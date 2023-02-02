Тимофей Полузимник: что можно и нельзя делать 4 февраля

Православные верующие чтят 4 февраля память апостола Тимофея — одного из учеников Иисуса.

Апостол от 70-ти Тимофей Эфесский

Святой апостол Тимофей жил в I веке и происходил из Ликаонского города Листры в Малой Азии. Он уверовал в Христа, когда на его глазах апостол Павел излечил человека, хромавшего с рождения. Тимофей стал учеником Павла и его спутником во время странствий с проповедью.

Апостол Павел любил святого Тимофея и называл его в Посланиях своим возлюбленным сыном, с благодарностью вспоминая его верность и преданность. Спустя несколько лет Павел лично рукоположил его во епископа Ефесской Церкви — ею он руководил 15 лет, до самой смерти.

И перед своей казнью в Риме Павел вызвал к себе верного ученика и друга апостола Тимофея на последнее свидание.

Умер Тимофей как мученик. Язычники Ефеса устроили праздник почитания своих богов и носили идолов на руках по городу. Апостол, стремясь образумить их, принялся вести беседы с участниками гуляний, призывая их одуматься. Однако озлобившиеся от этого язычники бросились на него и избили. Затем Тимофея волоком протащили по всему городу и забили камнями.

В IV веке святые мощи апостола Тимофея были перенесены в Царьград и положены в храме Святых Апостолов.

Тимофей Полузимник

На Руси праздник получил свое народное прозвище за то, что 4 февраля считался серединой зимы. Полагали, что именно с Тимофеева дня начинались самые сильные вьюги и метели.

В этот день крестьяне проверяли закрома. Было важно, чтобы зерна, овощей и корма для скота хватило до нового урожая. Если хозяева видели, что запасы скудны, приходилось экономить.

Крестьяне обращали внимание на окна и предсказывали по ним погоду. Если стекла «запотевали» — это предвещало потепление, а если на них появлялись морозные узоры, это значило, что холода будут продолжаться еще долго. Также люди смотрели на небо. Снегопад предвещал хороший урожай зерновых, а солнце — раннюю весну.

Девушки-рукодельницы в этот день веселились — катались с горок на донцах, на которых пряли лен и шерсть. При этом считалось, что кто дальше прокатится — у той в хозяйстве уродится лен.

Что можно делать 4 февраля

В народе праздник прозвали Тимофеем Полузимником — поэтому по погоде в этот день определяли, каким будет остаток зимы.

Большой удачей в этот день считалось увидеть сон — считалось, что все, что приснится в Тимофеев день, обязательно сбудется.

Девушки 4 февраля устраивали катания с горок на своих прялках. Кто дальше всех проедет — у той и льна в запасе будет больше, и муж краше.

Что нельзя делать 4 февраля

Строжайше запрещается бездельничать, особенно в том, что касается работы по дому. Только мусор лучше не выносить — чтобы не выкинуть случайно с ним и свое счастье.

Нельзя отправляться в дальнюю дорогу — начатое в этот день путешествие сулит больше несчастий, чем радости.

Приметы на 4 февраля