henry McGee

У девушек с четко выраженными скулами, характер оставляет желать лучшего. Они довольно холодны и расчетливы по отношению к другим. И точно потребуют отчета во всем, начиная с того, почему избранник задержался на работе, и заканчивая тем, на что потратил каждую копейку.

Подобные скулы у женщины — признак мужского и волевого характера. Если мужчина мечтает не конкурировать с женой за лидерские позиции в семье, а иметь надежный тыл в лице спутницы жизни, то лучше выбрать более миловидную девушку.

Как цвет волос влияет на характер избранницы

Цвет волос — это тоже хороший способ оценки характера человека. У каждого свои предпочтения на этот счет. Одним мужчинам нравятся романтичные блондинки, другим — жгучие брюнетки, а кому-то — красавицы с русым оттенком волос.

Но чтобы узнать характер девушки в отношениях, необходимо выяснить, какой оттенок ей принадлежит от рождения. Это затрудняет задачу, потому что часто прекрасные особы скрывают непривлекательный, как им кажется, цвет или просто экспериментируют с внешностью. Но и изменения прически придают характеру представительниц прекрасного пола особые нотки, так как девушки начинают иначе себя чувствовать в непривычном образе.

«Конечно, если из брюнетки перекраситься в блондинку, Мэрилин Монро ты не станешь. Но это придаст какой-то игривости, романтичности», — поделилась опытом специалист.

Брюнетки

Эмма Робертс — яркий пример тому, что и красивые девушки бывают склонны к абьюзу. www.globallookpress.com / Sam Aronov

Представительницы прекрасного пола с черными волосами славятся своей таинственной харизмой. Их всегда окружают поклонники, а сами девушки долго не могут определить свое отношение к каждому из них и выбрать из толпы воздыхателей единственного. Стоит приготовиться к тому, что часто такие дамы проявляют упрямство и спесь, поэтому добиться их расположения нелегко.

Внимание непостоянных натур всегда придется привлекать чем-то новым: предлагать необычные виды отдыха, отправляться в экзотические места. Брюнетки любят, когда их добиваются, но делать это придется всю жизнь.

Рыжеволосые

Особенно осторожными нужно быть, если у девушки от природы рыжие волосы. Настоящих обладателей огненного цвета шевелюры всего 2% на планете, но, благодаря своему характеру, встреча с каждым из них запомнится на всю жизнь. Согласно физиогномике, рыжеволосые люди делятся по характеру на два типа. Первый — это веселые, позитивные, как говорят, солнечные личности.

«Душа компании, как детки из „Ералаша“, конопатые. Все они такие смешные, интересные. Но это бывает редко», — призналась эксперт.

Чаще всего рыжеволосые люди замкнутые, нелюдимые, злые и резкие. Отношения с людьми, обладающими подобными чертами, выстраивать сложно. Из себя их может вывести любая мелочь, поэтому сохранять мир и покой в доме окажется непросто. Также рыжеволосые часто сами не идут на контакт, так как склонны к аскетическому образу жизни.

У огневолосых частенько случаются и вспышки гнева. Если у рыжих еще есть генетическая предрасположенность к жестокости, то они могут совершать ужасные вещи.

«Чезаре Ломброзо, психиатр, проводил исследование, по которому из 100% убийц и маньячек — 48% оказались рыжеволосыми бестиями. <…> Такие люди всегда очень странные, на своей волне. Они редко бывают, так скажем, дружески расположены», — сообщила эксперт.

Блондинки

Считается, что от рождения светловолосые красавицы — романтичные натуры. Однако это не всегда так.

«Бытует мнение, что блондинки более мягкие. Да, наверное, отчасти это правда, но я встречала монстров с белыми волосами в своей жизни», — пояснила эксперт.

Девушки со светлыми волосами нередко холодные и расчетливые, но бывают и довольно закрытые и боязливые особы. Такие натуры постоянно нуждаются во внимании и поддержке. Не стоит забываться в компании светловолосой дамы, следует изучить ее немного ближе, прежде чем выводить отношения на новый уровень.

Девушки с русыми волосами и шатенки

Представительницы прекрасного пола славятся своей рассудительностью и крепким здоровьем. Любые сложные вопросы они решают справедливо, но стремление доказать правоту и любовь к мелочам у дам с русыми волосами иногда не знает границ. Мужчинам в отношениях с такими женщинами придется проявлять терпимость к их недостаткам, чтобы избежать конфликтов в отношениях.

Общие характеристики идеальной жены

Знания физиогномики помогает не только отсеять неподходящих кандидаток, но и выбрать в жены спутницу, с которой провести остаток дней окажется величайшим счастьем.

Дженнифер Гудвин из сериала «Однажды в сказке» в жизни похожа на Белоснежку по характеру. www.globallookpress.com / Dave Bedrosian

Лучшие жены по типу лица

Идеальную избранницу выдает тип лица. Следует внимательнее присмотреться к миловидным круглолицым девушкам или к обладательницам аккуратного овала. Если мужчине нужна не только хранительница домашнего очага, а надежный друг, с которым никогда не будет скучно, то следует выбирать вторую половинку с квадратной формой лица.

«Если у нее, не сильно ярко выражены скулы, то тоже хорошо. У нее есть характер, с ней можно ходить в разведку», — сказала физиогномист.

Внимание к деталям

Все черты лица у девушки должны быть гармоничными, тогда вероятность крепких семейных отношений окажется выше.

«Аккуратный носик означает, что девушка его будет любить. Аккуратные бровки — она не станет его обижать», — поделилась специалист.

Спокойные и ничем не выделяющиеся черты указывают на уравновешенный характер.

Стоит ли жениться на красивой женщине

Многие мужчины боятся заводить отношения с привлекательными девушками, потому как, по словам физиогномиста, считают, что «красивая женщина — горе в семье». Однако приятная внешность — признак позитивного характера и уравновешенности.

Выбирать похожих на себя

Существует мнение, что, прожив долгое время вместе, супруги становятся похожими друг на друга. Но это не совсем так. Просто муж и жена изначально имели схожие черты лица.

«Мужчины часто выбирают похожих на себя. <…> Иногда бывает, что избранники выглядят, как брат с сестрой. Например, Джастин Бибер и его жена. Очень красивая пара», — призналась эксперт.

Похожие друг на другу муж и жена имеют одинаковый характер, что дает им большое преимущество. Они знают, как порадовать партнера, а какие действия разочаруют его.

Главный критерий при выборе жены

Эксперт уверена, что самым важным критерием при выборе второй половинки, конечно, является любовь.

«Жениться нужно на любимых. <…> Какая должна быть жена? Любимая, распрекрасная, самая лучшая», — сказала специалист.

Когда муж и жена в отношениях смотрят друг на друга влюбленными глазами, это явный показатель, что партнеры идеально подходят. Счастье обязательно поселится в их доме.